워킹에 가장 적합한 신발은 무엇일까요?

적어도 두 켤레의 워킹화를 준비하는 것이 좋습니다. 그러면 신발을 번갈아 신을 수 있습니다. 스칸디나비아 스포츠 의학 및 과학 저널(Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports)에 발표된 2015년 2월 연구에 따르면 신발을 번갈아 신으면 발 부상 위험이 39% 감소한다고 합니다. 그리고 지금 두 켤레를 구입하면 빨리 교체하지 않아도 되죠.