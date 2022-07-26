Rentrée scolaire : les meilleurs vêtements Nike pour enfant

Pour beaucoup d'enfants, la rentrée est un grand moment : c'est l'occasion de retrouver leurs camarades et de porter de toutes nouvelles tenues pour marquer le début de l'année scolaire.

Pour les parents en revanche, cette période peut être stressante. Il s'agit de faire des achats pratiques, qui respectent certains codes vestimentaires et qui conviennent à toute une série d'activités quotidiennes (pour passer de la salle de classe au terrain de football).

La solution : équiper vos enfants avec les vêtements fonctionnels dont ils ont besoin pour leur premier jour de classe et pour la cour de récréation, et trouver des articles confortables et dans lesquels ils pourront également exprimer leur style. Découvrez les meilleurs vêtements et chaussures Nike pour la rentrée scolaire.