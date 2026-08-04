킬리 호지킨슨의 첫 나이키 시그니처 러닝화 및 의류 컬렉션 소개

중거리 챔피언 러너인 킬리 호지킨슨의 첫 번째 나이키 시그니처 컬렉션
제품 소식
중거리 달리기 챔피언 킬리 호지킨슨이 첫 번째 시그니처 나이키 신발 및 의류 컬렉션을 출시했습니다. 킬리 호지킨슨 시그니처 운동선수 팩은 로드 또는 트랙용으로 신을 수 있는 인기 나이키 러닝화 4종으로 구성되었습니다. 바로 보메로 플러스, 페가수스 42, 베이퍼플라이 4, 빅토리 2입니다. 코디 의류 컬렉션에는 에어로스위프트와 나이키 프로 스컬프트의 혁신적인 소재 기술을 적용한 탑 및 쇼츠가 포함됩니다. 2026년 7월 16일, 해당 컬렉션은 NIKE.COM과 일부 매장에서 글로벌 출시되었습니다.
핵심 요약
- 영국의 유명 중거리 달리기 선수 킬리 호지킨슨이 첫 번째 나이키 시그니처 신발과 의류 컬렉션을 출시했습니다. 이 컬렉션은 대담하고 우아한 블랙 디자인과 대비를 이루는 메탈릭 골드 액센트가 특징입니다.
- 아이코닉한 보메로 플러스, 페가수스 42, 베이퍼플라이 4, 빅토리 2 로드 러닝, 트랙 및 레이싱화를 재해석한 컬러웨이를 포함하여 선보입니다.
- 함께 출시되는 의류 컬렉션에는 나이키 소재 기술인 에어로스위프트와 나이키 프로 스컬프트로 제작한 두 가지 쇼츠 세트가 포함됩니다.
- 해당 컬렉션은 2026년 7월 16일 전 세계 출시 이후 NIKE.COM과 일부 매장에서 구매할 수 있습니다.
킬리 호지킨슨은 누구인가요?
스피드와 세련된 스타일로 유명한 킬리 호지킨슨은 잉글랜드 그레이터 맨체스터 출신의 유명 영국 중거리 달리기 선수입니다. 활동 당시 가장 빠른 중거리 여성 러너 중 한 명이었던 킬리는 2019년부터 나이키 선수로 활약해 오고 있으며, 나이키의 연구원 및 디자이너와 협력하여 엘리트 및 일반 러너를 위한 제품을 개발하고 있습니다. 킬리 호지킨슨 컬렉션은 이 선수가 나이키와 함께 처음으로 선보이는 시그니처 팩입니다.
킬리 호지킨슨은 어떤 러닝화를 신고 있으며, 그 이유는 무엇인가요?
이 컬렉션에 선정된 러닝화는 도로나 트랙에서 진행되는 트레이닝 및 레이싱의 모든 측면에 적합합니다. 다음은 호지킨슨이 일상적인 트레이닝부터 레이스 당일까지 어떤 신발을, 어떤 목적으로 신는지 요약한 내용입니다.
- 회복 러닝: 호지킨슨은 회복 러닝을 할 때 보메로 플러스를 신습니다. 매우 푹신하고 탁월한 쿠션감을 선사하는 전체 길이 줌X 중창으로 잘 알려진 보메로 플러스는 여성이 여성을 위해 디자인한 신발입니다.
- 데일리 트레이닝: 호지킨슨이 일상적으로 신는 러닝화는 뛰어난 반응성을 자랑하는 페가수스 42입니다. 이 제품은 전체적으로 적용된 곡선 형태의 에어 줌 유닛과 리액트X 폼 중창이 특징입니다. 이러한 구조 덕분에 강력한 에너지 반환력을 느낄 수 있어 일상적인 트레이닝을 할 때 유용한 신발입니다.
- 인터벌 및 레이스 당일: 베이퍼플라이 4는 전체적으로 적용된 탄소 섬유 플라이플레이트 및 줌X 쿠셔닝으로 강력하면서도 추진력 있는 착화감을 주기 때문에 호지킨슨이 인터벌 트레이닝을 할 때 가장 선호하는 신발입니다. 베이퍼플라이 4는 전력 질주에도 장거리 레이스에도 모두 이상적인 러닝화입니다.
- 트랙 레이스: 중거리 트랙 경기에 출전할 때 호지킨슨은 혁신적인 나이키 에어 기술이 적용된 빅토리 2 장거리 달리기 스파이크화를 신습니다. 에어 줌 유닛과 줌X 폼, 탄소 섬유 플레이트가 사용되어 강력하면서도 안정적인 착화감을 느낄 수 있는 신발입니다.
