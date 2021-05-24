Les racines familiales de l'athlète et mannequin Amira Natanne l'ont poussée à poursuivre ses rêves

À présent, Amira réfléchit à la suite et à la façon de mener sa vie, y compris dans sa relation au sport. Même si le fait de ne pas faire partie d'une équipe sportive lui manque parfois, ses activités physiques lui permettent de se recentrer. Elle pratique l'haltérophilie à la maison, fait de longues promenades et s'apprête à commencer un défi de yoga de 30 jours. Malgré son impatience assumée, elle essaie aussi de se mettre à la méditation.



Inspirée par son grand-père, elle a étudié à l'université la médecine interne et son impact sur les corps marginalisés à l'intersection du genre et de la race. Elle souhaite vivement inverser le taux de mortalité élevé des femmes noires à l'accouchement, une mission qu'elle voudrait mettre en pratique en obtenant une certification de doula pour assister les mères avant, pendant et après l'accouchement. C'est un domaine qui lui tient à coeur également à titre personnel. « Ma mère a eu cinq enfants, dont quatre par césarienne », explique Amira.



La jeune New-Yorkaise d'adoption est persuadée que sa curiosité, son acharnement à poser des questions et sa volonté de faire avancer les choses ont une origine claire : elle les tient de sa famille. « Ce que j'ai appris d'eux, c'est de prendre soin de la communauté, dit Amira. Et ma famille a pris soin de la communauté. »