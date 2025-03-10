봄에 입기 좋은 아이템 추천
스타일링 팁
겨울의 무거움을 벗어던질 수 있는 가벼운 스웨터부터 화사한 컬러의 레깅스까지 밝고 활용도 높은 룩을 소개합니다.
해가 길어지고 날씨도 포근해지는 지금, 봄을 맞이하는 코디로 옷장도 산뜻하게 정리할 때입니다. 가벼운 레이어링을 활용하면 일교차가 큰 봄 날씨에도 하루 일정에 맞춰 봄 스타일을 연출할 수 있습니다. 운동을 하거나, 야외 활동을 즐기거나, 일상 외출을 위해 캐주얼하게 입거나, 좀 더 매력 있게 연출하고 싶다면 나이키의 시즌 필수 아이템으로 다채롭고 매력적인 스타일링을 완성해 보세요.
봄철 캐주얼룩을 완벽하게 연출하려면 레이어링은 필수적입니다. 아침저녁으로 쌀쌀한 바람, 갑작스러운 소나기, 급격한 기온 변화로 인해 하루를 가벼운 재킷으로 시작했다가 티셔츠만 입게 되는 상황이 종종 발생합니다. 갑작스러운 일교차에 맞춰 유연하게 스타일링할 수 있는 계절별 아이템을 갖춰두면 어떤 날씨에도 완벽한 스타일을 유지할 수 있습니다.
또한 봄은 옷장에 활력을 더하기에 가장 좋은 계절입니다. 파스텔컬러, 대담한 패턴, 밝은 포인트 컬러를 활용해 스타일에 생기를 불어넣어 보세요. 예측하기 어려운 봄철 날씨를 대비할 수 있도록 나이키의 봄 시즌 아이템을 만나 보세요. 추위를 막아주는 윈드브레이커부터 쾌적함을 유지해 주는 통기성 좋은 소재의 옷까지, 봄날의 발걸음을 더욱 가볍게 만들어 주고 생기를 더해줄 다양한 아이템이 준비되어 있습니다.
레이어링의 시작, 반팔 티셔츠
레이어링의 핵심인 탄탄한 기본 아이템은 따뜻해지는 봄 날씨에도 쾌적함을 유지할 수 있게 도와줍니다. 시원함을 느끼고 싶다면 코디에 상관없이 반팔 티셔츠를 베이스 레이어로 활용해 보세요. 크롭 핏, 박시한 오버사이즈, 클래식한 크루넥 등 다양한 스타일의 티셔츠 중에서 나만의 스타일을 완성해 보세요. 면과 부드러운 저지 소재로 제작된 티셔츠는 스웻셔츠나 가벼운 재킷과 함께 착용했을 때 최상의 착용감과 통기성을 선사합니다.
언제나 편안한 기본 아이템, 레깅스
두꺼운 플리스 안감의 레깅스는 겨울철 팬츠 아이템으로 자리 잡았지만, 봄이 다가오면서 가벼운 아이템이 필요한 시기입니다. 나이키는 크롭, 7/8, 전체 길이, 미드 라이즈, 하이 라이즈 등 취향에 맞는 다양한 핏과 스타일을 제공해 주말 영화 감상부터 마라톤 러닝까지 어떤 활동에도 적합한 선택지를 제공합니다. 사계절 내내 입을 수 있는 기본 컬러는 물론, 하늘색, 핫핑크, 피치 같은 생기 넘치는 컬러를 선택해 봄 분위기를 더욱 만끽해 보세요.
풀오버로 완성하는 스타일
레이어드 스타일링에서 빠질 수 없는 아이템이 바로 스웻셔츠와 후드티입니다. 헤더 그레이, 네이비, 블랙 컬러의 테리 천 소재 크루넥은 언제나 세련된 선택지가 될 것입니다. 좀 더 스타일리시한 룩을 연출하고 싶다면 크롭 스타일이나 볼륨감 있는 소매 디자인을 선택해 보세요. 일렉트릭 옐로우나 청록색 같은 생동감 있는 컬러는 봄 스타일에 산뜻함을 더해줍니다.
스타일의 기본, 크루 삭스
양말은 눈에 띄는 아이템은 아니지만, 다른 아이템만큼 중요한 존재입니다. 발을 편안하게 보호하는 것은 물론, 일교차가 큰 봄날 체온 유지에도 도움을 줍니다. 쿠션감이 있는 클래식 크루 삭스는 다양한 봄 스타일링에 활용할 수 있으며 어디에나 잘 어울리는 흰색과 검은색 양말, 단색의 연핑크 디오렌지 타이다이 패턴처럼 대담한 색상을 선택하면 봄 스타일링에 포인트를 줄 수 있습니다.
실용성과 스타일의 만남, 미니 백팩
친구를 만나거나 가벼운 산행을 계획하고 있다면 미니 백팩으로 짐을 줄여보세요. 새 학기가 시작될 때처럼, 미니 백팩은 스타일에 신선한 변화를 더하며 봄 스타일링에 산뜻한 분위기를 더해 줍니다. 만약 무채색 계열의 옷차림을 선호한다면 컬러감 있는 백팩으로 포인트를 주는 것도 멋스러운 스타일링 팁이 될 수 있습니다.
캡으로 완성하는 스타일링
봄은 겨울의 매서운 추위에서 벗어나 따뜻한 햇살을 맞이하는 계절이지만, 변덕스러운 날씨가 이어지기도 합니다. 이럴 때 모자는 체온을 유지해 주면서도 스타일을 완성하는 필수 아이템이 됩니다. 운동할 때는 가볍고 땀 흡수력이 좋은 소재를, 일상에서는 전체적인 스타일을 하나로 통일시켜주는 유행을 타지 않는 면 소재를 선택해 보세요. 메리골드처럼 대담한 컬러나 컬러 블록 디자인, 플리스 같은 유니크한 소재로 스타일에 생기를 더할 수 있습니다.
시선을 사로잡는 에어 포스 1 만나보기
겨울에는 실내에서 머물기 쉬운 반면, 포근한 봄날은 밖으로 나가 활동하기에 더없이 좋은 계절입니다. 나이키 에어 포스 1은 러닝이나 하이킹 같은 기능성 운동화 없이도 일상 스타일을 완성할 수 있는 최고의 스니커즈입니다. 깨끗한 화이트 컬러는 때와 장소를 가리지 않고 언제나 산뜻한 느낌을 선사합니다. 하지만 좀 더 개성 있는 룩을 완성하고 싶다면 다채로운 컬러의 밑창, 컬러 블록 디자인, 스웨이드 소재 등 시선을 사로잡는 요소가 더해진 제품을 선택해 보세요.
글: 로라 라지니스 카우프케