1대1 농구 세계 최강자를 가리는 글로벌 토너먼트, The One이 돌아왔습니다.
3년 연속 개최되는 The One은 새로운 세대의 위대함을 전 세계에 보여줄 것입니다. 팀원의 도움에 기댈 수 없는 1대1 경기, 오직 나와 상대가 만나 서로의 집념을 확인하는 치열한 승부가 펼쳐집니다.
2026년 The One
이벤트 소개
조던 브랜드에서 개최하는 The One 토너먼트는 올해 8월 29일 상하이에서 막을 내립니다. 14~18살의 농구 선수라면 누구든 북미, 유럽, 아시아 20여 개 도시에서 진행되는 지역 예선에 참가해 최고의 선수들과 경쟁을 펼치고 글로벌 파이널에 진출할 수 있습니다. 남녀 부문의 우승자들은 The One 챔피언의 타이틀을 얻는 동시에 조던 브랜드의 공식 앰배서더로 활동하게 됩니다.
The One에서는 최고의 1대1 농구 경기뿐 아니라, 세계적인 인기 아티스트들의 라이브 공연을 관람할 수 있습니다. 지역 사회에서는 디자인 콘테스트를 주관하여 신예 아티스트들에게 AJ1을 재해석한 작품으로 자신을 대중에게 알릴 기회를 제공합니다. 조던 브랜드는 이 외에도 다양한 깜짝 이벤트를 선보일 예정입니다.
주요 정보
- 글로벌 농구 토너먼트, The One
- 14~18세 농구 선수 누구든 예선 참여 가능
- 남녀 부문 분리 운영
- 북미, 유럽, 아시아에서 지역 예선 개최
- 8월 29일 중국 상하이에서 글로벌 파이널 개최
- The One 우승자는 조던 브랜드의 앰배서더로 활동
규칙
- 23점 선득점 또는 8분 내 상대보다 고득점 시 승리
- 2, 3점 득점 체계
- 샷클락 9초 룰 적용. 클리어 볼 또는 체크 볼 이후 공격자가 공을 터치할 때 샷클락 시작
- 최종 1분을 제외하고 러닝 클락 적용
The One 우승자
글로벌 파이널을 향한 여정
지역 예선은 전 세계 20여 개 도시에서 진행됩니다. 예선을 통과한 파이널리스트들은 8월 29일 중국 상하이에 모여 1대1 농구 세계 최강자로서 챔피언의 자리에 오르기 위한 승부를 펼칩니다.
자주 묻는 질문
The One 토너먼트란 무엇인가요?
조던 브랜드에서 매년 개최하는 The One은 14~18세 선수들이 참가하는 1대1 글로벌 농구 토너먼트입니다. 지역 예선은 전 세계 20여 개 도시에서 진행되며, 최고의 선수들은 8월 중국 상하이에서 열리는 글로벌 파이널에 진출하게 됩니다. 마이클 조던의 레거시를 바탕으로 나이키 브랜드가 설립한 조던 브랜드가 주최하는 토너먼트로, 이번에 세 번째 해를 맞이합니다.
누가 참가할 수 있나요?
The One은 14~18세 농구 선수 누구든 참가할 수 있으며, 남녀 부문이 분리 운영됩니다. 남자부와 여자부는 각각 1명의 우승자를 배출합니다.
왜 1대1 형식으로 진행되나요?
1대1 경기는 마이클 조던의 농구 인생에 중요한 토대를 마련해 주었습니다. 형인 래리와 뒷마당에서 수차례 치렀던 1대1 경기를 통해 마이클은 꺼지지 않는 경쟁심을 키웠습니다. 오늘날 조던 브랜드는 그와 비슷한 승리를 향한 집념을 가진 전 세계 농구 선수들을 찾아 나서며 조던의 레거시를 기념합니다.
규칙이 무엇인가요?
