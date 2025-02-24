나이키 ACG의 기본

우리가 자연을 탐험하고 있는 순간에는 디자인에 영향을 줄 수 있는 자연 환경에 대해 항상 주시합니다.

암석 지형을 트레킹할 땐 접지력을, 끈적끈적한 습도의 정글에는 통기성 좋은 메쉬 소재를, 그리고 검은 모래 해변을 거침없이 거닐 때는 방수성을, 자연 환경에 필요한 것들에 대해 이 모든 영감을 얻습니다.