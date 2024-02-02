나이키가 제안하는 최고의 선물 아이디어

나이키 웰 컬렉티브 트레이너가 추천하는 최고의 선물 아이디어
구매 가이드
나이키 웰 컬렉티브 트레이너가 추천하는 베스트 아이템을 확인하고, 사랑하는 사람들을 위해 선물해 보세요.
센스 있는 선물을 하고 싶다면 상대방이 평소에 가지고 싶어했던 아이템을 선물해 보세요. 운동을 즐겨 하는 사람이라면 새로운 운동 장비도 좋은 선택이 될 수 있습니다.
사이클링부터 웨이트 트레이닝, 요가, 등산까지 나이키 웰 컬렉티브 트레이너들의 운동 종목은 다양합니다. 나이키 트레이너가 지인에게, 또 스스로에게 선물하기도 하는 추천 아이템을 확인해 보세요.
다가오는 연휴, 생일, 또는 특별한 이유 없는 깜짝 선물을 위한 최고의 아이디어를 만나보고 건강한 삶을 중요시하는 상대방에게 큰 감동도 선물해 보세요.
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웨이트 트레이닝을 즐겨 하는 사람을 위한 선물
1. 실루엣을 강조하는 크롭 탑
나이키 웰 컬렉티브 근력 운동 트레이너인 베티나 고조는 고강도 운동을 위한 아이템을 선호하는데, 효과적으로 땀을 흡수하고 편안한 착용감을 선사하는 나이키 프로 드라이 핏 크롭 탱크탑을 특히 즐겨 입습니다. 일상에도 스포티하고 세련된 감각으로 다양하게 활용할 수 있습니다.
베티나는 “친구들과의 약속을 위해 외출할 때 어떤 하의와도 잘 어울려요.”라고 이야기합니다.
2. 트레이닝화
가볍고 안정적인 트레이닝화 플렉스 컨트롤 4는 나이키 웰 컬렉티브 트레이너인 벤 브루노가 즐겨 신는 운동화입니다.
그는 "매우 편안할 뿐만 아니라 심플한 디자인으로 다양한 룩에 잘 어울리기 때문에 상대의 취향을 정확히 모르더라도 선물하기 좋아요."라고 말합니다.
요가를 좋아하는 사람을 위한 선물
1. 롱 라인 스포츠 브라
나이키 웰 컬렉티브 요가 강사인 레베카 프라이스는 "운동할 때 옷이 신경 쓰이는 것보다 최악은 없죠."라고 말합니다. 그녀는 수업을 할 때 즐겨 입는 브라이자 편안함과 커버력이 뛰어난 나이키 엘레이트 롱라인 스포츠 브라를 선물로 추천했습니다.
프라이스는 "지속 가능한 소재로 제작된 점이 특히 마음에 들어요."라고 덧붙였습니다.
2. 세련된 롱 슬리브 탑
나이키 웰 컬렉티브 요가 강사 파비안 도메네흐는 나이키 드라이 핏 원 긴팔 크롭 탑을 선물로 추천했습니다. 신축성이 뛰어나고 부드러우며 나이키 드라이 핏 기술이 적용되어 핫요가 수업에서도 시원하고 쾌적한 상태를 유지해 줍니다. 또한 소매 쪽에 있는 엄지 구멍이 물구나무 동작에서 소매를 제자리에 고정할 수 있도록 도와줍니다.
"매트 위에서든 일상에서든 이 상의를 입으면 요가에 대한 의욕이 훨씬 더 커지는 기분입니다."라고 그는 말합니다.
3. 통기성이 뛰어난 쇼츠
브루노는 나이키 남성용 요가 라인의 의류 제품을 즐겨 입습니다. 그는 "안감이 없는 나이키 드라이 핏 7인치 쇼츠와 나이키 요가 드라이 핏 쇼츠를 입으면 멋진 스타일을 완성할 수 있습니다. 두 제품 모두 요가뿐만 아니라 다양한 용도로 활용할 수 있어요. 운동을 하거나 시내를 산책할 때 모두 자유롭게 입을 수 있죠."라고 말합니다.