- 23점 선득점 또는 8분 내 상대보다 고득점 시 승리
- 2, 3점 득점 체계
- 샷클락 9초 룰 적용. 클리어 볼 또는 체크 볼 이후 공격자가 공을 터치할 때 샷클락 시작
- 최종 1분을 제외하고 러닝 클락 적용
- 최종 1분 내에는 휘슬, 득점, 부상 시 스톱 클락 적용
- 최종 1분을 제외하고 자유투 시 러닝 클락 적용
- 각 선수에게 경기당 20초의 작전타임이 부여되며 공격권 소유 시 또는 데드볼 상황에서만 사용 가능. 작전타임은 규칙에 따라 사용되어야 하며 연장전에서는 사용할 수 없음
- 체크 볼과 동시에 라이브볼로 간주되며 샷클락 시작
- 득점 시 공격권 유지
- 득점 실패 시 라이브볼로 간주
- 수비 리바운드 시 공격권이 전환되고 라이브볼로 간주. 리바운드한 선수는 5초 내에 3점 슛 라인 밖에서 클리어 볼을 해야 하며 수비자는 공격자에게 이를 위한 시간을 주어야 함. 심판은 리바운드 직후부터 5초를 손으로 카운트함
- 림에 맞지 않은 슛 시도 후에는 클리어 볼 필수
- 슈팅 파울 발생 시 공격자에게 자유투 1개(1점) 부여
- 추가 자유투(앤드원) 없음
- 4번째 파울 시 상대에게 보너스 샷 1개(1점) 부여
- 자유투 성공 시 공격권 유지, 체크 볼 후 경기 재개
- 자유투 실패 시 데드볼로 공격권 전환, 체크 볼 후 경기 재개
- 심판이 매 체크 볼 시작
- 연장전에서 선득점 시 승리. 동전 던져 공격권 결정
- 자유투로 경기 승부 결정 가능
- 부상으로 더 이상 경기할 수 없을 경우 상대 승리
- '비농구적 플레이'에 의한 파울 시 상대에게 자유투 1개와 공격권 부여(자유투 성공 여부와 무관)
- 페인트 존에서 2번 연속 백다운 공격 불가
- 백다운의 정의: 3번 연속 림을 등지고 드리블. 첫 번째 백다운 공격이 성공한 후 심판은 공격자에게 이를 알림. 다음 공격 시 3번째 드리블에서 백다운이 발생하면 공격권 전환
우승자 혜택은 무엇인가요?
우승자에게는 The One 챔피언 타이틀과 함께 상금, 글로벌 캠페인 참여 기회, 조던 브랜드 공식 앰배서더 활동 기회가 주어집니다.
과거 우승자에는 누가 있나요?
2025년 토너먼트 우승자는 로즈 심슨과 테론 윌리엄스이며, 2024년 우승자는 타티아나 그리핀과 스티브 바입니다.
글로벌 파이널은 언제 어디에서 개최되나요?
2026년 글로벌 파이널은 8월 29일 중국 상하이에서 개최됩니다. 20여 개 도시에서 진행되는 지역 예선을 통과한 파이널리스트들은 1대1 단판 승부 라운드들을 거쳐, 남녀 부문 우승자가 되기 위한 최종 승부를 펼칩니다.
The One의 이전 개최지는 어디인가요?
이전 대회의 글로벌 파이널은 파리와 뉴욕에서 개최되었습니다.
팬들이 지역 예선과 글로벌 파이널을 관람할 수 있나요?
네, 개최 도시는 다음과 같습니다.
유럽: 마드리드, 류블랴나, 베오그라드, 파리, 런던
아시아: 도쿄, 나고야, 세부, 마닐라, 광저우, 둥관, 항저우, 청두, 시안, 상하이, 타이베이, 베이징, 우한
북미: 시카고, 뉴욕, 로스앤젤레스
어디에서 경기를 시청하거나 관련 소식을 확인할 수 있나요?
@jumpman23을 팔로우하여 더 많은 소식을 확인하세요.
언론 매체로서 The One에 참가하고 싶을 경우 어떻게 해야 하나요?
자세한 사항은 이메일(theonejordanbrand@dkcnews.com)로 문의해 주세요.