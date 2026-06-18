2026년 The One

조던 브랜드에서 개최하는 The One 토너먼트는 올해 8월 29일 상하이에서 막을 내립니다. 14~18살의 농구 선수라면 누구든 북미, 유럽, 아시아 20여 개 도시에서 진행되는 지역 예선에 참가해 최고의 선수들과 경쟁을 펼치고 글로벌 파이널에 진출할 수 있습니다. 남녀 부문의 우승자들은 The One 챔피언의 타이틀을 얻는 동시에 조던 브랜드의 공식 앰배서더로 활동하게 됩니다.