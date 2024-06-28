다가오는 여름을 위한 8가지 여성 스타일링
스타일링 팁
여름에 어울리는 스포츠 스타일링을 소개합니다.
미리 준비하는 타입이라면 이미 여름 스타일에 대해 고민하고 있을 것입니다. 다가오는 맑고 화창한 날씨에 뽐낼 수 있는 산뜻한 스타일로 여름을 만끽해 보는 건 어떨까요?
최고의 여름 스타일은 쉽게 매치할 수 있는 기본적인 아이템을 중심으로 구성됩니다. 탱크 탑, 티셔츠, 쇼츠, 미니 스커트, 간편하게 입기 좋은 드레스처럼 말이죠. 화이트 스니커즈는 하이 탑이나, 지지력 있는 트레이닝화 등 종류에 관계없이 모든 스타일과 조화를 이룹니다. 또한 편안한 슬라이드, 선글라스, 모자도 뜨거운 여름날의 자외선을 차단하기 위해 추천하는 아이템입니다.
따뜻한 날씨에 즐겨 입는 아이템에 최신 트렌드를 더하면 흥미로운 스타일을 완성할 수 있습니다. 1990년대와 2000년대에서 영감을 받은 바디콘 드레스, 비대칭 실루엣, 스퀘어 네크라인, 주름 디테일처럼 말이죠. 스포티한 샌들이나 스니커즈와 함께 매치하여 여름의 편안한 분위기를 더해보세요.
프레피 스타일의 골프 의류와 테니스 의류는 더운 여름날과 특히나 잘 어울립니다. 두 가지 스타일 모두 편안한 활동을 하거나 캐주얼한 모임을 즐기기에 적합하죠. 또 다른 대표적인 믹스매치 스타일인 스포츠 럭셔리는 편안한 느낌의 스포츠 아이템을 보다 고급스럽게 재해석한 스타일로 더욱 여유로운 느낌을 선사합니다. 여기에 좋아하는 주얼리를 적절하게 매치해 스타일을 완성해 보세요.
여름을 스타일리시하게 즐길 수 있는 8가지의 감각적인 스타일을 이어서 만나 보세요.
여성을 위한 나이키의 8가지 여름 스타일 아이디어
1.운동용 드레스 + 에어 포스 1 + 크로스바디 백
운동용 드레스는 여름 스타일의 핵심 아이템입니다. 비대칭 네크라인이 돋보이는 바디콘 드레스로 1990년대의 향수를 경험해 보세요. 몸에 꼭 맞는 탱크 드레스에 아이코닉한 에어 포스 1과 같은 산뜻한 화이트 스니커즈는 캐주얼 스타일의 균형을 맞춰주고, 체인으로 연결된 크로스바디 백은 스포티한 고급스러움을 더해줍니다.
2.무릎길이의 스커트 + 크롭 탑+ 화이트 스니커즈
미니멀한 감각이 더해진 실용적인 스타일을 만나 보세요. 질감 있는 소재로 제작된 무릎길이의 스커트는 클래식한 화이트 크롭 탱크 탑에 포인트를 더해줍니다. 린넨 블레이저나 긴 셔츠를 매치하면 오피스룩에 적합한 깔끔한 스타일을 연출하기에도 좋습니다. 레트로 러닝화처럼 깔끔한 화이트 스니커즈로 산뜻하게 룩을 마무리해 보세요.
3.운동용 드레스 + 퍼프 샌들 + 다채로운 선글라스
신축성이 있는 티셔츠처럼 편안하게 입을 수 있는 운동용 드레스는 어떤가요? 더블 니트 저지 소재와 같은 튼튼한 소재는 여름에도 탁월한 통기성과 몸에 꼭 맞는 핏을 선사합니다. 강렬한 컬러로 여름의 느낌을 극대화하기 위해 밝은 색감의 퍼프 샌들, 틴티드 선글라스와 같은 비슷한 색감 또는 보색의 액세서리를 선택해 보세요.
4.오버사이즈 티셔츠 + 바이커 쇼츠 + 편안한 스니커즈
더운 날씨에 운동을 하거나, 심부름, 캐주얼한 주말의 휴일을 보낼 때에는 레깅스 대신 바이커 쇼츠를 선택해 보세요. 바이커 쇼츠와 함께 단색의 오버사이즈 티셔츠를 매치해 조화로운 스타일을 완성할 수 있습니다. 샌들은 발에 무리를 줄 수 있기 때문에 쿠셔닝과 지지력이 있는 스니커즈로 마무리해 보세요.
5.셋업 + 샌들 + 패니 팩
여름은 셋업 스타일의 시즌이라고 할 수 있습니다. 추운 날씨에는 아늑한 스웻 셋업이, 여름에는 가볍고 통기성이 뛰어난 골지 셋업이 제격입니다. 탱크 탑과 스커트부터 크롭 티셔츠와 쇼츠까지 다양한 아이템을 만나볼 수 있습니다. 약간 쌀쌀한 아침을 맞이하는 날에는 플레어 팬츠를 매치해도 좋습니다. 나이키 헤리티지 패니 팩과 플랫폼 스포츠 샌들과 같은 블랙 액세서리는 스타일에 강렬한 포인트를 더해 줍니다.
6.플리츠 미니 스커트 + 탱크 탑 + 하프집
귀여운 테니스 스타일은 스타일리시하게 더위를 이겨낼 수 있는 좋은 방법입니다. 밝은 컬러의 플리츠 스커트는 여름 분위기를 물씬 풍기며, 화이트 골지 탱크 탑은 다양한 하의와 잘 어울리는 기본 아이템이죠. 하프집을 어깨에 걸쳐 프레피 스타일을 연출할 수 있고, 에어컨 바람이 강한 곳에서도 유용하게 사용할 수 있습니다. 나이키 헤리티지 캡으로 마무리하여 포인트를 더해 보세요.
7.캐주얼 드레스 + 슬라이드 + 버킷 햇
여유로운 핏의 캐주얼 드레스에 세심한 디테일을 더해 자연스럽고 차별화된 스타일을 완성해 보세요. 예를 들어 과감한 어깨 디테일과 비대칭 사이드 주름은 부담스럽지 않으면서도 매력적인 스타일을 연출해 줍니다. 두 가지 디테일 모두 두꺼운 슬라이드 샌들과 버킷 햇처럼 복고풍 분위기를 완벽하게 표현해 줍니다.
8.테리 쇼츠 + 크롭 탑 + 나이키 블레이저
스포츠 쇼츠는 여름을 위한 필수 아이템입니다. 프렌치 테리 소재로 제작된 쇼츠는 특히 제격이죠. 스포츠 브라와 함께 매치하면 편안하고 감각적인 스타일을 완성할 수 있습니다. 박시한 티셔츠로 갈아입고 나이키 블레이저를 매치하여 커피를 마시거나 친구들과의 모임을 위한 스타일을 연출해 보세요.
글 : 로라 라지니스 카우프케