나이키 코비 10 프로트로: 2015년 디자인의 재탄생
제품 소식
코비 브라이언트가 코비 10을 처음 신은 지 10여 년이 지난 지금, 한층 유연하고 통기성이 뛰어난 새로운 메쉬 갑피와 업그레이드된 쿠셔닝, 오늘날의 농구에 맞춰 설계된 접지력 시스템을 갖춘 코비 10 프로트로가 첫선을 보입니다.
나이키 코비 10 프로트로가 찾아왔습니다. 2015년에 처음 출시되었던 코비 10이 프로트로(퍼포먼스 레트로) 버전으로 다시 돌아왔습니다. 이번에는 갑피, 쿠셔닝, 접지력, 밑창의 성능이 크게 향상되었습니다. 단순 재출시와는 다릅니다. 신발의 모든 부분에 세심한 주의를 기울이고 테스트를 거쳐 업그레이드했습니다.
핵심 요약
- 나이키 코비 10 프로트로에는 통기성과 유연성을 향상하여 재설계된 엔지니어드 메쉬 갑피가 적용되었습니다.
- 쿠쉴론 3.0이 오리지널 중창 폼을 대체하고 새로운 줌 스트로벨이 전체적으로 적용되어 코트 지면과의 일체감과 반응성이 더 좋아졌습니다.
- 밑창의 접지 패턴은 기존의 디자인 의도를 충실하게 지키면서 컴퓨터 디자인을 사용해 새롭게 디자인되었습니다.
- 코비 10의 아이코닉한 디테일이자, 안정성을 높여주는 탄소 섬유 발 앞부분 윙은 그대로 유지되었습니다.
- 2027년에는 코비 10 프로트로의 플라이니트 버전도 출시됩니다. 발밑에는 쿠쉴론 3.0 대신 줌X 폼을 넣어 더 다이내믹한 핏으로 선보일 예정입니다.
- 코비 10 프로트로의 출시 컬러웨이는 헤일로이며, 이후 클래식 컬러웨이를 포함하여 더 많은 컬러웨이가 출시될 예정입니다.
나이키 코비 10 프로트로에서 새로워진 점은 무엇인가요?
프로트로 과정은 명확한 목표를 갖고 진행됩니다. 코비 제품 팀은 이를 다음과 같이 설명합니다.
"모델을 업그레이드해 재출시할 때마다 저희는 신발의 모든 부분에 변화를 주려고 합니다. 갑피에서 발밑까지 실질적인 변화가 느껴지게끔 업데이트하려 하죠."
코비 10에서 달라진 점과 그 이유를 소개합니다.
갑피: 통기성과 유연성 향상
오리지널 코비 10은 코비 시리즈 중 최초로 직물 소재 심리스 갑피를 적용한 신발이었습니다. 프로트로는 그 방향을 유지하면서 한 걸음 더 나아갑니다. 엔지니어드 메쉬는 윤곽을 살린 보강 구조로 재설계되어 신발의 앞날개와 측면에 안이 보이는 메쉬 윈도우를 만들어 냅니다. 윈도우를 통해 여러 레이어를 볼 수 있으며, 신발을 구부리는 즉시 차이를 느낄 수 있습니다.
코비 제품 팀이 설명한 바와 같이, 목표는 '의도적으로 간소화하면서도 동일한 지지력을 유지하여 통기성을 높이는 것'이었습니다.
소재를 제거했지만 발 앞부분을 가로지르는 핏 밴드가 안정성을 유지해 주므로 통기성을 위해 고정력을 타협할 필요가 없습니다. 또한, 발 앞부분의 라스트를 약간 넓혀 더 넉넉한 공간을 확보했습니다.
중창: 쿠쉴론 3.0 및 전체적으로 적용된 줌 스트로벨
오리지널 코비 10에는 힐 줌 백과 함께 루나론 폼이 사용되었습니다. 프로트로에서는 이를 쿠쉴론 3.0으로 대체했습니다. 쿠쉴론 3.0은 더 반응성 뛰어나고 새로운 폼 배합을 부드러운 외부 프레임으로 감싼 것입니다. TPU 랜드는 하중이 가해질 때 폼을 고정해 줍니다. 랜드가 없으면 더 부드러운 폼이 에너지를 반환하는 대신 흡수하는 경향이 있습니다.
더 중요한 추가 사항은 전체적으로 적용된 줌 스트로벨입니다. 스트로벨은 풋베드에 내장된 얇은 쿠셔닝 레이어입니다. 바닥에 있는 줌 백보다 발에 더 가깝게 배치되어 전체 풋베드, 특히 앞꿈치에서서 반응성과 쿠셔닝을 느낄 수 있습니다. 반면 오리지널 모델은 오래 착용하면 앞꿈치 부분이 얇게 느껴질 수 있었습니다. 다른 나이키 농구화 모델에서도 이미 효과가 입증되었기 때문에, 코비 10 프로트로 또한 최신 발밑 구조 트렌드에 맞춰 이와 같이 변경했습니다.
밑창: 오늘날의 경기에 맞춰 업그레이드된 생성형 접지 패턴
코비 10은 출시 당시 접지력 면에서 동급 최고 수준의 제품으로 여겨졌지만 제품 팀이 언급한 바와 같이 '당시에 한한 동급 최고의 제품'이었습니다.
