나이키 축구 x LEGO® 키즈 컬렉션, 축구에 더 큰 즐거움을 더하다
제품 소식
나이키 축구와 LEGO Group이 특별한 키즈 컬렉션을 선보입니다. 축구 문화를 기념하기 위해 많은 사랑을 받은 나이키 축구화, 아이코닉한 에어맥스 95 스니커즈, 이와 어울리는 축구 킷과 스포츠웨어에 LEGO®만의 유쾌한 감성을 더했습니다.
- 나이키 축구 x LEGO® 컬렉션은 LEGO 크리에이션에서 영감을 받은 대담한 컬러, 재미있는 그래픽, 눈길을 사로잡는 동물 프린트와 패턴을 갖춘 아이들을 위한 기발한 축구화와 축구에서 영감을 받은 신발 및 의류를 선보입니다.
- 이 컬렉션에는 주니어 머큐리얼 및 주니어 티엠포 스트리트가토 축구화, 에어맥스 95의 새로운 아동용 버전 2종, 축구 키트 및 축구에서 영감을 받은 스포츠웨어가 포함되어 있습니다.
- 저지와 반바지에 나이키의 강력한 에어로 핏 쿨링 기술을 적용하여 아이들에게 시원함과 쾌적함을 선사하며, 신제품 머큐리얼 축구화에는 속도 중심의 퍼포먼스 기술이 적용되어 있습니다.
- 2026년 6월 4일에 출시된 이 컬렉션은 현재 전 세계 NIKE.COM, LEGO.com 및 일부 매장에서 구매할 수 있습니다.
2026년 여름 축구에 대한 기대감이 고조되는 지금, 아이들은 전 세계에서 지금 바로 구매 가능한 나이키 x LEGO® 축구 컬렉션으로 축구에 동참할 수 있습니다. 나이키와 LEGO 그룹의 최신 컬래버레이션은 나이키 풋볼 기어에 창의적이고 유쾌하며 활기찬 감각을 더해 밝은 색상과 대담한 디자인으로 아이들이 자신만의 개성을 표현하도록 장려합니다. 레고 디자인 혁신과 나이키 퍼포먼스 기술을 신발과 스포츠웨어 형태로 결합한 이 컬렉션은 모든 어린 축구 팬 및/또는 레고 팬을 위한 제품을 제공합니다.
브랜드 캠페인의 일환으로, 아이코닉한 미니 피규어가 쇼의 주인공이 되어 새로운 컬렉션의 나이키 축구 장비를 착용했습니다.
“나이키는 언제나 창의적이고 본능적인 축구를 대표해 왔습니다.” 나이키 브랜드 이니셔티브 크리에이티브 디렉터인 안드레 시몬스의 말입니다. “아이들이 축구가 재미있다는 사실을 기억하기를 바랍니다. 오랜 팬들에게는, 자신이 좋아하는 선수들이 상상할 수 없는 일을 하는 것을 볼 때 느꼈던 기쁨을 상기시키는 것입니다. 모두를 위한 아이템이 있습니다.”
나이키 축구 x LEGO® 컬렉션에는 무엇이 있나요?
아동용 컬렉션에는 두 가지 유형의 축구화, 많은 사랑을 받은 에어 맥스 95 라이프스타일 스니커즈의 새로운 버전 2종, 축구 키트, 저지, 반바지, 스포츠웨어 및 액세서리가 포함되어 있습니다.
축구화
컬렉션의 핵심인 이 두 축구화 실루엣은 아이들이 좋아할 수 있도록 나이키 축구화의 두 아이코닉한 모델을 변형한 것입니다. 이들은 새로운 세대의 팬들이 스포츠와 교감하고 축구에 정서를 갖도록 격려하는 동시에, 유쾌한 에너지와 창의성을 표현합니다.
주니어 머큐리얼 베이퍼 프로 및 아카데미: 주니어 머큐리얼 베이퍼 프로 및 아카데미 축구화는 속도를 높이고 주목을 받기 위해 제작되었습니다. 단단한 지면 및 다양한 야외 표면에서 진행되는 경기에 적합합니다. LEGO® 블록 표범 그래픽이 특징인 이 축구화는 핫 핑크색에 오렌지색 스우시가, 퍼플색에 네온 그린색 스우시가 있는 버전이 있습니다.
주니어 티엠포 스트리트가토: 주니어 티엠포 스트리트가토는 오렌지, 블랙, 화이트 컬러로 대담한 스타일을 연출하며, 스트리트 스타일의 분위기, 눈길을 사로잡는 레고 브릭 프린트, 메탈릭 디테일이 특징입니다. 그러나 주니어 머큐리얼 베이퍼 프로 및 아카데미와 달리 주니어 티엠포 스트리트가토는 스몰 사이드 및 실내 플레이에 적합합니다.
의류
축구 키트와 스포츠웨어를 매치하면 아이들이 경기장에 나갈 때 멋진 룩을 연출하고 시원하고 편안하며 자신감 있는 착용감을 느낄 수 있습니다.
에어로 핏 매치 키트: 브랜드의 혁신적인 냉각 기술인 나이키 에어로 핏을 적용한 이 키트는 아이들이 온종일 즐겁게 노는 동안 시원함과 쾌적함을 유지해 줍니다. 세트로 구성된 저지와 쇼츠에는 재규어와 독화살개구리 그래픽, 레고 브릭 패턴, 무지개 빛깔의 배지 디테일 등 디자인 요소가 포함되어 있습니다. LEGO 미니 피규어에서 영감을 받은 요소와 사진을 닮은 생생한 LEGO 브릭 패턴을 통해 LEGO의 영향력을 더욱 확인할 수 있습니다.
할리우드 키퍼스 저지: 레고 브릭에서 영감을 받은 패턴이 돋보이는 이 특별 저지 제품은 의류 컬렉션의 하이라이트입니다.
스포츠웨어 디자인 및 액세서리: 추가 스포츠웨어 의류로 컬렉션을 완성하며, 자세한 내용은 앞으로 몇 주 안에 공개됩니다.
구매처
나이키 축구 x LEGO® 컬렉션은 2026년 6월 4일 전 세계 출시 이후 현재 NIKE.COM, LEGO.com 및 일부 매장에서 구매할 수 있습니다.
FAQ
나이키 x LEGO® 컬렉션에는 어떤 신발이 있나요?
나이키 축구 x LEGO® 컬렉션에는 주니어 머큐리얼과 주니어 티엠포 스트리트가토, 두 가지 새로운 나이키 주니어 축구화가 포함되어 있습니다. 또한, 이 컬렉션에는 아동용 사이즈로 제공되는 나이키 에어맥스 95의 새로운 버전 2종이 포함되어 있습니다.
에어로 핏 기술이란 무엇인가요?
나이키 x 레고 유니폼과 반바지에 적용된 에어로 핏은 땀을 흘릴 때 시원함과 쾌적함을 유지하도록 설계된 나이키의 혁신적인 냉각 기술입니다. 전체적으로 섬유 폐기물로 제작된 엘리트 퍼포먼스 소재는 환경에도 친화적입니다.
나이키 x LEGO® 축구 컬렉션은 어디에서 구매할 수 있나요?
나이키 x LEGO 축구 컬렉션은 NIKE.COM, LEGO.com 및 일부 매장에서 판매됩니다.
나이키 x LEGO® 축구 컬렉션은 미국 이외 지역에서도 구매할 수 있나요?
예, 이 나이키와 Lego의 콜라보레이션은 전 세계에서 구매할 수 있습니다.