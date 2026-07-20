2026년 여름 축구에 대한 기대감이 고조되는 지금, 아이들은 전 세계에서 지금 바로 구매 가능한 나이키 x LEGO® 축구 컬렉션으로 축구에 동참할 수 있습니다. 나이키와 LEGO 그룹의 최신 컬래버레이션은 나이키 풋볼 기어에 창의적이고 유쾌하며 활기찬 감각을 더해 밝은 색상과 대담한 디자인으로 아이들이 자신만의 개성을 표현하도록 장려합니다. 레고 디자인 혁신과 나이키 퍼포먼스 기술을 신발과 스포츠웨어 형태로 결합한 이 컬렉션은 모든 어린 축구 팬 및/또는 레고 팬을 위한 제품을 제공합니다.

브랜드 캠페인의 일환으로, 아이코닉한 미니 피규어가 쇼의 주인공이 되어 새로운 컬렉션의 나이키 축구 장비를 착용했습니다.

“나이키는 언제나 창의적이고 본능적인 축구를 대표해 왔습니다.” 나이키 브랜드 이니셔티브 크리에이티브 디렉터인 안드레 시몬스의 말입니다. “아이들이 축구가 재미있다는 사실을 기억하기를 바랍니다. 오랜 팬들에게는, 자신이 좋아하는 선수들이 상상할 수 없는 일을 하는 것을 볼 때 느꼈던 기쁨을 상기시키는 것입니다. 모두를 위한 아이템이 있습니다.”