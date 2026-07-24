스튜디오 플리스 가이드: 알맞은 스튜디오 플리스를 선택하는 방법
구매 가이드
스튜디오 플리스는 라이트, 미디엄, 헤비의 세 가지 웨이트 옵션으로 출시됩니다. 라이프스타일의 모든 측면에 적합한 제품을 선택하는 방법을 소개합니다.
핵심 요약
- 여성을 위한 나이키 스튜디오 플리스는 라이트, 미디엄, 헤비의 세 가지 웨이트 옵션으로 출시되며, 각 옵션은 각기 다른 수준의 보온성과 활동에 맞게 디자인되었습니다.
- 세 가지 무게 모두 스탠다드 및 오버사이즈 핏으로 제공됩니다.
- 스튜디오 플리스 세트는 머리부터 발끝까지 조화로운 룩을 연출할 수 있도록 세 가지 무게 옵션으로 제공됩니다.
- 일상적인 레이어드 룩 연출 용도라면 라이트 또는 미디엄 웨이트로 시작하세요. 추운 날씨에 보온성을 제공하는 커버력을 찾고 있다면 헤비가 적합합니다.
- 플리스의 부드러움을 유지하고 소재를 보호하기 위해 세탁기에 찬물로 세탁하고 건조기를 사용하여 건조할 때는 낮은 온도를 사용하세요.
나이키 스튜디오 플리스란 무엇인가요?
나이키 스튜디오 플리스는 편안함과 활용성, 일상 생활을 위해 디자인된 여성용 플리스 상의 및 하의 컬렉션입니다. 이 라인은 직물 소재의 무게에 따라 라이트, 미디엄, 헤비의 세 가지 웨이트 옵션으로 제공되므로 활동 수준과 날씨에 맞는 레이어드 시스템을 만들 수 있습니다. 세 가지 웨이트 모두 컬렉션 전반에 걸쳐 일관된 핏을 제공합니다.
나이키의 Product Line Management 부서의 시니어 매니저인 질 곤잘레스는 "퍼포먼스만큼이나 착용감을 잡는 것도 대단히 중요한 부분이었습니다."라고 말합니다. "여성들이 원하는 부드럽고 감각적인 경험을 전달하는 소재와 마감을 설계하는 것이 저희의 궁극적인 목표였습니다."
스튜디오 스포츠(드라이 핏 및 써마 핏 플리스)는 이와 같이 편안한 느낌을 주는 기능성 소재를 원하는 운동선수를 위한 라인업을 완성합니다.
나이키 스튜디오 플리스의 세 가지 웨이트
웨이트 옵션마다 각기 역할이 다릅니다. 어떻게 선택할지는 다음 내용을 살펴보세요.
헤비: 최상급 보온성 및 구조감
기온이 떨어지면 헤비웨이트 스튜디오 플리스만큼 든든한 제품이 없습니다. 단독으로 입을 수 있을 만큼 도톰하고, 트렌치 코트 안에 레이어링해 개성있는 룩으로 연출할 수도 있습니다. 레깅스와 좋아하는 나이키 신발을 매치해 오버사이즈 후디 룩을 연출하거나, 세트 아이템을 활용해 일관성 있는 룩을 간편하게 완성하세요.
미디엄: 균형 잡힌 편안함과 유연성
미디엄 웨이트는 다재다능 올라운더죠. 레이어링에 좋은 탄탄한 디자인이지만 단독으로 착용하기에도 충분히 부드럽습니다. 집업 플리스를 조거 및 스니커즈와 함께 매치하면 가벼운 볼일, 커피 수혈용 외출 또는 저강도 운동에 적합한 룩이 됩니다.
라이트: 통기성 좋고 레이어링이 용이한 스타일
라이트웨이트 플리스는 움직임을 위해 제작되었습니다. 바이크 쇼츠나 요가 팬츠 위에 크롭 플리스를 입어보세요. 워밍업, 쿨다운 또는 운동 세트 사이의 휴식 시간에 입을 옷을 원할 때 완벽한 아이템입니다. 또한 부피감을 더하지 않고 무게감 있는 재킷 안에 레이어링하기에도 최적의 옵션입니다.
나이키 스튜디오 플리스 세트와 함께라면 머리부터 발끝까지 매칭되는 룩도 쉽게 연출할 수 있습니다. 세트는 여유로운 후디 또는 크루와 매칭되는 조거로 구성되며, 세 가지 웨이트 옵션이 모두 제공됩니다.
