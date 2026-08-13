나이키 자 4: 자의 풋웨어 여정, 그 최신 이야기
제품 소식
나이키 자 4는 업그레이드된 쿠셔닝, 접지력, 디자인 특징을 갖추고 2026년 8월에 출시될 예정입니다. 자 3와 대비한 변경 사항, 사이즈, 구매처는 다음과 같습니다.
핵심 요약
- 자 4는 2026년 8월 13일부터 NIKE.COM 및 일부 매장에서 구매할 수 있습니다.
- 자 4는 안정성을 향상시켜 주는 새로운 TPU 자 프레임, 언더풋 폼 변경, 더 뛰어난 반응성의 깔창, 내구성 향상을 위한 햅틱 사용, 다양한 디자인 업그레이드 등 자 3에서 많은 개선을 이루었습니다.
- 나이키에서 출시되는 자 4 컬러웨이는 5가지입니다.
- 자 4는 '12 타임'과 함께 출시됩니다. 농구를 사랑하는 플레이어들이 자의 시그니처 풋웨어에 기대하는 이점을 반영하면서도 저렴한 가격을 책정한 새로운 실루엣입니다.
자 모란트가 새로운 스니커즈로 돌아왔습니다. 수비수들을 두려움에 떨게 할 그의 독특한 풋웨어 여정에 추가되는 또 하나의 빌딩 블록이죠. 나이키 자 4는 가드 스타일의 경기를 위해 탄생한 농구화로, 슈퍼스타인 자의 폭발적인 측면 플레이를 중심으로 디자인되었습니다. 하이브리드 줌X 폼에서 더 높은 안정성을 제공하는 쿠쉴론 3.0으로의 언더풋 소재 변경, 선수를 더욱 안전하게 잡아주는 새로운 자 프레임 고정 시스템 등 자 3에 비교해서도 주목할 만한 업그레이드가 여러 가지 있습니다.
자 4는 2026년 8월 15일에 출시되며, 5가지 컬러웨이로 제공됩니다. 가격은 $125이며, 특별 제작 시에는 추가 요금이 발생합니다. 자 4에 대해 알아두어야 할 모든 것을 아래에서 확인하세요.
자 4를 놓치지 마세요
자 모란트 풋웨어 라인의 새로운 버전이 출시될 때마다, 나이키는 투지와 끈기의 이야기로 차세대 농구선수에게 영감을 주는 존재인 자와 더 닮은 신발을 만드는 것을 임무로 삼아 왔습니다. 사우스캐롤라이나에서의 소박한 출발에서부터 미드 메이저 급의 대학에 입학하기까지, 자는 불리한 체격 조건을 극복하며 모든 순간 도전에 맞섰습니다.
"자는 물리적인 체격보다 훨씬 커다란 존재감을 가지고 있어요. 우리는 오늘날의 아이들이 그와 같은 정신을 갖기를 바랍니다. 그가 코트에 들어설 때마다 보여주는 투지와 강렬함은 그와 같은 열정으로 플레이하는 운동선수들을 하나로 연결해 줍니다." 모니크 커리(나이키 프로덕트 매니저)의 말입니다.
이전 모델과 마찬가지로 자 4가 자의 인사이트를 바탕으로 만들어졌다는 것은 중요한 사실입니다. 갑피의 날카롭고 공격적인 텍스처가 자의 폭발적인 플레이 스타일을 창의적으로 표현한 것이라는 사실도 놀랍지 않죠. 신발 전체에 그의 개성이 담겨 있습니다.
"자 4는 단순한 신발 그 이상입니다."라고 커리는 말합니다. "자 4는 움직임과 순간을 상징합니다. 자가 코트에 발을 내딛는 순간 타오르는 자신감, 투지, 존재감을 다른 운동선수들이 느낄 수 있는 기회죠."
자 3와 비교해 자 4에서 변경된 사항은 무엇인가요?
