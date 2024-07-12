풀 파티에 어울리는 6가지 스타일링

여름이 다가오면 공원에서의 즉흥 피크닉, 동네 아이스크림 맛집 탐험, 그리고 가끔씩 열리는 풀 파티가 떠오르죠. 친구들과 하루 종일 즐거운 시간을 보낼 수 있는 풀사이드 파티에 초대받았다면 세련되면서도 여유로운 스타일로 파티를 즐겨 보세요.

풀 파티에 어울리는 스타일을 결정하는 것은 단순히 수영복을 고르는 것 이상의 창의력이 필요합니다. 사막과 비슷한 뉴트럴 톤이나 트로피컬의 컬러풀한 패턴 등 다양한 스타일을 고려해 보세요. 풀 파티 스타일을 완성하기 위해서는 여러 가지 아이템이 필요합니다. 예를 들어, 풀 파티에서 배구나 피클볼과 같은 경기를 즐기기 위해 스포츠 쇼츠와 지지력이 뛰어난 수영복 상의가 필요하죠.

자외선 차단제부터 간식과 음료까지, 모든 소지품을 담을 수 있는 튼튼한 토트백이나 백팩을 준비해 보세요. 방수 기능이 있으면 더욱 좋습니다. 엄청난 물보라에 소지품이 젖으면 안 되니까요.

풀 파티 스타일을 선택하기 전에 날씨 앱을 체크해 보세요. 특히 일몰 이후에 시작되는 풀 파티라면 일교차에 대비해야 합니다. 스타일링의 가장 중요한 핵심 포인트는 수영복을 중심으로 할 것인지, 커버업, 신발, 기타 방수 액세서리에 중점을 둘 것인지 결정하는 것입니다.

한낮의 강한 자외선으로부터 얼굴과 눈을 보호하기 위해 버킷 햇이나 수분을 흡수할 수 있는 볼캡, 색조가 있는 선글라스를 착용하는 것이 좋습니다. 이제 선베드에 누워서 편하게 쉴 준비가 모두 끝났습니다.

오후부터 밤늦게까지 이어지는 풀 파티에 어울리는 6가지 스타일링을 만나 보세요.