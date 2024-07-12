풀 파티에 어울리는 6가지 스타일링
스타일링 팁
나이키가 추천하는 풀 파티 스타일링 팁으로 무더운 여름을 위한 스타일을 완성해 보세요.
여름이 다가오면 공원에서의 즉흥 피크닉, 동네 아이스크림 맛집 탐험, 그리고 가끔씩 열리는 풀 파티가 떠오르죠. 친구들과 하루 종일 즐거운 시간을 보낼 수 있는 풀사이드 파티에 초대받았다면 세련되면서도 여유로운 스타일로 파티를 즐겨 보세요.
풀 파티에 어울리는 스타일을 결정하는 것은 단순히 수영복을 고르는 것 이상의 창의력이 필요합니다. 사막과 비슷한 뉴트럴 톤이나 트로피컬의 컬러풀한 패턴 등 다양한 스타일을 고려해 보세요. 풀 파티 스타일을 완성하기 위해서는 여러 가지 아이템이 필요합니다. 예를 들어, 풀 파티에서 배구나 피클볼과 같은 경기를 즐기기 위해 스포츠 쇼츠와 지지력이 뛰어난 수영복 상의가 필요하죠.
자외선 차단제부터 간식과 음료까지, 모든 소지품을 담을 수 있는 튼튼한 토트백이나 백팩을 준비해 보세요. 방수 기능이 있으면 더욱 좋습니다. 엄청난 물보라에 소지품이 젖으면 안 되니까요.
풀 파티 스타일을 선택하기 전에 날씨 앱을 체크해 보세요. 특히 일몰 이후에 시작되는 풀 파티라면 일교차에 대비해야 합니다. 스타일링의 가장 중요한 핵심 포인트는 수영복을 중심으로 할 것인지, 커버업, 신발, 기타 방수 액세서리에 중점을 둘 것인지 결정하는 것입니다.
한낮의 강한 자외선으로부터 얼굴과 눈을 보호하기 위해 버킷 햇이나 수분을 흡수할 수 있는 볼캡, 색조가 있는 선글라스를 착용하는 것이 좋습니다. 이제 선베드에 누워서 편하게 쉴 준비가 모두 끝났습니다.
오후부터 밤늦게까지 이어지는 풀 파티에 어울리는 6가지 스타일링을 만나 보세요.
풀 파티를 완성하는 6가지 스타일링
1.풀 파티를 완성하는 6가지 스타일링
물 밖에서 완벽한 시간을 즐기기 위한 스포티하면서 대담함이 느껴지는 스타일을 소개합니다. 가벼운 지지력을 제공하는 스포츠 브라 타입의 수영복은 수영장 안과 밖 어디에서나 편안하게 착용할 수 있습니다.
수영복 하의 위에 편안하고 안감이 없는 루즈핏 쇼츠를 착용하면 흘러내릴 걱정 없이 점프나 조깅을 즐길 수 있습니다. 수영을 할 예정이라면 나이키의 대표적인 드라이핏 소재의 쇼츠를 선택해 보세요. 빠르게 건조되는 소재는 수영장을 나선 후에도 쾌적한 착용감을 선사합니다.
풀 파티를 즐길 때에는 든든한 지지력과 세련된 감각의 나이키 블레이저로 스타일을 완성해 보세요.
2.무더운 수영장에서의 하루를 위한 스타일링
뜨거운 오후, 라이프 가드를 떠오르게 하는 시크한 스타일을 소개합니다. 빨간색 원피스 수영복 또는 투피스 수영복에 패니 팩과 편광 선글라스를 매치하면 레트로하고 세련된 스타일을 완성할 수 있습니다. 패니 팩은 수영장에서 사람들과 어울리고 시간을 보내는 동안 휴대폰과 열쇠를 보관할 수 있는 실용성을 제공하며, 선글라스는 강한 햇빛으로부터 눈을 보호해 줍니다. 쿠셔닝이 있는 플립플랍으로 스타일을 완성해 보세요.
3.저녁 수영을 위한 스타일링
해가 지고 나서 시작하는 풀 파티를 위한 화려한 스타일링을 소개합니다. 가슴과 허리에 비대칭 컷아웃 디테일이 더해진 매력적인 나이키 원피스 수영복은 어떨까요?
수영장 밖에서 사람들과 어울릴 때는 경량의 카고 팬츠나 워크웨어 팬츠를 매치해 수영복의 컷아웃 디테일을 강조해 보세요. 올 화이트 또는 투톤의 덩크처럼 시선을 사로잡는 스니커즈를 매치해 스타일을 완성해 보세요.
물에 들어갈 계획이 없다면, 반짝이는 액세서리로 포인트를 더해보세요. 골드 목걸이, 링 귀걸이 또는 볼드한 반지로 스타일을 완성할 수 있습니다.
4.선선한 아침을 위한 커버업 스타일링
이른 시각에 시작하는 풀 파티를 위해 쌀쌀한 아침 기온이나 차가운 바닷바람을 막아주는 테리 스웻팬츠 스타일을 소개합니다. 와이드 핏 또는 조거 핏의 테리 스웻팬츠는 해변의 감성을 더해 줍니다. 테리 소재는 비치 타월에 주로 사용되는 소재이기 때문이죠.
편안하고 세련된 스타일을 완성하기 위해 오버사이즈 긴팔을 매치해 보세요. 날씨가 더워지면 오프숄더나 와이드 넥 커버업으로 수영복을 드러내 보세요. 타이다이 크루넥 티셔츠는 스타일에 화려함을 더해줍니다.
슬라이드를 신으면 발이 차가워질 수 때문에 샌들에 양말을 매치하거나 쉽게 신고 벗을 수 있는 뮬을 신어 따뜻함을 더해 보세요.
5.트렁크 수영복의 매력을 더하는 스타일링
매력적인 풀 파티 스타일링을 원한다면 수영복을 강조하는 스타일링을 연출해 보세요.
컬러 블록이나 패턴이 있는 트렁크 수영복은 시선을 사로잡는 아이템입니다. 베이직한 티셔츠를 매치해 트렁크 수영복을 강조해 보세요. 단색의 화이트 하이드로가드 수영 셔츠는 트렁크 수영복의 화려한 디자인과 조화를 이루며 자외선 차단 기능을 제공합니다. 빠르게 벗을 수 있는 플립플랍을 신고 수영할 준비를 마쳐보세요.
마지막으로 물놀이 아이템을 넣을 수 있도록 큰 가방을 준비하는 것도 잊지 마세요.
6.온몸을 가려주는 풀 커버 스타일링
피부가 쉽게 타거나, 타투를 가리고 싶거나, 몸을 드러내고 싶지 않을 경우를 위한 풀 커버 스타일링을 소개합니다.
긴팔 수영 셔츠와 수영복 레깅스로 세련되면서도 편안한 스타일을 완성해 보세요. 매력적인 감각을 더해주며 내염소성 소재에 UPF 40+ 자외선 차단 기능이 내장되어 있어 자외선으로부터 몸을 보호해 줍니다. 두꺼운 샌들과 화려한 선글라스를 매치해 시선을 사로잡는 스타일을 완성해 보세요.
글 : 가브리엘 카셀