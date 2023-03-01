스포츠를 통해 세계를 바꾸고자 하는 런던의 축구 클럽

"축구는 사람들을 하나로 모으는 힘을 가지고 있습니다."

런던의 축구 클럽 해크니 윅 FC(Hackney Wick FC)의 창시자인 바비 카상가 (Bobby Kasanga)가 한 말입니다. 이는 전 세계의 도시와 커뮤니티에서 몇 번이고 증명된 바이기도 합니다: 축구는 세계를 바꿀 수 있습니다.

하지만, 변화는 하룻밤 사이에 일어나지 않습니다. 변화는 바비와 같이 꿈을 실현시키기 위해 수년간 노력해온 사람들로 인해 일어납니다. 바비는 2015년 출소 후, 폭력 조직과 젠트리피케이션 피해로 인해 얼룩졌던 자신의 삶 뿐만 아니라 지역사회를 바꾸고 싶었습니다. 그래서 그는 해크니 윅 FC를 설립하기로 결심하고, 동네 집집마다 돌아다니며 돈을 모으기 시작했습니다. 약 5년 후, 수백 명의 남자와 여자, 그리고 아이들이 해크니 윅 FC에 가입하게 되었습니다.

나이키가 소개하는 축구와 스포츠를 통해 세계를 바꾸고자 하는 사람들을 만나보세요.첫 번째 에피소드, 해크니 윅 FC 관련 스토리를 확인해보고, 파리 알레시아 FC와 멜버른의 피츠로이 라이온즈 등의 다음 스토리도 기대해보세요.