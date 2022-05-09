Comment un partenaire de responsabilisation peut vous aider à atteindre vos objectifs

Trouvez-vous un(e) partenaire de responsabilisation
Coaching
Vous avez des objectifs ambitieux ? Découvrez pourquoi un compagnon ou une compagne de route est la clé du succès.
- Lorsque vos performances atteignent un plateau, faire appel à quelqu'un pour vous accompagner est un moyen efficace de vous motiver et de progresser.
- Un(e) partenaire d'un niveau légèrement plus avancé que le vôtre constitue le binôme idéal, votre meilleur(e) ami(e). Bon, peut-être pas jusque-là…
- Faire le point régulièrement et recevoir des commentaires honnêtes sont les clés d'un duo dynamique.
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Si vous passez plus de temps à parler ou à rêver de toutes les choses saines que vous souhaitez faire plutôt que de vous y mettre réellement, c'est peut être bien le moment d'appeler du renfort.
Avoir quelqu'un qui veille sur vous ou, mieux encore, qui vous accompagne dans votre quête de bien-être pourrait être le coup de pouce dont vous avez besoin pour passer de l'intention à la concrétisation. Dans une étude de l'University College de Londres, les couples cherchant à perdre du poids, à devenir plus actifs et à moins fumer réussissaient mieux lorsque les deux conjoints poursuivaient les mêmes objectifs. D'autres recherches publiées dans le Journal of Personality and Social Psychology ont révélé que le soutien du conjoint ou de la conjointe favorisait la progression vers les objectifs visés, que ces objectifs soient pour une journée ou à plus long terme.
Inutile de vous marier pour que quelqu'un vous aide à atteindre vos objectifs. Selon de nombreux psychologues et coachs, vous avez simplement besoin d'un(e) partenaire de responsabilisation. Il peut s'agir d'un proche, d'un membre de votre famille, d'un(e) ami(e) ou d'un(e) mentor, quelqu'un qui peut vous faire progresser.
Les avantages d'un compagnon ou d'une compagne de route
Le rôle d'un(e) partenaire de responsabilisation est d'offrir exactement ce que son appellation suggère. « L'idée est de trouver quelqu'un qui vous pousse à tenir vos engagements en vue d'atteindre n'importe quel objectif donné », explique le coach Nike Courtney Fearon, qui encourage ses client(e)s à trouver un(e) « partenaire d'activité physique » et qui a lui-même souvent recours à cette méthode. « Si vous avez un objectif sportif, cette personne pourrait vous aider à respecter un programme d'entraînement en prenant contact avec vous les jours où vous avez convenu de vous entraîner. Ou bien elle pourrait faire toutes les séances d'entraînement avec vous et vous encourager à vous dépasser dans les moments où vous seriez plutôt du genre à baisser les bras. » En bref, elle vous aide à vous responsabiliser davantage.
Cette personne peut également faire en sorte de rendre le processus plus amusant (par exemple, en créant une playlist ou en saluant vos progrès), ce qui est un excellent facteur de motivation. Elle peut aussi vous aider à traverser les journées où le moral n'est pas au beau fixe, en corrigeant votre dialogue intérieur négatif ou en vous rappelant de faire des pauses pour vous hydrater, ajoute Courtney Fearon. En parallèle, il se peut que vous la motiviez à atteindre le même niveau de réussite. C'est gagnant-gagnant.
Comment trouver la bonne personne
Dommage que vous ne puissiez pas vous contenter de swiper vers la droite pour rencontrer le ou la partenaire idéal(e) (une idée géniale de nouvelle application ?). Et même s'il peut être tentant de demander à votre meilleur(e) ami(e), ce n'est pas toujours la bonne décision. Nos amis proches sont généralement des personnes vers lesquelles nous nous tournons pour obtenir du réconfort et du soutien, mais nous n'attendons pas forcément d'eux qu'ils nous mettent au défi ou nous dispensent des conseils objectifs, ce dont vous avez réellement besoin de la part d'un(e) partenaire de responsabilisation, explique Stephen Gonzalez, membre du conseil d'administration de l'Association for Applied Sport Psychology.
Cela dit, il vous faut effectivement quelqu'un qui est sur la même longueur d'onde que vous et qui présente une attitude et des valeurs similaires, mais avec des points forts différents. « L'essentiel, c'est que vous vous complétiez et que chacun apporte quelque chose à l'autre, indique Courtney Fearon. Cela peut être de l'énergie. Cela peut être votre ponctualité, vos qualités d'organisation. L'un(e) de vous peut adorer faire des sprints en côte, tandis que l'autre adorera la musculation. Vous pourrez ainsi vous appuyer et rebondir sur les points forts de chacun. »
Mais attention à ne pas viser trop haut : un cousin bodybuilder, un collègue chef cuisto ou une consœur auteure à succès pourrait bien avoir une routine ou un niveau de performance que vous n'êtes pas encore en mesure de suivre. La dernière chose à faire serait de saborder vos progrès. Cherchez plutôt quelqu'un qui ne vous surpasse que légèrement dans la discipline en question. Une étude de l'université d'État du Michigan a révélé que les sportifs et sportives étaient plus susceptibles d'augmenter leur temps d'entraînement lorsqu'ils suaient avec une personne plus performante. La raison à cela ? Personne ne se plaît dans le rôle du maillon faible. Stephen Gonzalez préconise une franche discussion avec un(e) partenaire potentiel(le). Deux questions fondamentales :
- Quelles sont les trois à cinq valeurs centrales sur lesquelles tu t'appuies pour prendre des décisions au quotidien ?
