나이키가 제안하는 최고의 선물 아이디어

센스 있는 선물을 하고 싶다면 상대방이 평소에 가지고 싶어했던 아이템을 선물해 보세요. 운동을 즐겨 하는 사람이라면 새로운 운동 장비도 좋은 선택이 될 수 있습니다.

사이클링부터 웨이트 트레이닝, 요가, 등산까지 나이키 웰 컬렉티브 트레이너들의 운동 종목은 다양합니다. 나이키 트레이너가 지인에게, 또 스스로에게 선물하기도 하는 추천 아이템을 확인해 보세요.

다가오는 연휴, 생일, 또는 특별한 이유 없는 깜짝 선물을 위한 최고의 아이디어를 만나보고 건강한 삶을 중요시하는 상대방에게 큰 감동도 선물해 보세요.

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