나이키 크롭 탑으로 완성하는 5가지 스타일링

크롭 탑의 활용도는 생각보다 매우 높습니다. 대개 배꼽 위까지 오는 짧은 실루엣으로 언제 어디서나 간편하게 착용할 수 있는 인기 아이템입니다.

크롭 탑은 티셔츠나 스포츠 브라보다 세련된 느낌을 주면서도 부드러운 면이나 신축성 있는 소재로 한결같은 편안함을 선사합니다. 하이웨이스트 팬츠가 유행하면서 크롭 탑은 운동할 때뿐만 아니라 일상에서도 입기 좋은 필수 아이템이 되었습니다. 운동할 때는 신축성 있는 러닝 레깅스나 바이커 쇼츠와 함께 스타일링하고, 평소에는 청바지나 팬츠와 매치하여 다양한 룩을 연출할 수 있습니다.