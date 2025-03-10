봄에 입기 좋은 아이템 추천

해가 길어지고 날씨도 포근해지는 지금, 봄을 맞이하는 코디로 옷장도 산뜻하게 정리할 때입니다. 가벼운 레이어링을 활용하면 일교차가 큰 봄 날씨에도 하루 일정에 맞춰 봄 스타일을 연출할 수 있습니다. 운동을 하거나, 야외 활동을 즐기거나, 일상 외출을 위해 캐주얼하게 입거나, 좀 더 매력 있게 연출하고 싶다면 나이키의 시즌 필수 아이템으로 다채롭고 매력적인 스타일링을 완성해 보세요.

봄철 캐주얼룩을 완벽하게 연출하려면 레이어링은 필수적입니다. 아침저녁으로 쌀쌀한 바람, 갑작스러운 소나기, 급격한 기온 변화로 인해 하루를 가벼운 재킷으로 시작했다가 티셔츠만 입게 되는 상황이 종종 발생합니다. 갑작스러운 일교차에 맞춰 유연하게 스타일링할 수 있는 계절별 아이템을 갖춰두면 어떤 날씨에도 완벽한 스타일을 유지할 수 있습니다.

또한 봄은 옷장에 활력을 더하기에 가장 좋은 계절입니다. 파스텔컬러, 대담한 패턴, 밝은 포인트 컬러를 활용해 스타일에 생기를 불어넣어 보세요. 예측하기 어려운 봄철 날씨를 대비할 수 있도록 나이키의 봄 시즌 아이템을 만나 보세요. 추위를 막아주는 윈드브레이커부터 쾌적함을 유지해 주는 통기성 좋은 소재의 옷까지, 봄날의 발걸음을 더욱 가볍게 만들어 주고 생기를 더해줄 다양한 아이템이 준비되어 있습니다.