Jordan Brand lance la Air Jordan 2 « H » Wings en hommage à Howard « H » White
Actus des produits
Cette chaussure en édition limitée s'inspire de la riche carrière de H chez Jordan et de ses contributions à la communauté mondiale du basket.
Publication du contenu d'origine : 1er juin 2023
Ce qu'il faut savoir :
- Pour rendre hommage à l'impact de Howard « H » White sur le basket, Jordan Brand lance la Air Jordan 2 « H » Wings en édition limitée.
- La Air Jordan 2 « H » Wings sortira le 10 juin sur l'app SNKRS.
Pour rendre hommage à l'impact continu de Howard « H » White sur le basket, Jordan Brand lance la Air Jordan 2 « H » Wings inspirée de sa carrière, en édition limitée. Cette version spéciale de la Air Jordan 2, le modèle favori de H, reprend les caractéristiques de la chaussure d'origine de 1987, notamment la forme et la tenue.
La chaussure est aux couleurs du lycée Kecoughtan où H a commencé à jouer au basket, avec du blanc, du vert et du noir. Ce programme de basket a été très formateur pour H : il s'est imposé comme un meneur de jeu remarquable à l'Université du Maryland, pour ensuite être sélectionné pendant la draft NBA, avant que des blessures au genou ne l'obligent à mettre fin à sa carrière.
Aujourd'hui vice-président de Jordan Brand Affairs, H est un leader et un mentor pour Jordan depuis des années. Il a co-créé Jordan Brand Wings, un programme mondial pour l'éducation et le mentorat des jeunes.
(Contenu apparenté : Jordan Brand lance la chaussure signature Tatum 1)
Des ailes dessinées à la main sont imprimées sur le haut de l'empiècement latéral. L'empiècement sur le bas et l'empeigne sont fabriqués en cuir premium résistant.
La finition translucide du talon et le logo « H » en feuille d'or font référence au maillot universitaire de H et à l'excellence. Les mots « Power » et « Belief » sur les embouts des lacets évoquent les qualités qu'il a apportées à Jordan Brand.
H a co-créé l'initiative Jordan Brand Wings en 2015. Il a joué un rôle majeur dans la conception du programme. Ce programme aide les jeunes à accéder à l'enseignement supérieur en leur offrant des bourses, des conseils et du tutorat.
Le lancement de la Air Jordan 2 « H » Wings coïncide cette année avec l'arrivée de la promotion 2027 de la bourse Jordan Brand Wings, composée de 38 étudiants et étudiantes de talent originaires de Los Angeles, New York, Portland, Chicago, Philadelphie et Charlotte. C'est la plus grande promotion Wings d'Amérique du Nord à ce jour.
Date de sortie : la Air Jordan 2 « H » Wings sera disponible le 10 juin 2023 sur l'app SNKRS.