나이키 공식 덩크 사이즈 측정 팁
구매 가이드
아이코닉한 운동화를 구매할 예정이라면, 사이즈 관련 정보를 미리 확인해 보세요.
스니커즈 트렌드는 한순간 유행하고 스타일은 순식간에 입소문을 타기도 하지만, 한 가지는 분명합니다. 바로 모두가 나이키 덩크를 좋아한다는 점입니다. 활용도 높은 디자인과 클래식한 실루엣, 깊은 역사 덕분에 스니커즈 마니아는 물론 패션 애호가들 사이에서 꾸준히 사랑받고 있습니다. 농구화로 시작해 스케이트 문화까지 아우른 덩크는 수십 년 동안 스트리트 웨어의 아이콘으로 자리 잡았습니다.
오늘날 덩크의 실루엣과 균형 잡힌 컬러는 유행을 타지 않는 필수 아이템으로 자리 잡았습니다. 다음 덩크 컬러웨이를 결정하기 전에, 아래에서 덩크 사이즈 가이드를 확인해 보세요.
덩크 사이즈에 대해 자주 묻는 질문
나이키 덩크는 정사이즈로 제작되었습니다. 다만 다양한 착용 상황을 고려한다면, 평소 신는 나이키 운동화 사이즈에서 한 사이즈 크거나 작게 선택하는 것도 방법이 될 수 있습니다.
- 발 볼이 넓은 경우: 발 볼이 넓은 편이라면 평소보다 반 사이즈 크게 신는 것을 추천합니다.
- 타이트한 핏: 꼭 맞는 착용감을 선호한다면 반 사이즈를 작게 선택해 보세요.
- 루즈핏: 여유로운 핏을 원한다면 평소보다 반 사이즈 크게 선택해 보세요.
- 전통적인 레이싱: 일반적인 끈 묶기 방식으로는 정사이즈 착용이 적합합니다.
- 루즈 레이싱: 끈을 느슨하게 묶어 신고 벗기 편하게 착용하고 싶다면, 반 사이즈 작게 신어 발이 움직이지 않도록 해 주세요.
꼭 맞는 덩크는 무엇인가요?
나이키 덩크는 일반적으로 정사이즈로 착용하면 잘 맞습니다. 다만 착화감은 쿠셔닝, 발 모양, 개인의 착용 스타일에 따라 다를 수 있습니다.
안감에 쿠셔닝이 적용되어 처음 착용 시에도 안정적인 착화감을 느낄 수 있습니다. 특히 가죽 소재의 덩크는 처음엔 다소 단단하게 느껴질 수 있지만, 시간이 지나며 점차 발에 맞게 유연해지고, 신을수록 발 모양에 맞는 핏으로 길들여져 더욱 편안해집니다.
나에게 꼭 맞는 덩크 사이즈는 어떻게 찾나요?
평소 나이키 운동화 10사이즈(270mm)를 착용한다면, 덩크도 동일한 10사이즈(270mm)가 잘 맞습니다.
끈 묶는 스타일
클래식하게 끈 묶는 스타일을 원한다면, 정사이즈를 선택하는 것이 발을 조이지 않으면서도 꼭 맞는 핏을 연출할 수 있습니다. 끈을 너무 세게 조이지 않는 한, 걸을 때 신발이 헐렁하지 않고 안정감 있게 착용할 수 있습니다.
여유로운 끈 묶는 스타일을 선호한다면 반 사이즈 작게 착용해 보세요. 발과 뒤꿈치의 움직임을 줄여주어 더 안정적이고 편안한 착용감을 느낄 수 있습니다.
글: 제임스 크루돕