피츠로이 라이언즈: 단결의 힘

“피츠로이 라이언즈 축구 클럽은 호주에서 보기 드문 특별한 축구 클럽입니다. 사람들이 이 클럽을 떠올릴 때 특별한 축구 클럽이라고 기억했으면 합니다.” 클럽 창립자 압둘말릭 아브두라만은 이렇게 말합니다.

이는 사람들이 압둘을 기억해야 하는 이유이기도 합니다. 에티오피아에서 태어난 압둘은 어렸을 때 멜버른에 이민을 왔습니다. 당시 축구는 그에게 고향 문화와의 연결 고리를 잃지 않으면서 새로 정착한 곳에도 적용할 수 있는 원동력이 되어 주었습니다. 하지만 몇년 뒤 축구에 필요한 비용이 감당할 수 없는 수준이 되자 그는 어쩔 수 없이 축구를 그만둬야만 했습니다.

“등록비를 낼 돈이 없었어요. 그래서 생각했죠. 뭐든 해야겠다고요.” 압둘이 지난날을 회상하며 말합니다.

그리고 그는 행동으로 옮겼습니다. 2013년에 압둘은 피츠로이 라이언즈를 창단했습니다.

압둘은 말합니다. “저는 축구가 무료로 즐길 수 있는 스포츠여야 한다고 생각해요. 피츠로이 라이언즈는 지역 공동체의 아이들 누구나 스포츠를 즐기고, 누릴 수 있도록 지원하고 있어요. 등록비 같은 건 아예 없어요. 축구를 하기 위해 어떤 비용도 필요하지 않아요.”

7년 뒤이 클럽은 아이들에게 축구를 할 수 있는 기회를 주는 데서 그치지 않고 사람들을 하나로 만드는 역할을 하고 있습니다.

“이 클럽이 그런 역할을 완벽하게 해내고 있다고 봐요. 사람들을 한데 모으고, 축구를 하면서 서로에게 배울 수 있는 환경을 조성하는 그런 역할 말이에요. 단순히 축구만 하는 게 아니라 서로의 공통점을 찾고 관계를 발전시키고 있는 거예요.”라고 압둘은 말합니다.