스포츠를 통해 세계를 바꾸고자 하는 런던의 축구 클럽

런던 축구 클럽, 삶을 변화시키다
커뮤니티
2015년까지 해크니 위크 축구 클럽은 존재하지 않았습니다. 이후, 클럽의 창립자는 경기장 안팎에서 지역사회 구성을 지원해 오고 있습니다.
마지막 업데이트: 2023년 3월 1일
4분 예상
축구로 하나가 되다: 해크니 윅 FC
"축구는 사람들을 하나로 모으는 힘을 가지고 있습니다."
런던의 축구 클럽 해크니 윅 FC(Hackney Wick FC)의 창시자인 바비 카상가 (Bobby Kasanga)가 한 말입니다. 이는 전 세계의 도시와 커뮤니티에서 몇 번이고 증명된 바이기도 합니다: 축구는 세계를 바꿀 수 있습니다.
하지만, 변화는 하룻밤 사이에 일어나지 않습니다. 변화는 바비와 같이 꿈을 실현시키기 위해 수년간 노력해온 사람들로 인해 일어납니다. 바비는 2015년 출소 후, 폭력 조직과 젠트리피케이션 피해로 인해 얼룩졌던 자신의 삶 뿐만 아니라 지역사회를 바꾸고 싶었습니다. 그래서 그는 해크니 윅 FC를 설립하기로 결심하고, 동네 집집마다 돌아다니며 돈을 모으기 시작했습니다. 약 5년 후, 수백 명의 남자와 여자, 그리고 아이들이 해크니 윅 FC에 가입하게 되었습니다.
나이키가 소개하는 축구와 스포츠를 통해 세계를 바꾸고자 하는 사람들을 만나보세요.첫 번째 에피소드, 해크니 윅 FC 관련 스토리를 확인해보고, 파리 알레시아 FC와 멜버른의 피츠로이 라이온즈 등의 다음 스토리도 기대해보세요.
클럽 서포터
“우린 마치 하나의 대가족 같아요. 팀원이 나가서 경기를 하면, 우리는 그들과 함께 원정 경기를 보러 여행을 가죠. 정말 좋아요. 지난 시즌에서는 원정 경기로 FA컵을 치렀고, 우리 클럽 50명이 그 자리에 함께 했어요. 우리가 졌지만, 그래도 정말 좋은 하루였죠.”
피트(Pete) "위커맨"
클럽 서포터
클럽 선수들
“바비 혼자서 해크니 지역에 미친 영향은 정말 엄청나요. 바비 덕분에 저는 일자리를 구할 수 있었고, 그는 저뿐만 아니라 많은 선수들이 최선을 다할 수 있도록 여러 기회를 제공하며 도움을 주었어요.”
제이든(Jayden)
코치 및 플레이어
자원봉사자
“해크니 윅은 이런 팀이 필요해요. 예전에는 길거리에 서성거리는 아이들, 그리고 수많은 싸움들이 있었고, 커뮤니티에 체계는 없었죠. 하지만 이제는 해크니 윅 FC 덕분에 자치구가 하나로 모이게 되었어요.”
켈리(Kelly)
자원봉사자