나이키 스튜디오 플리스는 핏을 어떻게 선택해야 하나요?
나이키 스튜디오 플리스는 정사이즈로 출시되었습니다. 스탠다드 핏을 원하시면 평소 사이즈를 선택하세요. 헤비웨이트 스타일로 흔히 연출하는 오버사이즈 또는 레이어드 룩을 연출하려면 한 사이즈 크게 선택하는 것이 좋습니다. 재킷 안의 미드레이어로 플리스를 입는 경우, 부피가 커지지 않도록 정사이즈를 선택하는 것이 좋습니다. 세 가지 웨이트 옵션 모두 사이즈가 일관되므로, 라이트 옵션에서 미디엄이 적합하다면 헤비 옵션에서도 적합합니다.
"스튜디오 플리스에 대한 나이키의 접근방식은 편안함과 의도의 균형으로 요약할 수 있습니다. 자연스러운 느낌을 주기 위해 핏을 개선하는 동시에, 비율에서 가장 사소한 부위의 마감에 이르기까지 모든 디테일을 세심하게 고려했습니다." 나이키의 의류 리드 디자이너인 클레어 더피의 말입니다.
나이키 스튜디오 플리스 착용 방법
스튜디오 플리스는 하루 중 언제 입어도 잘 어울립니다. 피트니스 센터 등원복으로나, 용무를 위한 외출 시의 레이어링, 휴일에 편하게 걸치는 용도 무엇으로든 입을 수 있어요. 각 웨이트에 맞는 스타일링 아이디어를 몇 가지 소개해 드립니다.
헤비웨이트
- 레깅스와 부츠를 매치한 오버사이즈 후디
- 트렌치 코트 안에 레이어링해 도시적인 개성이 돋보이는 룩 연출
- 풀 플리스 세트로 머리부터 발끝까지 자연스러운 룩 연출
미디엄 웨이트
- 집업 플리스를 조거 및 스니커즈와 함께 매치
- 환절기에 적합한 레이어링
- 일관성 있는 룩을 간편하게 완성할 수 있는 스튜디오 플리스 세트
라이트웨이트
- 바이크 쇼츠나 요가 팬츠와 크롭 플리스
- 피트니스 센터에서 워밍업 또는 쿨다운 시의 레이어링 아이템
- 추운 날씨에 내수성 외피 안에 레이어링하는 베이스 레이어
나이키 스튜디오 플리스 세탁 방법
나이키 스튜디오 플리스의 부드러움을 여러 차례의 세탁 후에도 유지하려면, 세탁기의 섬세 코스를 이용하여 찬물에 세탁하고, 소재 표면 보호를 위해 옷을 뒤집어 세탁하세요. 섬유 유연제를 사용하지 말고(섬유를 코팅하여 통기성을 저하시킬 수 있음), 건조기 사용 시에는 낮은 온도로 설정하거나 자연 건조하세요. 플리스 겉면을 직접 다림질하지 마세요.
나이키 스튜디오 플리스 선택: 자주 묻는 질문
나이키 스튜디오 플리스란 무엇인가요?
나이키 스튜디오 플리스는 운동, 가벼운 외출 및 휴식을 위해 디자인된 다양한 상의, 하의 및 세트 제품을 제공하는 나이키의 일상용 스포츠웨어 컬렉션으로, 세 가지 웨이트(라이트, 미디엄, 헤비)의 소재 옵션으로 출시됩니다. 세 가지 무게 모두 스탠다드 및 오버사이즈 핏으로 제공됩니다.
나이키 스튜디오 플리스의 세 가지 웨이트란 무엇인가요?
나이키 스튜디오 플리스는 라이트(통기성이 좋고, 레이어링 및 워밍업에 이상적), 미디엄(온종일 지속되는 편안함과 탄탄함의 균형), 헤비(추운 날씨에 최대의 보온성과 커버력 제공) 옵션으로 출시됩니다.
나이키 스튜디오 플리스는 핏을 어떻게 선택해야 하나요?
나이키 스튜디오 플리스는 세 가지 웨이트 옵션 모두에서 스탠다드 및 오버사이즈 핏을 제공합니다. 플리스를 재킷 안의 레이어로 입는 경우, 부피가 커지지 않도록 정사이즈를 선택하는 것이 좋습니다.
나이키에서 스튜디오 플리스 세트가 나오나요?
