나이키 코비 10 프로트로: 2015년 디자인의 재탄생

코비 10은 출시 당시 접지력 면에서 동급 최고 수준의 제품으로 여겨졌지만 제품 팀이 언급한 바와 같이 '당시에 한한 동급 최고의 제품'이었습니다.

한편 프로트로 개발 과정에서 오리지널 패턴을 착용 테스트한 결과, 필요한 수준의 성능을 발휘하지 못하는 것으로 나타났습니다. 그래서 제품 팀은 다시 오리지널 디자인 파일을 참조하려 살펴보았고

이때 놀라운 것을 발견합니다. 오리지널 밑창은 임의로 스케치한 것이 아니었습니다. 나이키 스포츠 연구소의 움직임 데이터를 바탕으로 한 접지 패턴을 기반으로 제작되었습니다. 프로트로는 그 설계 의도를 되살렸습니다. 블레이드는 뒤꿈치에서 앞꿈치까지 이어지면서 발 외측과 내측의 고정력을 강화하고, 수직 블레이드는 앞뒤 방향 제동력을 제어합니다. 비주얼은 OG와 다르지만 그 이면에 있는 과학은 동일합니다.

첫 번째와 두 번째 개발 라운드 사이에 진행한 착용 테스트를 통해 접지력 수준이 크게 올라간 것을 알 수 있었습니다.

코비 제품 팀의 한 팀원은 "이는 의도적인 변경이었고, 그 이면에는 과학적 근거도 있었습니다."라고 말했습니다.