Chandler Smith, star du CrossFit, semble tout avoir pour lui : les muscles et le mental pour se remettre en question ainsi que le courage de remettre en cause le statu quo et de réclamer plus d'égalité au sein de son sport. Mais cela ne veut pas dire que ce vétéran (depuis cette année) de l'armée américaine n'a aucune faiblesse. Dans cet épisode de « Trained », l'athlète noir de CrossFit le mieux classé se joint à Ryan Flaherty, Senior Director of Performance chez Nike, pour le lancement de la saison 8. Il parle malbouffe, révèle son secret pour garder la tête froide en toutes circonstances et nous explique comment pleinement exploiter notre potentiel, dans le sport comme dans la vie.