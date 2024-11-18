나이키 블레이저 사이즈 가이드

뛰어난 안정감과 착화감을 선사하는 클래식한 레이스업 스타일을 원한다면 반 사이즈 업을 선택해 보세요. 신발 끈을 과도하게 묶지 않는 이상 지나치게 조이지 않아 안정감을 느낄 수 있습니다. 나이키 블레이저의 끈을 묶을 때 좀 더 느슨한 핏을 원한다면 한 사이즈 크게 선택해 편안한 착화감을 느껴 보세요.

느슨한 신발 끈은 발볼이 넓거나 더 많은 공간이 필요한 사람에게 최적입니다. 보다 여유로운 넓은 신발 끈 묶기 스타일은 발등 전체에 압력을 고르게 분산시키고 조이는 느낌을 줄여줍니다. 특히 블레이저의 폭이 좁은 핏에 쉽게 발이 들어갈 수 있도록 느슨한 레이스업 스타일을 선택해 보세요.