나이키 공식 덩크 사이즈 측정 팁

스니커즈 트렌드는 한순간 유행하고 스타일은 순식간에 입소문을 타기도 하지만, 한 가지는 분명합니다. 바로 모두가 나이키 덩크를 좋아한다는 점입니다. 활용도 높은 디자인과 클래식한 실루엣, 깊은 역사 덕분에 스니커즈 마니아는 물론 패션 애호가들 사이에서 꾸준히 사랑받고 있습니다. 농구화로 시작해 스케이트 문화까지 아우른 덩크는 수십 년 동안 스트리트 웨어의 아이콘으로 자리 잡았습니다.

오늘날 덩크의 실루엣과 균형 잡힌 컬러는 유행을 타지 않는 필수 아이템으로 자리 잡았습니다. 다음 덩크 컬러웨이를 결정하기 전에, 아래에서 덩크 사이즈 가이드를 확인해 보세요.