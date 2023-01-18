큰 변화를 가져오는 작은 습관들

당신의 일상에 긍정적인 변화를 주고 싶다면, ‘작은 습관’에 대해 알아보세요. 이 특별한 시스템은 당신에게 지속적으로 건강한 변화를 이끌어낼 것입니다.

저는 개인적으로 건강을 위해 수많은 습관을 기르고자 이 ‘작은 습관’이라는 방법을 고안해냈습니다. 스탠퍼드 대학의 행동과학자로 있으며 기술 제품에 대한 10년 동안의 연구를 통해 단순함이 행동을 바꾼다는 사실을 알게 되었죠.

저는 운동과 영양, 회복에 대한 습관들을 새롭게 만들고, 그 습관들을 지속적으로 유지하는 방법에 대해 몇 달 동안 연구했습니다. 그 결과 저의 일상이 순조롭게 변화되는 것을 느꼈고, 이 방법이 다른 사람들의 일상에도 영향을 줄 수 있는지 알아보고 싶었습니다.