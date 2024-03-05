Nike introduit la technologie novatrice de la mousse ZoomX dans le basketball avec la G.T. Cut 3.

Nike fait entrer la mousse ZoomX sur les terrains de basket avec la G.T. Cut 3
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Découvre ce qui fait de la G.T. Cut 3 la chaussure de basket par excellence.
- La G.T. Cut 3 est la première chaussure de basket Nike à intégrer une semelle intermédiaire en mousse ZoomX, qui aide les athlètes à se démarquer de leurs adversaires à pleine vitesse.
- La technologie Flywire maintient l'avant-pied et améliore la stabilité en renforçant l'empeigne légère en textile.
- La dernière-née de la gamme marque la sortie d'un modèle moins cher, la G.T. Cut Academy, et d'une ligne spéciale pour enfant et ado.
La nouvelle G.T. Cut 3 de Nike est une sneaker de basket superstar spécialement conçue pour allier réactivité et adhérence hors normes. Son amorti puissant aide à se défaire des adversaires le plus rapidement possible. Cette vitesse, on la doit à la semelle intermédiaire en mousse ZoomX, une caractéristique inédite pour une chaussure de basket Nike.
Ce modèle est le troisième de la gamme G.T., initiales de « Greater Than », lancée en 2021. La gamme Nike Greater Than propose des chaussures de basket qui se concentrent sur un aspect spécifique du jeu. Toutes les chaussures de la gamme G.T. sont conçues pour changer de direction, courir et sauter. Mais chaque modèle booste les performances des athlètes dans leurs secteurs de jeu.
Pour que la mousse ZoomX soit adaptée à une chaussure de basket, la G.T. Cut 3 devait avoir la réactivité de la mousse et une sensation au plus près du sol. Résultat : une sneaker plus légère et plus réactive que les modèles précédents, la G.T. Cut 2 et la Air Zoom G.T. Cut.
Pour faire des changements de direction rapides sur le terrain, il faut une chaussure à la fois puissante et stable. On a donc conçu ce modèle avec une empeigne en tissu légère, renforcée avec la technologie Flywire pour verrouiller l'avant-pied. Pour accroître la stabilité de la G.T. Cut 3, on a ajouté un élément en TPU qui enveloppe les parois latérales de la chaussure. Et la semelle extérieure intègre des renforts à chevrons modifiés. Une technique de répartition des points de pression a été utilisée pour concevoir le motif et apporter l'adhérence nécessaire aux endroits stratégiques.
Jewell Loyd, arrière du Storm de Seattle, témoigne de l'amélioration de ses performances sur le terrain grâce à la chaussure. « La G.T. Cut 3 améliore ma capacité à m'arrêter d'un coup, et elle me donne cette impulsion rapide qui fait partie intégrante de mon jeu, confie-t-elle. Je ne suis pas la plus grande. Mais ma capacité à me placer plus rapidement que la défense m'aide à tirer quand je veux. Je peux aussi jouer en défense quand j'en ai besoin. Tout ça contribue à améliorer mon niveau de jeu. »
Pour concevoir ce nouveau modèle de la gamme G.T. Cut, l'équipe de design a travaillé autour de l'inclusivité. Pour la première fois, Nike a créé un modèle G.T. à un prix plus accessible. Comme la G.T. Cut 3, la G.T. Cut Academy est une chaussure haute performance axée sur le confort, l'adhérence et le style. La chaussure intègre une unité Zoom Air à l'avant-pied, de la mousse Renew et un motif à chevrons traditionnel pour une meilleure adhérence. Elle convient donc aux athlètes qui jouent sur différentes surfaces.
La gamme G.T. Cut 3 pour jeunes propose des modèles pour enfant et ado. Avec des caractéristiques similaires à celles de la G.T. Cut 3 pour adulte, les modèles pour enfant intègrent une semelle intermédiaire en Cushlon et un motif d'adhérence à chevrons moderne. Ils devraient aider les jeunes athlètes à se sentir en confiance, à l'aise et en sécurité pour se frayer un chemin jusqu'au panier.
Dévoilés pour la première fois en novembre 2023, ces modèles de la gamme Greater Than sont sorties en janvier 2024. Ils sont disponibles sur Nike.com et chez certains revendeurs.
Questions fréquemment posées
Que signifie Nike G.T. ?
Les initiales « G.T. » signifient « Greater Than », une gamme de chaussures de basket lancée par Nike en 2021 avec trois modèles : la Air Zoom G.T. Cut, la Air Zoom G.T. Run et la Air Zoom G.T. Jump. Changements de direction, sauts… Cette gamme propose des chaussures de basket qui se concentrent sur un aspect spécifique du jeu. L'objectif ? Améliorer les performances des athlètes dans ces secteurs.
Qu'est-ce que la G.T. Cut 3 ?
La G.T. Cut 3 est le nouveau modèle de la gamme Greater Than de Nike. Le point fort de cette chaussure, c'est sa semelle intermédiaire en mousse ZoomX. Elle est conçue pour aider les athlètes à se démarquer de leurs adversaires à pleine vitesse. Cette technologie était déjà présente dans les chaussures Nike conçues pour d'autres sports comme le running, mais la G.T. Cut 3 est la première chaussure de basket Nike à intégrer une semelle intermédiaire en mousse ZoomX.
Est-ce que la G.T. Cut 3 taille normalement ?
Oui, la G.T. Cut 3 taille normalement. Cette chaussure unisexe est disponible en pointures et demi-pointures pour homme et femme, du 36 au 52,5.
Quel est le prix de la G.T. Cut 3 ?
La G.T. Cut 3 est vendue au prix de 190 $.
En termes de prix, comment se positionne la G.T. Cut Academy par rapport à la G.T. Cut 3 ?
La G.T. Cut Academy est vendue au prix de 95 $.
Quel est le prix de la G.T. Cut 3 pour enfant ?
Le prix de la G.T. Cut 3 pour enfant varie de 65 $ (pour les plus jeunes) à 105 $ (pour les ados).
Quels sont les coloris disponibles pour la G.T. Cut 3 ?
La G.T. La Cut 3 est dispo en quatre coloris : Summit White/Picante Red/Football Grey/Metallic Silver, Black/Vintage Green/Bicoastal/Malachite, White/Metallic Silver/Sail/Midnight Navy et Light Bone/Vapor Green/Cargo Khaki/Sail.
Rédaction : Erica Brooke Gordon