사이클링을 좋아하는 사람을 위한 선물
1. 든든한 압박력을 가진 바이커 쇼츠
선물을 받는 사람이 사이클링을 즐긴다면 주머니가 있는 나이키 유니버사 미디엄 서포트 하이웨이스트 8인치 바이커 쇼츠로 라이딩에 즐거움을 선물해 보세요. 나이키 선수이자 펠로톤 사이클링 강사인 툰데 오예네인은 "저는 바이커 쇼츠를 정말 사랑합니다. 완벽한 커버력을 제공하는 길이와 포켓이 가장 마음에 듭니다."라고 말합니다.
2. 뛰어난 지지력의 나이키 스우시 스포츠 브라
오예네인은 전체적인 핏을 보완해 주는 스포츠 브라를 선물로 추천했습니다. 오예네인은 다양한 색상으로 출시되어 자전거를 타거나 셔츠 안에 스타일링할 수 있는 나이키 스우시 미디엄 서포트 패드 스포츠 브라를 즐겨 입는다고 말합니다.
그녀는 "저는 늘 다양한 활동으로 바쁜 편이에요. 클래식하고 지지력이 좋은 스포츠 브라는 다양하게 활용하기 좋아요. 이 브라를 여분으로 챙겨 다니면 회의부터 고강도 운동까지 언제든 유용하죠."라고 말했습니다.
탐험가를 위한 선물
1. 플리스 집업 재킷
추운 날씨에도 하이킹을 즐기는 사람을 위한 멋진 선물을 찾고 있다면 보온성이 뛰어난 재킷을 선물해 보세요.
나이키 웰 컬렉티브 퍼포먼스 코치 로렌 슈람은 "저는 플리스를 좋아해요. 여행과 모험에 대한 영감을 일깨우는 의류를 선물하는 것은 특별해요."라고 말합니다. 그녀는 특히 오버사이즈 핏의 풀 지퍼 플리스인 ACG '아틱 울프' 폴라텍을 즐겨 착용합니다. 그녀는 "이 재킷은 상쾌한 아침, 겨울 하이킹을 할 때 단독으로 입거나, 다른 아이템과 레이어드해서 입기 좋아요."라고 말했습니다.
2. 포근함을 선사하는 풀오버
프라이스는 "저는 ACG 컬렉션의 실용성이 마음에 들어요. 기능성과 세련된 디자인을 갖추고 있죠. 저는 포근한 후디를 좋아하는데 나이키 ACG '울프 트리' 남성용 풀오버는 쌀쌀한 날씨에 누군가를 위해 선물하기 좋은 아이템입니다."라고 말했습니다.
3. 편안한 워킹화
평소에 걸음 수를 기록하거나 가까운 공원에서 빠른 걸음으로 조깅하는 사람을 위해 선물로 슈람은 모티바 워킹화를 추천합니다.
그녀는 "발 아래에 구름이 깔려있는 것 같아요."라고 말합니다. 모티바는 쿠셔닝을 더해주는 독특한 패턴의 아웃솔을 특징으로 합니다.
슈람은 "이제 막 운동 루틴을 시작하는 사람에게도 좋은 선물이 될 겁니다. 어떤 형태의 움직임이라도 긍정적인 효과를 가져다주니까요. 산책은 몸을 움직이는 좋은 방법이죠."라고 덧붙였습니다.
편안함을 중요시하는 사람을 위한 선물
1. 보온성이 뛰어난 후디
고조는 "나이키 테크 플리스 후디나 풀오버는 세심한 선물일 뿐만 아니라 옷장에 넣어두면 든든한 필수 아이템입니다."라고 말합니다.
"운동복 위에 입거나 바지와 함께 입을 때도 테크 플리스는 누구에게나 세련되고 포근함을 선사할 겁니다."라고 덧붙였습니다.
새로운 패션을 시도하는 사람이라면 오버사이즈 비대칭 후디를 선택해 보세요. 클래식한 스타일을 선호하는 친구나 가족을 위해서는 부피감 없이 부드럽고 따뜻한 클래식 남성용 풀오버 후디를 선물하는 것도 좋습니다.
2. 아이들을 위한 포근한 풀오버
아이들을 위한 선물이 고민이라면, 나이키 스포츠웨어 클럽 아동용 플리스 후디와 풀오버를 고려해 보세요. "제 조카는 야외 활동을 좋아하고 자신만의 방식대로 노는 것을 좋아합니다. 조카가 이 제품들을 좋아할 거라고 확신해요."라고 도메네흐는 말했습니다.
카일리 길버트의 글