나이키가 추천하는 베스트 와이어리스 브라

브라의 지지력을 높이기 위해 필수적인 요소로 꼽히던 언더와이어 없이도 탁월한 지지력을 선사하는 다양한 와이어리스 브라를 소개합니다.

나이키의 시니어 제품 라인 매니저 엠마 맥아티는 “나이키의 와이어리스 브라는 라이트, 미디엄, 하이 서포트 세 가지의 레벨로 제공됩니다. 나이키 브라를 개발할 때 가슴을 올바르게 지지할 수 있도록 브라 밴드의 착용감에 집중하며, 흔들림을 최소화하기 위해 스트랩에 안전장치를 더했습니다.”라고 말합니다.

최고의 와이어리스 브라를 고를 때는 편안한 착용감도 중요하지만, 적절한 지지력을 선사하는 와이어리스 브라를 선택하는 것이 좋습니다. '프론티어스 인 스포츠 앤드 액티브 리빙'에 실린 연구에 따르면 지지력이 높을수록 효율적으로 달릴 수 있으며, 또 다른 연구에서는 지지력이 낮을수록 운동과 일상 모두에서 쉽게 피로감을 느끼고 호흡의 효율성이 떨어질 수 있다고 나타났습니다.

고강도 운동에서도 탁월한 지지력을 선사하는 최고의 나이키 와이어리스 브라를 만나 보세요.