익숙한 접근 방식에도 불구하고, 자 4와 자 3 사이에는 몇 가지 분명한 차이점이 있습니다. 가장 주목할 만한 업그레이드 중 하나는 언더풋의 구조입니다. 자 3는 하이브리드 줌X 폼을 사용했지만, 자 4는 쿠쉴론 3.0으로 변경되었으며, 이는 더 높은 슈퍼 크리티컬 폼 깔창과 결합하여 반응성이 뛰어나고 폭발적이면서도 안정적인 착화감을 제공합니다. TPU 재질의 자 프레임이 발을 감싸며 리프트오프, 빠른 컷, 골대 공격 시 발을 단단히 고정해 줍니다.
햅틱을 사용하여 텍스처가 더욱 돋보이는 외관을 연출하고, 입체감과 내구성을 강화했습니다. 밑창의 정교한 접지 패턴은 자 로고에서 영감을 받은 것은 동일하지만, 이전 버전의 눈에 확 띄는 'JA'보다는 더 미묘한 방식으로 표현되었습니다.
디자인 면에서 자 4는 독특한 균형에 도달했습니다. 디자인 팀은 최신 버전인 자 4에서 더 깔끔하고 현대적이며 성능 중심적이고 간단한 접근 방식을 추구하면서도 날카로운 각을 사용하여 예리하고 혁신적인 느낌을 유지했습니다. 이러한 디자인의 핵심은 그의 유명한 '불독' 동작에서 영감을 얻은 이빨 모양의 'JA' 로고입니다.
나이키의 전문 제품 디자이너인 레온 구는 "자가 공중을 걷는 듯한 순간은 누구나 기억하지만, 이 불독 동작도 정말 대단해요. 사람들은 그가 땅에서 얼마나 폭발적인 플레이를 하는 선수인지 잊어버리는 경향이 있죠."라고 말합니다. "우리는 그 놀라운 속도에 초점을 맞추고 싶었습니다."
숨겨진 메시지와 독특한 디자인 요소가 가득한 자의 시그니처 풋웨어 라인에 마지막으로 추가되는 신제품은 농구 베테랑과 루키 모두를 염두에 두고 디자인되었습니다. 플레이어들이 자의 시그니처 풋웨어에 기대하는 주요 기능을 그대로 유지하면서도 저렴한 가격을 책정한 새로운 실루엣인 12 타임이 자 4를 따라 출시됩니다.
자 4 출시 정보
자 4는 2026년 8월 13일에 출시될 예정이며, NIKE.COM 및 일부 매장에서 구매할 수 있습니다. 12 Time은 2026년 9월 초에 출시될 예정입니다.
5가지 컬러웨이가 출시되며, 가격은 한 켤레당 $125입니다. 특별 제작 시에는 추가 요금이 발생합니다.
FAQ
나이키 자 4는 자 3과 비교해 어떤 점이 새로워졌나요?
가장 큰 업그레이드 중 하나는 선수에게 더 높은 안정성을 제공하기 위한 언더풋 폼의 변경입니다. 자 4는 자 3의 하이브리드 줌X에서 선수가 망설임 없이 폭발적인 플레이를 펼치고 빠르게 회복할 수 있도록 돕는 쿠쉴론 3.0으로 폼을 변경했습니다. 또한 깔창, 새로운 TPU 자 프레임, 그 외 독특한 디자인 요소에도 중요한 업그레이드가 이루어졌습니다.
나이키 자 4는 가드에게 적합한가요?
자 4는 가드 스타일의 경기를 더 많이 염두에 두고 제작되었지만, 일반적으로는 포지션에 구애받지 않으며, 특정 포지션보다는 경기 스타일에 맞게 디자인한 신발입니다.
자 모란트의 신발은 얼마나 튼튼한가요?
자 4는 강도와 내구성을 고려해 선택한 소재로 제작되어 오랫동안 한결같은 지지력을 제공하는 데 중점을 두었습니다.
자 4는 정사이즈로 제작되었나요?
발 앞부분에 여유 공간을 확보하려면 반 사이즈 올려 신어보세요.