제작 과정 나이키 제품에 사용되는 재생 폴리에스터는 재활용 플라스틱병으로 만들어집니다. 먼저 세척을 마친 플라스틱병이 조각으로 분쇄된 후 작은 알갱이로 변형됩니다. 이 알갱이들이 방적 과정을 통해 나이키 제품에 사용되는 새로운 고품질 원사로 재탄생하여 환경에 보다 적은 영향을 미치면서도 최상의 성능을 발휘합니다.

재생 폴리에스터는 폐기물을 줄여줄 뿐 아니라 기존 폴리에스터에 비해 탄소를 최대 30% 적게 배출하기도 합니다. 해마다 나이키는 쓰레기 매립지와 수로에 쌓일 수 있었던 평균 10억 개의 플라스틱병을 재활용하고 있습니다. 우리가 스포츠를 즐기며 살아가는 지구의 미래를 보호하기 위한 나이키의 노력과 지속 가능성을 염두에 둔 제품 디자인 등 탄소 제로 및 폐기물 제로를 향한 나이키의 Move to Zero 여정에 대해 자세히 알아보세요.

리뷰 (335) 4.5 점 리뷰 작성하기 겨울 시즌 야외에서 테니스 칠 때 사용하려고 구매했습니다. 박1575219614 - 2022년 9월 27일 이걸 착용하고 게임을 하면 구력이 1년 버프되는 기분이 듭니다.

겨울에 야외운동할 때 좋습니다. 박4440427183 - 2022년 9월 26일 겨울에 축구할 때 유용합니다. 두껍지도 않고.

따뜻해요 윤6314952308 - 2022년 9월 20일 따뜻하고 가볍고 런닝할때 정말 편합니다. 리뷰 더 보기