킬리 호지킨슨 컬렉션: 추천 러닝 의류
킬리 호지킨슨 컬렉션에는 러닝화 옵션 외에도 완전한 룩을 연출할 수 있는 코디 의류가 소수 포함되어 있습니다. 혁신적인 나이키 소재를 사용한 에어로스위프트 및 프로 스컬프트 세트는 모든 러너에게 필요한 기능성을 갖추고 유명 운동선수의 스타일을 반영하여 디자인되었습니다.
에어로스위프트 세트: 에어로스위프트 포켓 크롭 탑과 타이트한 5인치 쇼츠를 입고 마치 호지킨슨이 되어 달리는 듯한 기분을 느껴보세요. 평범함을 거부하는 고급 퍼포먼스 아이템입니다. 드라이 핏 ADV 기술이 적용된 이 세트를 입으면 무더운 여름에도 시원하고 쾌적한 착용감을 유지하며 달릴 수 있습니다. 간편한 보관 포켓에 경기 당일 필요한 소지품을 보관할 수 있으며, 아이템마다 안정적인 핏으로 편안함을 선사합니다.
나이키 프로 스컬프트 세트: 더 높은 커버력이 필요한 경우를 대비해, 컬렉션에는 나이키 프로 스컬프트 긴팔 탑과 프로 스컬프트 5인치 쇼츠도 포함되어 있습니다. 톤온톤 그래픽과 새틴 소재의 대담한 스우시 로고가 평범함을 거부하는 분위기를 보여줍니다. 나이키 시그니처 토네이도 로고를 포함한 섬세한 디자인 디테일은 이 세트의 이름을 따온 인물에게 경의를 표합니다.
킬리 호지킨슨 컬렉션의 시그니처 디자인
컬렉션의 세련된 디자인은 대담한 존재감을 드러내며 나이키 운동선수의 퍼포먼스와 개성을 명확하게 표현합니다. 블랙 컬러 컬렉션은 호지킨슨의 변함없는 자신감과 컨트롤 능력을 표현한 것이고, 컬렉션의 각 아이템에 반짝이는 포인트가 되는 메탈릭 골드 컬러는 이 선수의 스타일과 기개, 성취를 보여줍니다. 러닝화에 달린 탈착식 'KH' 참은 추가적인 디자인 요소가 됩니다.
이 나이키 운동선수는 컬렉션의 개발 및 디자인에 깊이 관여하면서 나이키 연구원 및 디자이너가 일반 러너와 엘리트 러너의 니즈를 모두 고려할 수 있도록 유용한 인사이트를 주었습니다.
800m 종목에서 가장 빠른 여성 러너 중 한 명으로 알려진 호지킨슨은 "저만의 나이키 컬렉션을 만들고 싶다는 꿈을 이뤘어요."라고 이야기합니다. "이 컬렉션을 보는 모든 어린 소녀들이 큰 꿈을 향해 도전할 가치가 있다는 것을 알았으면 좋겠어요. 열심히 노력하고 믿는다면 무엇이든 이룰 수 있으니까요."
킬리 호지킨슨 컬렉션은 2026년 7월 16일 NIKE.COM과 일부 매장에서 글로벌 출시되었습니다.
킬리 호지킨슨 컬렉션 FAQ
킬리 호지킨슨 컬렉션이란?
킬리 호지킨슨 컬렉션은 나이키 운동선수인 호지키슨이 처음으로 선보이는 시그니처 컬렉션으로, 네 가지 러닝화와 코디 의류 셀렉션으로 구성되어 있습니다.
컬렉션에 어떤 러닝화가 포함되어 있나요?
킬리 호지킨슨 컬렉션에는 보메로 플러스, 페가수스 42, 베이퍼플라이 4, 빅토리 2가 포함되어 있습니다.
킬리 호지킨슨 컬렉션에는 어떤 퍼포먼스 의류가 포함되어 있나요?
킬리 호지킨슨 컬렉션의 의류 셀렉션은 두 가지 세트로 구성되어 있습니다. 하나는 에어로스위프트 포켓 크롭 탑과 타이트한 5인치 쇼츠, 다른 하나는 나이키 프로 스컬프트 긴팔 탑과 5인치 쇼츠입니다.
나이키 빅토리 2는 어떤 제품인가요?
나이키 빅토리 2는 스피드를 위해 탄생한 장거리 스파이크화로, 기록 경신을 목표로 하는 중거리 러너에게 이상적인 제품입니다. 또한, 빅토리 2는 장거리 달리기에 유용한 두 가지 특성인 추진력과 안정성을 갖추고 있습니다.
킬리 호지킨슨 컬렉션은 어디에서 구매할 수 있나요?
킬리 호지킨슨 컬렉션은 NIKE.COM과 전 세계 일부 매장에서 구매할 수 있습니다.