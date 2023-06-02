나이키 크롭 탑으로 완성하는 5가지 스타일링
스타일링 팁
휴식, 운동 등 일상 속 다양한 활동을 위한 크롭 탑 스타일링을 소개합니다.
크롭 탑의 활용도는 생각보다 매우 높습니다. 대개 배꼽 위까지 오는 짧은 실루엣으로 언제 어디서나 간편하게 착용할 수 있는 인기 아이템입니다.
크롭 탑은 티셔츠나 스포츠 브라보다 세련된 느낌을 주면서도 부드러운 면이나 신축성 있는 소재로 한결같은 편안함을 선사합니다. 하이웨이스트 팬츠가 유행하면서 크롭 탑은 운동할 때뿐만 아니라 일상에서도 입기 좋은 필수 아이템이 되었습니다. 운동할 때는 신축성 있는 러닝 레깅스나 바이커 쇼츠와 함께 스타일링하고, 평소에는 청바지나 팬츠와 매치하여 다양한 룩을 연출할 수 있습니다.
크롭 탑 디자인이 모두 같은 것은 아닙니다. 활동 목적에 따라 편안하고 여유로운 핏 또는 몸에 꼭 맞는 타이트한 핏을 선택해 다양한 스타일을 연출할 수 있습니다. 기존 아이템과 조합하거나 크롭 탑을 처음 구매할 때 참고하기 좋은 5가지 크롭 탑 스타일을 만나보세요.
1. 터틀넥 크롭 탑과 하이웨이스트 쇼츠를 매치해 보세요.
2. 꼭 맞는 크롭 탑과 루즈 핏 스웻팬츠를 매치해 보세요.
이미지 제공: 니아 시모네
부드러운 면 스웻팬츠를 입고 집에서 쉴 때처럼 편안함을 느끼고 싶은 날이 있습니다. 그럴 때에는 뉴트럴 톤으로 조화로운 스타일을 연출해 보세요. 신축성 있는 타이트한 핏의 탑은 여유로운 스웻팬츠와 조화를 이루면서도 편안한 착용감을 더해 소파에 누워 쉬거나 간단한 집안일을 할 때 입기 좋습니다. 편안하면서 귀여운 분위기를 원한다면 꼭 맞는 핏의 포근한 크롭 탑을 매치해 보세요.
친구들과 브런치를 즐기거나 가벼운 외출 시엔 화이트 나이키 블레이저 신발과 실용적인 탑 핸들 토트백, 강렬한 존재감을 드러내는 주얼리로 자연스러우면서도 근사한 룩을 연출할 수 있습니다.
3. 오버사이즈 크롭 탑과 레깅스를 매치해 보세요.
이미지 제공: 디야니 벨라
근사한 비율과 핏을 원한다면, 여유로운 아이템과 대비되는 몸에 꼭 맞는 실루엣으로 매치하여 스타일링하는 것이 효과적입니다.
운동용 레깅스를 루즈한 크롭 탑과 매치하여 다양한 스타일링을 즐겨보세요. 루즈한 크롭 탑은 스트리트 감성을 더해줍니다. 크롭 탑의 짧은 밑단은 편안한 피트니스 티셔츠와는 다른 매력으로 피부를 약간 드러내면서도 허리 부분을 적절히 커버해 줍니다. 크롭 탑에 도전하기가 망설여졌다면, 이 스타일로 시작해 보세요.
더욱 캐주얼한 느낌을 원한다면 투톤 스니커즈와 토트백으로 스타일을 완성해 보세요. 일상생활 속 어디든 활용하기 좋습니다.
4. 랩 크롭 탑과 하이웨이스트 바이커 쇼츠를 매치해 보세요.
이미지 제공: 포샤 엘리스
크롭 탑을 에슬레저 룩으로 활용하고 싶다면, 가슴 중앙에 꼬임이 더해진 랩 형태의 실루엣과 같은 독특한 디테일로 차별화된 스타일을 연출할 수 있습니다.
비슷한 컬러의 바이커 쇼츠와 신발로 매치하면 전체적으로 조화로운 룩이 완성됩니다. 이처럼 다채로운 조합으로 연출할 때 좀 더 커버력을 높이고 싶다면, 오버사이즈 버튼 다운 탑을 레이어드해 보세요. 포멀한 분위기를 더해주는 동시에 피부를 보호해 줍니다.
5. 요가 크롭 탑과 레깅스를 매치해 보세요.
이미지 제공: 나오미 허친슨
크롭 탑과 어울리는 레깅스로 구성된 세트와 함께 스트레칭과 운동 준비를 시작해 보세요. 요가와 같은 저강도 운동을 할 때는 레깅스나 쇼츠에 크롭 탑을 단독으로 착용하고, 워밍업을 할 때는 재킷이나 긴팔 상의 안에 간편하게 레이어드할 수 있습니다. 투톤 컬러와 대비되는 스티치 디테일이 눈길을 사로잡고, 운동이 끝난 후 커피를 사러 갈 때도 멋스럽게 착용하기 좋습니다.
글: 에밀리아 매든