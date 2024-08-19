나이키가 추천하는 베스트 와이어리스 브라
구매 가이드
운동부터 일상까지 매 순간 편안함과 지지력을 선사하는 최고의 파트너, 나이키 와이어리스 브라를 만나 보세요.
브라의 지지력을 높이기 위해 필수적인 요소로 꼽히던 언더와이어 없이도 탁월한 지지력을 선사하는 다양한 와이어리스 브라를 소개합니다.
나이키의 시니어 제품 라인 매니저 엠마 맥아티는 “나이키의 와이어리스 브라는 라이트, 미디엄, 하이 서포트 세 가지의 레벨로 제공됩니다. 나이키 브라를 개발할 때 가슴을 올바르게 지지할 수 있도록 브라 밴드의 착용감에 집중하며, 흔들림을 최소화하기 위해 스트랩에 안전장치를 더했습니다.”라고 말합니다.
최고의 와이어리스 브라를 고를 때는 편안한 착용감도 중요하지만, 적절한 지지력을 선사하는 와이어리스 브라를 선택하는 것이 좋습니다. '프론티어스 인 스포츠 앤드 액티브 리빙'에 실린 연구에 따르면 지지력이 높을수록 효율적으로 달릴 수 있으며, 또 다른 연구에서는 지지력이 낮을수록 운동과 일상 모두에서 쉽게 피로감을 느끼고 호흡의 효율성이 떨어질 수 있다고 나타났습니다.
고강도 운동에서도 탁월한 지지력을 선사하는 최고의 나이키 와이어리스 브라를 만나 보세요.
섬세한 조절 기능성: 나이키 인디 브라
어떤 날은 두꺼운 패드를 원할 수도 있고 또 어떤 날에는 그렇지 않을 수도 있습니다. 또는 여유로운 컵 사이즈를 원하거나 어깨끈이 더 밀착되기를 원하기도 합니다. 개인마다 원하는 핏이 다르기 때문에 브라를 조절할 수 있는 기능은 뛰어난 장점입니다. 나이키 인디 와이어리스 브라는 최고의 조절 기능을 제공합니다.
인디 라이트 서포트, 인디 미디엄 서포트, 인디 하이 서포트 중 어떤 제품을 선택하든, 조절 가능한 스트랩과 섬세한 디자인으로 하루 종일 편안하게 착용할 수 있습니다. 인디 라이트 서포트와 인디 미디엄 서포트는 탈부착 패드가 적용되어 원할 때 패드를 넣거나 뺄 수 있습니다. 맥아티는 "인디 하이 서포트는 최고의 맞춤 기능을 제공합니다. 조절 가능한 스트랩과 후크 앤 아이 클로저로 완벽한 핏과 지지력을 선사합니다."라고 말합니다.
흔들림을 최소화하는 기능성: 나이키 스우시 브라와 나이키 조던 스포츠 브라
고강도의 운동을 할 때는 흔들림을 최소화하는 안정적인 고정력이 필요하지만, 가슴이 하나로 압축되거나 불편한 압박감이 느껴져서는 안 됩니다. 스우시 하이 서포트는 편안하고 가벼우면서도 고강도 운동을 위한 최적의 지지력을 제공합니다. 또한 하단 밴드의 확장형 후크 앤 루프 클로저로 손쉽게 핏을 조절할 수 있습니다.
자연스러운 착용감을 위한 스우시 라이트 서포트와 내장된 패드로 안정감을 더해주는 스우시 미디엄 서포트도 만나 보세요. 모든 스우시 브라는 나이키 드라이 핏 기술이 적용되어 빠르게 땀을 증발시킵니다. 스포츠 브라의 유연한 소재로 제2의 피부처럼 편안한 착용감을 선사하며, 탁월한 신축성 덕분에 입고 벗기가 수월합니다.
신축성이 뛰어나고 땀을 흡수하는 와이어리스 조던 스포츠 브라도 만나 보세요. 조던 스포츠 브라는 미디엄 서포트로 생기 넘치는 다채로운 컬러와 모든 움직임마다 빠른 회복 탄력성을 선사하는 소재가 특징입니다.
최고의 휴식 파트너 : 나이키 엘레이트 브라
최고의 와이어리스 브라는 운동을 할 때뿐만 아니라 마트에 가거나 친구들과 점심을 먹을 때, 티셔츠와 스웻 팬츠를 입고 소파에 편안하게 누워 있을 때에도 편안한 브라입니다. 엘레이트 브라 컬렉션은 가볍고 통기성이 뛰어난 소재로 제작되어 운동부터 일상까지 매 순간에 적합합니다.
가벼운 외출을 하는 경우에도 나이키 드라이 핏 소재가 쾌적함과 편안함을 선사합니다.
나에게 꼭 맞는 브라 찾기
브라의 선택 범위를 좁혔다면 나이키 브라 사이즈 가이드를 통해 나에게 꼭 맞는 사이즈를 확인해 보세요. A컵부터 G컵 사이즈까지, XS에서 4X까지 다양하게 만나볼 수 있습니다.
매장에서 브라를 착용할 때는 다음의 가이드를 참고해 보세요. 브라의 하단 밴드는 손가락 두 개가 들어갈 정도의 여유 공간이 있어야 하며, 피부를 파고들거나 흘러내리지 않아야 합니다. 브라를 착용한 상태에서 필요한 동작을 해 보면 지지력이 충분한지 확인해 볼 수 있습니다. 예를 들어, 요가 수업이나 필라테스 수업에 적합한 와이어리스 브라는 고강도 운동에는 적합하지 않을 수도 있습니다.
운동 종목에 따라 다양한 와이어리스 브라를 준비해 보세요. 일상부터 고강도의 운동에 이르기까지, 다양한 움직임을 뒷받침해 줍니다.
글: 엘리자베스 밀러드