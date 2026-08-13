나이키 자 4: 자의 풋웨어 여정, 그 최신 이야기

익숙한 접근 방식에도 불구하고, 자 4와 자 3 사이에는 몇 가지 분명한 차이점이 있습니다. 가장 주목할 만한 업그레이드 중 하나는 언더풋의 구조입니다. 자 3는 하이브리드 줌X 폼을 사용했지만, 자 4는 쿠쉴론 3.0으로 변경되었으며, 이는 더 높은 슈퍼 크리티컬 폼 깔창과 결합하여 반응성이 뛰어나고 폭발적이면서도 안정적인 착화감을 제공합니다. TPU 재질의 자 프레임이 발을 감싸며 리프트오프, 빠른 컷, 골대 공격 시 발을 단단히 고정해 줍니다.

햅틱을 사용하여 텍스처가 더욱 돋보이는 외관을 연출하고, 입체감과 내구성을 강화했습니다. 밑창의 정교한 접지 패턴은 자 로고에서 영감을 받은 것은 동일하지만, 이전 버전의 눈에 확 띄는 'JA'보다는 더 미묘한 방식으로 표현되었습니다.

디자인 면에서 자 4는 독특한 균형에 도달했습니다. 디자인 팀은 최신 버전인 자 4에서 더 깔끔하고 현대적이며 성능 중심적이고 간단한 접근 방식을 추구하면서도 날카로운 각을 사용하여 예리하고 혁신적인 느낌을 유지했습니다. 이러한 디자인의 핵심은 그의 유명한 '불독' 동작에서 영감을 얻은 이빨 모양의 'JA' 로고입니다.

나이키의 전문 제품 디자이너인 레온 구는 "자가 공중을 걷는 듯한 순간은 누구나 기억하지만, 이 불독 동작도 정말 대단해요. 사람들은 그가 땅에서 얼마나 폭발적인 플레이를 하는 선수인지 잊어버리는 경향이 있죠."라고 말합니다. "우리는 그 놀라운 속도에 초점을 맞추고 싶었습니다."

숨겨진 메시지와 독특한 디자인 요소가 가득한 자의 시그니처 풋웨어 라인에 마지막으로 추가되는 신제품은 농구 베테랑과 루키 모두를 염두에 두고 디자인되었습니다. 플레이어들이 자의 시그니처 풋웨어에 기대하는 주요 기능을 그대로 유지하면서도 저렴한 가격을 책정한 새로운 실루엣인 12 타임이 자 4를 따라 출시됩니다.