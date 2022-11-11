피츠로이 라이언즈: 단결의 힘
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‘축구로 하나가 되다’ 시리즈에서는 축구와 스포츠로 자신들이 속한 공동체와 세상을 바꿀 수 있다고 믿는 전 세계 다양한 사람들을 소개합니다.
압둘말릭 아브두라만은 호주 멜버른에서 변화를 실현하기 위해선 도심 지역에 사는 청소년들에게 기회를 제공하되 금전적 부담을 주지 않아야 한다고 생각했습니다. 이에 따라 그는 피츠로이 라이언즈 축구 클럽을 창단하고 아이들이 무료로 축구를 할 수 있는 기회를 마련하였습니다. 남자아이들과 여자아이들 모두에게 스포츠를 접할 수 있는 길을 열어 주겠다는 목표에 공감한 나이키는 피츠로이 라이언즈와 파트너십을 맺고 2018년 시즌을 기점으로 재정 지원, 트레이닝, 경기 키트 및 축구화 제공을 통해 지속적인 지원을 아끼지 않고 있습니다.
현재로서는 우리 모두가 그렇듯 피츠로이 라이언즈도 트레이닝과 축구 경기를 예전처럼 즐기지는 못 하고 있습니다. 하지만 여전히 스포츠는 우리에게 무한한 영감을 안기고 있고, 함께 힘을 모았을 때 어떤 일이 가능한지를 세상에 보여주고 있습니다.
위 영상으로 2019년 12월에 호주 멜버른에서 촬영된 ‘축구로 하나가 되다’ 시리즈의 두 번째 에피소드를 시청하고, 아래에서 피츠로이 라이언즈 축구 클럽에 소속된 선수들의 이야기를 확인해보세요.
압둘말릭 아브두라만은 호주 멜버른에서 변화를 실현하기 위해선 도심 지역에 사는 청소년들에게 기회를 제공하되 금전적 부담을 주지 않아야 한다고 생각했습니다. 이에 따라 그는 피츠로이 라이언즈 축구 클럽을 창단하고 아이들이 무료로 축구를 할 수 있는 기회를 마련하였습니다. 남자아이들과 여자아이들 모두에게 스포츠를 접할 수 있는 길을 열어 주겠다는 목표에 공감한 나이키는 피츠로이 라이언즈와 파트너십을 맺고 2018년 시즌을 기점으로 재정 지원, 트레이닝, 경기 키트 및 축구화 제공을 통해 지속적인 지원을 아끼지 않고 있습니다.
현재로서는 우리 모두가 그렇듯 피츠로이 라이언즈도 트레이닝과 축구 경기를 예전처럼 즐기지는 못 하고 있습니다. 하지만 여전히 스포츠는 우리에게 무한한 영감을 안기고 있고, 함께 힘을 모았을 때 어떤 일이 가능한지를 세상에 보여주고 있습니다.
위 영상으로 2019년 12월에 호주 멜버른에서 촬영된 ‘축구로 하나가 되다’ 시리즈의 두 번째 에피소드를 시청하고, 아래에서 피츠로이 라이언즈 축구 클럽에 소속된 선수들의 이야기를 확인해보세요.
“피츠로이 라이언즈 축구 클럽은 호주에서 보기 드문 특별한 축구 클럽입니다. 사람들이 이 클럽을 떠올릴 때 특별한 축구 클럽이라고 기억했으면 합니다.” 클럽 창립자 압둘말릭 아브두라만은 이렇게 말합니다.
이는 사람들이 압둘을 기억해야 하는 이유이기도 합니다. 에티오피아에서 태어난 압둘은 어렸을 때 멜버른에 이민을 왔습니다. 당시 축구는 그에게 고향 문화와의 연결 고리를 잃지 않으면서 새로 정착한 곳에도 적용할 수 있는 원동력이 되어 주었습니다. 하지만 몇년 뒤 축구에 필요한 비용이 감당할 수 없는 수준이 되자 그는 어쩔 수 없이 축구를 그만둬야만 했습니다.
“등록비를 낼 돈이 없었어요. 그래서 생각했죠. 뭐든 해야겠다고요.” 압둘이 지난날을 회상하며 말합니다.
그리고 그는 행동으로 옮겼습니다. 2013년에 압둘은 피츠로이 라이언즈를 창단했습니다.
압둘은 말합니다. “저는 축구가 무료로 즐길 수 있는 스포츠여야 한다고 생각해요. 피츠로이 라이언즈는 지역 공동체의 아이들 누구나 스포츠를 즐기고, 누릴 수 있도록 지원하고 있어요. 등록비 같은 건 아예 없어요. 축구를 하기 위해 어떤 비용도 필요하지 않아요.”
