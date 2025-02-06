운동선수를 위한 나이키의 6가지 편안한 스타일링 팁
구매 가이드
나이키 24.7 컬렉션은 온종일 편안한 착용감으로 활동적인 라이프스타일에 필요한 활용성을 선사합니다.
이제 더는 편안한 운동복을 고를 때 퍼포먼스나 데일리 스타일 중 하나를 포기하지 않아도 됩니다. 활동적인 삶을 살아가는 운동선수에게 반가운 소식이죠. 나이키 24.7 컬렉션은 매끄럽고 푹신한 더블 니트 소재인 임파서블리소프트, 몸과 함께 유연하게 움직이는 퍼펙트스트레치 등 혁신적이면서도 편안한 소재를 사용해 심플하면서도 고급스러운 필수 아이템을 엄선하여 선보입니다.
스마트하면서도 편안한 스타일링을 도와주는 6가지 필수 아이템을 믹스매치해 편안하면서도 세련된 룩을 연출하고 활동적인 라이프를 즐겨보세요.
나이키 24.7 컬렉션의 필수 아이템을 준비했다면, 6가지 팁을 활용해 편안하면서도 세련된 룩을 연출하고 활동적인 라이프스타일을 마음껏 즐겨보세요.
1. 컬러 조합과 비율 고려하기
컬러감과 핏을 활용해 한층 업그레이드된 룩을 완성하세요. 나이키 24.7 컬렉션은 탠과 차콜을 비롯한 활용도 높은 뉴트럴 컬러로 세련된 감성을 선사합니다. 풍성하면서도 뉴트럴한 색조의 임파서블리소프트 하프집에 퍼펙트스트레치 치노 팬츠를 매치해 균형감 있는 톤온톤 감성을 연출해 보세요. 비율을 조절해 흥미로운 느낌을 더할 수도 있습니다. 슬림 핏 상의에 와이드 레그 팬츠를 매치하거나, 오버사이즈 상의에 테일러드 조거를 조합해 보세요.
하이 탑 스니커즈, 긴 양말, 크로스바디 백으로 룩을 완성해 보세요. 구조적인 실루엣의 재킷이나 베스트를 걸치면 더욱 세련된 감성을 연출할 수 있죠.
2. 다용도 아이템 활용하기
다양하게 활용 가능한 스타일을 연출하려면 다방면으로 쓰임새가 뛰어난 아이템이 필요합니다. 퍼펙트스트레치 와이드 레그 팬츠, 임파서블리소프트 조거와 같은 나이키 24.7 컬렉션의 필수 아이템은 활동적인 아침 운동에도, 캐주얼한 저녁 식사 자리에도 자연스럽게 녹아듭니다. 여러 아이템을 다양하게 활용해 보세요. 테일러드 버튼 다운 탑으로 세련된 감각을 더하고, 경량 후디로 기능성을 더해보세요. 다양한 소재와 실루엣을 믹스 매치해 일상생활에도, 운동에도, 친구들과의 만남에도 어울리는 룩을 연출해 보세요. 비슷한 톤의 스니커즈나 스포티한 크로스바디 백을 매치하면 세련된 느낌을 유지하면서 룩의 완성도를 높일 수 있습니다.
3. 절대 실패하지 않는 조합
세트로 구성된 아이템은 재택근무에도, 여행에도, 친구와의 외출에도 활용할 수 있는 운동선수의 필수품입니다. 24.7 컬렉션의 임파서블리소프트 크루넥 스웻셔츠에 세트 아이템인 조거를 매치하면 단정하면서도 여유로운 감성의 세련된 모노크롬 룩을 손쉽게 연출할 수 있습니다. 비슷한 톤의 스니커즈, 클래식한 볼캡, 사각 선글라스로 액티브웨어의 조합에 근사한 디테일을 더해보세요.
4. 테일러드 레이어 더하기
블랙 레깅스나 편안한 조거는 운동에도, 클래식한 룩에도 어울리는 필수 아이템입니다. 여기에 나이키 24.7 컬렉션의 임파서블리소프트 남성 하프집 또는 퍼펙트스트레치 여성 우븐 셔츠를 매치해 한층 매력적인 룩을 연출해 보세요. 구조적인 재킷을 활용하는 것도 언제든 어울리는 세련된 룩을 완성하기 좋은 방법이죠. 스타일리시한 카프리 레깅스와 꼭 맞는 핏의 크롭 티셔츠를 매치하면 더 좋습니다. 날렵한 로우 프로파일 스니커즈와 나일론 백을 더해 든든하면서도 도시적인 느낌의 룩을 완성해 보세요. 일상복으로는 물론, 캐주얼한 모임에서 살짝 세련된 분위기를 연출하고 싶을 때도 잘 어울립니다.
5. 와이드 레그 스타일 활용하기
와이드 레그 팬츠가 다시 주목받고 있습니다. 24.7 컬렉션의 퍼펙트스트레치 와이드 래그 팬츠 역시 이러한 트렌드에 어울리는 세련된 감각을 선사합니다. 스웻팬츠는 여전히 최고의 액티브웨어지만, 와이드 레그 아이템은 전체적인 실루엣에 향수를 자아내는 분위기를 더해준답니다. 좀 더 대담하게 연출하고 싶다면 프린트 탱크나 탑을 조합해 대비를 주고, 헤리티지 스니커즈와 스포티한 패니 팩을 매치해 보세요. 여유로운 편안함과 세련된 스타일이 완벽한 균형을 이뤄 캐주얼한 사교 모임에 아주 잘 어울립니다.
6. 스니커즈 바꿔 신기
스포츠웨어를 편안한 데일리 룩으로 전환하는 가장 쉬운 방법은 바로 신발을 갈아 신는 것입니다. 퍼포먼스 스니커즈를 스웨이드 소재의 청키한 아이템으로 바꿔 전체적인 분위기를 업그레이드해 보세요. 오버사이즈 윈드브레이커, 토트백과 같은 실용적인 아이템을 추가해 룩을 완성해 보세요.