스튜디오 플리스 가이드: 알맞은 스튜디오 플리스를 선택하는 방법

나이키 스튜디오 플리스는 편안함과 활용성, 일상 생활을 위해 디자인된 여성용 플리스 상의 및 하의 컬렉션입니다. 이 라인은 직물 소재의 무게에 따라 라이트, 미디엄, 헤비의 세 가지 웨이트 옵션으로 제공되므로 활동 수준과 날씨에 맞는 레이어드 시스템을 만들 수 있습니다. 세 가지 웨이트 모두 컬렉션 전반에 걸쳐 일관된 핏을 제공합니다.

나이키의 Product Line Management 부서의 시니어 매니저인 질 곤잘레스는 "퍼포먼스만큼이나 착용감을 잡는 것도 대단히 중요한 부분이었습니다."라고 말합니다. "여성들이 원하는 부드럽고 감각적인 경험을 전달하는 소재와 마감을 설계하는 것이 저희의 궁극적인 목표였습니다."

스튜디오 스포츠(드라이 핏 및 써마 핏 플리스)는 이와 같이 편안한 느낌을 주는 기능성 소재를 원하는 운동선수를 위한 라인업을 완성합니다.