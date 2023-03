KR M / US S KR L / US M KR XL / US L KR 2XL / US XL KR S / US XS KR M / US S KR L / US M KR XL / US L KR XXL / US XL XS S M L XL 1X 2X 3X S (A-C) S (D-E) M (A-C) M (C-E) L (A-B) L (C-E) XL (A-B) XL (C-E) XS S M L XL