- En quoi ces valeurs te guideraient-elles en vue d'aider quelqu'un comme moi ?
Si ses réponses vous conviennent, allez-y ! Si en revanche vous avez des doutes, ne vous engagez pas et continuez à chercher.
Consolidez en permanence votre partenariat
Vous avez trouvé votre compagnon ou compagne de route ? Bravo. Voici maintenant comment consolider votre relation afin que vous puissiez vous faire grandir mutuellement et continuer à progresser.
1. Soyez totalement honnête dès le départ.
Lorsque vous discutez de chacun de vos objectifs et besoins, entrez dans le détail. Par exemple : « Je veux participer à un semi-marathon en trail avant la fin de l'année, et je vais suivre un programme d'entraînement de 12 semaines et faire du renforcement musculaire deux fois par semaine. J'aimerais beaucoup que tu m'envoies un texto la veille de chaque séance d'entraînement et que tu m'accompagnes dans un run hebdomadaire. » Indiquez clairement à votre partenaire que vous acceptez qu'il ou elle vous aide à réévaluer les choses si c'est nécessaire (par exemple, si votre objectif semble trop ambitieux ou stressant, ou si vous lui en demandez trop ou pas assez). Mettre en place ces différents éléments dès le début de la relation vous permettra d'éviter l'échec et la frustration, précise Stephen Gonzalez.
Discutez aussi de la façon dont vous allez vous y prendre pour faire des bilans de progression, et à quelle fréquence. Selon une étude de l'American Psychological Association, la régularité pourrait améliorer vos chances de réussite (et plus il y en a, mieux c'est), mais mettez-vous d'accord sur un format et une fréquence qui vous conviennent mutuellement. Si l'un ou l'une d'entre vous n'est pas fan des textos, un appel visio programmé à l'avance sera peut-être plus approprié. Ou, si vous aimez faire des bilans de progression tout en travaillant votre objectif (par exemple, en partageant un déjeuner sain), partez plutôt là-dessus. Optez pour la meilleure façon de recevoir des commentaires précis, quelle qu'elle soit, et planifiez autant que possible à l'avance, conclut Stephen Gonzalez.
2. Ayez les nerfs solides.
L'accord doit être pris au sérieux : des louanges injustifiées ne vous mèneront nulle part, alors attendez-vous à entendre des critiques constructives. « Votre partenaire de responsabilisation doit pouvoir pointer les défauts de votre approche, comme le fait que vous n'ayez pas répondu à ses textos cette semaine, que vous ayez téléphoné pendant votre séance d'entraînement ou que vous ne vous investissiez pas assez. Mais son rôle est aussi de vous féliciter pour tout ce que vous faites de bien », ajoute Stephen Gonzalez. Idem pour les commentaires que vous lui adressez.
Si vous entendez des propos plus durs que vous ne le souhaiteriez, essayez d'y trouver des éléments de vérité et accordez à votre partenaire le mérite d'avoir osé s'exprimer. Si ses commentaires ne sont ni pertinents ni réalisables, faites-lui savoir que vous appréciez le temps et les efforts qui vous sont consacrés, mais que vous n'obtenez pas ce dont vous avez besoin pour rester sur la bonne voie, explique Stephen Gonzalez. Si votre partenaire ressent l'envie de corriger le tir, ou même si ce n'est pas le cas, considérez cela comme une expérience d'apprentissage (tout comme dans une vraie relation).
3. Choisissez ensemble de nouveaux objectifs.
Pour continuer à évoluer après avoir remporté votre première grande victoire, Courtney Fearon suggère que vous continuiez à vous fixer des objectifs basés sur des événements, qu'il s'agisse de planifier l'autre moitié du programme ou d'étudier pour obtenir une certification dont vous parlez ensemble. « Au fur et à mesure que vous vous engagez dans différents événements et que vous les réalisez ensemble, vous acquérez de nouvelles compétences et vous entrez dans une spirale de réussite. Vous accomplissez peut-être des choses qu'aucun(e) de vous n'a faites auparavant, ce qui renforce votre lien », précise Courtney Fearon.
Autre bonne idée : choisir des objectifs amusants sans rapport avec l'entraînement, comme lire un livre par semaine ou apprendre à jouer d'un instrument de musique. Ainsi, vous investissez dans la relation et l'approfondissez en permanence, ce qui vous amènera à progresser ensemble.
Rédaction : Justin Block
Illustrations : Kezia Gabriella
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Une fois que vous avez trouvé votre partenaire de responsabilisation, motivez-vous encore plus en vous procurant de nouveaux articles de training pour toutes les séances d'entraînement que vous comptez faire ensemble.