한편 프로트로 개발 과정에서 오리지널 패턴을 착용 테스트한 결과, 필요한 수준의 성능을 발휘하지 못하는 것으로 나타났습니다. 그래서 제품 팀은 다시 오리지널 디자인 파일을 참조하려 살펴보았고
이때 놀라운 것을 발견합니다. 오리지널 밑창은 임의로 스케치한 것이 아니었습니다. 나이키 스포츠 연구소의 움직임 데이터를 바탕으로 한 접지 패턴을 기반으로 제작되었습니다. 프로트로는 그 설계 의도를 되살렸습니다. 블레이드는 뒤꿈치에서 앞꿈치까지 이어지면서 발 외측과 내측의 고정력을 강화하고, 수직 블레이드는 앞뒤 방향 제동력을 제어합니다. 비주얼은 OG와 다르지만 그 이면에 있는 과학은 동일합니다.
첫 번째와 두 번째 개발 라운드 사이에 진행한 착용 테스트를 통해 접지력 수준이 크게 올라간 것을 알 수 있었습니다.
코비 제품 팀의 한 팀원은 "이는 의도적인 변경이었고, 그 이면에는 과학적 근거도 있었습니다."라고 말했습니다.
그대로 유지된 부분은 무엇일까요?
탄소 섬유 발 앞부분 윙을 새끼발가락 근처 랜드 아래 그대로 배치하여 컷 동작 시의 측면 지지력을 살렸습니다. 이는 코비 10의 대표적인 구조 디테일 중 하나이며, 프로트로에도 그대로 적용되었습니다.
클래식한 코비 메시지 문구도 그대로 유지되었습니다. 이것은 코비가 자신의 시그니처 신발 중창의 여러 버전에 새겨넣기 시작한 히든 양각 문구입니다. 메시지: Endure and Conquer(견디고 정복하라).
코비 10 프로트로: 엔지니어드 메쉬 vs. 플라이니트
코비 10 프로트로는 두 가지 갑피 구조로 출시되며, 둘 중 어떤 것이 적합한지는 여러분에게 필요한 것이 무엇인지에 따라 달라집니다.
엔지니어드 메쉬 버전은 매일 신기 좋은 퍼포먼스 신발입니다. 쿠셔닝이 적용되어 있고, 뛰어난 반응성으로 플레이할 수 있게 제작되었습니다. 컬러웨이에 담긴 스토리텔링이 갑피의 프린트와 처리 요소를 통해 드러나므로 외관 디자인 자체가 신발에서 중요한 부분을 차지합니다.
플라이니트 버전은 최상급 퍼포먼스를 위해 설계된 제품입니다. 갑피가 발을 더 정확하게 감싸주고, 쿠셔닝에는 쿠쉴론 대신 줌X를 적용하여 한층 가볍고 반응성 뛰어난 발밑 착용감을 선사합니다. 신발 끈 케이블로 핏을 조절할 수 있습니다.
제품 팀은 코비 라인에서 현재 플라이니트의 입지가 어떻게 형성되었는지 알아보기 위해 그 기원으로 거슬러 올라갔습니다.
"엘리트 모델은 플레이오프 시기에 맞춰 출시되었습니다." 코비 제품 매니저인 인디 애쉬포드의 말입니다. "코비는 항상 1초라도 더 빨리 방향을 전환하거나 조금이라도 반응성을 높일 수 있는 이점을 얻으려고 했어요."
나이키 코비 10 프로트로 출시 날짜
코비 10 프로트로의 출시는 2026년과 2027년에 걸쳐 진행됩니다. 엔지니어드 메쉬 버전이 먼저 출시되고 플라이니트 모델은 2027년에 출시됩니다. 출시일은 각 출시 전에 나이키 SNKRS 및 NIKE.COM을 통해 공지됩니다.
나이키 코비 10 프로트로: 자주 하는 질문
코비 10 프로트로 출시 날짜는 언제인가요?
코비 10 프로트로의 출시는 2026년과 2027년에 걸쳐 진행됩니다. 엔지니어드 메쉬 버전이 먼저 출시되고 플라이니트 모델은 더 나중에 출시됩니다. 구체적인 날짜는 각 출시 전에 나이키 SNKRS 및 NIKE.COM에 공지됩니다.
코비 10 프로트로는 어떤 컬러웨이로 출시되나요?
확정된 코비 10 프로트로 컬러웨이로는 헤일로와 블루 라군이 있습니다. 출시 이후 다른 컬러웨이도 추가로 발표될 예정입니다.
코비 10 프로트로 엔지니어드 메쉬와 플라이니트의 차이점은 무엇인가요?
엔지니어드 메쉬 버전은 쿠쉴론 3.0 폼과 전체적으로 적용된 줌 스트로벨을 사용합니다. 그래픽이 더 돋보이는 옵션이며 가격대가 저렴합니다. 플라이니트 버전에는 줌X 폼이 추가되어 더 가볍고 반응성 뛰어난 착화감을 선사하며, 영역별로 적용된 플라이니트 구조가 다이내믹 핏을 연출해 줍니다. 케이블로 고정력을 조절할 수 있습니다.
코비 프로트로 출시 제품에 관해 알려주세요.
코비 프로트로 출시 제품은 코비 브라이언트의 오리지널 시그니처 슈즈를 업그레이드한 버전입니다. 각 프로트로 모델에는 새로운 폼, 소재, 접지력 등의 현대적인 퍼포먼스 기술이 적용되었지만 오리지널 코비의 디자인은 그대로 유지되었습니다. 코비 프로트로 출시 제품에는 코비 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11이 있으며 이제 코비 10도 추가되었습니다.
코비 10에 숨겨진 문구는 무엇을 의미하나요?
이 숨겨진 문구는 코비 브라이언트가 코비 5부터 자신의 시그니처 슈즈에 새기기 시작한 것입니다. 코비 10에는 Endure and Conquer(견디고 정복하라)라는 코드가 새겨져 있습니다. 중창에 엠보싱 처리된 이 문구는 프로트로에도 그대로 적용되었습니다.