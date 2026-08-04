킬리 호지킨슨의 첫 나이키 시그니처 러닝화 및 의류 컬렉션 소개

킬리 호지킨슨 컬렉션에는 러닝화 옵션 외에도 완전한 룩을 연출할 수 있는 코디 의류가 소수 포함되어 있습니다. 혁신적인 나이키 소재를 사용한 에어로스위프트 및 프로 스컬프트 세트는 모든 러너에게 필요한 기능성을 갖추고 유명 운동선수의 스타일을 반영하여 디자인되었습니다.

에어로스위프트 세트: 에어로스위프트 포켓 크롭 탑과 타이트한 5인치 쇼츠를 입고 마치 호지킨슨이 되어 달리는 듯한 기분을 느껴보세요. 평범함을 거부하는 고급 퍼포먼스 아이템입니다. 드라이 핏 ADV 기술이 적용된 이 세트를 입으면 무더운 여름에도 시원하고 쾌적한 착용감을 유지하며 달릴 수 있습니다. 간편한 보관 포켓에 경기 당일 필요한 소지품을 보관할 수 있으며, 아이템마다 안정적인 핏으로 편안함을 선사합니다.

나이키 프로 스컬프트 세트: 더 높은 커버력이 필요한 경우를 대비해, 컬렉션에는 나이키 프로 스컬프트 긴팔 탑과 프로 스컬프트 5인치 쇼츠도 포함되어 있습니다. 톤온톤 그래픽과 새틴 소재의 대담한 스우시 로고가 평범함을 거부하는 분위기를 보여줍니다. 나이키 시그니처 토네이도 로고를 포함한 섬세한 디자인 디테일은 이 세트의 이름을 따온 인물에게 경의를 표합니다.