7년 뒤이 클럽은 아이들에게 축구를 할 수 있는 기회를 주는 데서 그치지 않고 사람들을 하나로 만드는 역할을 하고 있습니다.
“이 클럽이 그런 역할을 완벽하게 해내고 있다고 봐요. 사람들을 한데 모으고, 축구를 하면서 서로에게 배울 수 있는 환경을 조성하는 그런 역할 말이에요. 단순히 축구만 하는 게 아니라 서로의 공통점을 찾고 관계를 발전시키고 있는 거예요.”라고 압둘은 말합니다.
“피츠로이 라이언즈 축구 클럽은 호주에서 보기 드문 특별한 축구 클럽입니다. 사람들이 이 클럽을 떠올릴 때 특별한 축구 클럽이라고 기억했으면 합니다.” 클럽 창립자 압둘말릭 아브두라만은 이렇게 말합니다.
이는 사람들이 압둘을 기억해야 하는 이유이기도 합니다. 에티오피아에서 태어난 압둘은 어렸을 때 멜버른에 이민을 왔습니다. 당시 축구는 그에게 고향 문화와의 연결 고리를 잃지 않으면서 새로 정착한 곳에도 적용할 수 있는 원동력이 되어 주었습니다. 하지만 몇년 뒤 축구에 필요한 비용이 감당할 수 없는 수준이 되자 그는 어쩔 수 없이 축구를 그만둬야만 했습니다.
“등록비를 낼 돈이 없었어요. 그래서 생각했죠. 뭐든 해야겠다고요.” 압둘이 지난날을 회상하며 말합니다.
그리고 그는 행동으로 옮겼습니다. 2013년에 압둘은 피츠로이 라이언즈를 창단했습니다.
압둘은 말합니다. “저는 축구가 무료로 즐길 수 있는 스포츠여야 한다고 생각해요. 피츠로이 라이언즈는 지역 공동체의 아이들 누구나 스포츠를 즐기고, 누릴 수 있도록 지원하고 있어요. 등록비 같은 건 아예 없어요. 축구를 하기 위해 어떤 비용도 필요하지 않아요.”
7년 뒤이 클럽은 아이들에게 축구를 할 수 있는 기회를 주는 데서 그치지 않고 사람들을 하나로 만드는 역할을 하고 있습니다.
“이 클럽이 그런 역할을 완벽하게 해내고 있다고 봐요. 사람들을 한데 모으고, 축구를 하면서 서로에게 배울 수 있는 환경을 조성하는 그런 역할 말이에요. 단순히 축구만 하는 게 아니라 서로의 공통점을 찾고 관계를 발전시키고 있는 거예요.”라고 압둘은 말합니다.
“다른 팀에서 뛸 때만 해도 축구를 하는 무슬림 여자아이는 저랑 제 친구 둘뿐이었어요. 늘 사람들이 쳐다보는 시선이 느껴졌죠. 여기서 축구를 시작하면서 하루하루 마음이 점점 편안해졌어요. 제 주변에서 축구를 하는 사람들이 히잡을 쓰고 있으니까요. 이곳에서는 고정 관념이 사라진 것 같아요.”
하난 선수
“다른 팀에서 뛸 때만 해도 축구를 하는 무슬림 여자아이는 저랑 제 친구 둘뿐이었어요. 늘 사람들이 쳐다보는 시선이 느껴졌죠. 여기서 축구를 시작하면서 하루하루 마음이 점점 편안해졌어요. 제 주변에서 축구를 하는 사람들이 히잡을 쓰고 있으니까요. 이곳에서는 고정 관념이 사라진 것 같아요.”
하난 선수
“코치님께서 연습을 엄청나게 많이 시키는데, 그 강도도 엄청나요. 그리고는 이런 말씀을 하시죠. ‘아무리 노력해도, 결코 쉬워지지 않아. 오히려 계속 더 어려워지지. 그게 바로 너희들을 더 나은 선수로, 더 나은 사람으로 만들어낼 거야.’ 그리고 가끔 견디기 힘들어 포기하고 싶어질 때면 우리는 서로를 격려해 줘요. 저희 팀원들에게 정말 고마워요.”
투지 선수
“코치님께서 연습을 엄청나게 많이 시키는데, 그 강도도 엄청나요. 그리고는 이런 말씀을 하시죠. ‘아무리 노력해도, 결코 쉬워지지 않아. 오히려 계속 더 어려워지지. 그게 바로 너희들을 더 나은 선수로, 더 나은 사람으로 만들어낼 거야.’ 그리고 가끔 견디기 힘들어 포기하고 싶어질 때면 우리는 서로를 격려해 줘요. 저희 팀원들에게 정말 고마워요.”
투지 선수