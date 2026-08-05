대학 생활 준비물: 나이키 가이드

대학 진학은 인생의 중요한 이정표지만, 몇 개의 여행 가방과 비좁은 기숙사 옷장에 필요한 모든 짐을 챙기는 일 자체가 큰 과제처럼 느껴질 수 있습니다.

오전 8시 강의부터 친구들과의 점심, 운동, 늦은 밤 스터디까지 자연스럽게 이어서 활용할 수 있는 아이템을 챙기는 것이 핵심입니다.

이 가이드에서는 스타일리시한 의류와 신발부터 하루에 필요한 모든 것을 수납할 수 있는 백팩까지, 대학 기숙사 생활에 챙겨 갈 만한 나이키 필수품을 소개합니다.