후디나 크루와 조거를 매치함으로써 일관성 있는 룩을 간편하게 완성하고 세 가지 웨이트 옵션의 나이키 스튜디오 플리스 세트를 직접 만들 수 있습니다.
스튜디오 플리스 컬렉션에서는 어떤 컬러웨이가 나오나요?
이 컬렉션은 토탈 블랙과 버치 헤더 스타일을 중심으로 다양한 컬러웨이를 선보입니다. 토탈 블랙 컬러의 스튜디오 플리스 실루엣은 개선된 염색 레시피를 사용하여 색바램이 덜하고, 각 아이템이 구매 시의 컬러를 오랫동안 유지할 수 있도록 도와줍니다.
나이키 스튜디오 플리스 후디에는 무엇을 매치하는 것이 좋을까요?
나이키 스튜디오 플리스 후디는 조거, 레깅스, 바이크 쇼츠, 스니커즈와 잘 어울립니다. 헤비웨이트 후디는 트렌치 코트 안에 자연스럽게 레이어링하거나 베이스 레이어 위에 착용하면 좋습니다. 경량 후디는 운동복 위에 탑 레이어로, 또는 재킷 안의 베이스 레이어로 활용할 수 있습니다.
남성용 나이키 플리스 옵션이 있나요?
예. 나이키 남성 솔로 플리스 라인에서는 궁극의 편안함을 만끽할 수 있는 현대적인 루즈 핏의 상의와 하의 제품이 출시됩니다.
나이키 스튜디오 플리스는 어떻게 세탁해야 하나요?
뒤집어 세탁하고, 찬물로 세탁기의 섬세 코스를 이용하세요. 섬유 유연제는 사용하지 마세요. 건조기 사용 시 낮은 온도로 설정하거나 자연 건조하세요. 플리스 표면을 직접 다림질하지 마세요.
나이키 스튜디오 플리스는 겨울에 충분히 따뜻한가요?
헤비웨이트 스튜디오 플리스 제품은 선선한 날씨부터 추운 날씨까지 모두 커버할 수 있습니다. 매우 춥거나 습한 겨울날에는 플리스만을 단독으로 입기보다는 내수성 외피 안에 레이어링하는 것이 더 나은 옵션입니다.
나이키 스튜디오 플리스는 정사이즈인가요?
예. 나이키 스튜디오 플리스는 세 가지 웨이트 옵션 모두에서 정사이즈로 출시되었습니다. 컬렉션 전체에 걸쳐 사이즈가 일관적이므로 동일한 사이즈 안에서 다른 웨이트 옵션을 믹스 앤 매치할 수 있습니다.
나이키 드라이 핏 플리스와 스튜디오 플리스의 차이점은 무엇인가요?
나이키 드라이 핏 플리스(스튜디오 스포츠 라인 제품)는 땀 발산 기술이 적용되어 활동적인 운동과 고강도 활동에 더 적합한 아이템입니다. 스튜디오 플리스는 편안함과 일상적인 착용에 더 중점을 둔 제품입니다. 땀을 흘리는 활동을 할 예정이라면 드라이 핏을 선택하세요. 다른 모든 곳에서의 착용 용도로는 스튜디오 플리스를 선택하면 됩니다.
나이키 테크 플리스와 스튜디오 플리스의 차이점은 무엇인가요?
테크 플리스와 스튜디오 플리스는 서로 다른 용도로 제작되었습니다.
나이키 테크 플리스는 매끄러운 양 겉면 사이에 스펀지 같은 코어가 들어 있는 양면 스페이서 소재를 사용하여 무게감을 더하지 않으면서도 체열이 빠져나가지 못하도록 가두는 제품입니다. 접합 테이핑과 테크 지퍼와 같은 시그니처 디테일을 사용한 맞춤형 핏의 애슬레틱 실루엣이 돋보입니다. 테크 플리스는 출퇴근과 여행, 활동적인 스트리트 스타일을 염두에 둔 제품으로, 착용자가 어디를 가든 보온성이 따라가도록 하는 것을 의도했습니다.
나이키 스튜디오 플리스는 편안함을 최우선으로 제작된 중간 무게의 브러시드 백 면 혼방 플리스입니다. 저강도 활동, 휴식, 일상적인 캐주얼 룩을 염두에 두었습니다.
간단히 설명하자면, 이동이 많은 상황에서 세련되고 가벼우면서 보온성이 좋은 아이템을 원한다면 테크 플리스를 선택하세요. 최상의 편안함을 원한다면 스튜디오 플리스가 정답입니다.