나이키 ACG의 기본

A — 아웃도어를 위해 지구에서 디자인되고,
테스트되며, 만들어지다
나이키 ACG는 'All Conditions Gear' 즉, 어떤 조건에서도 최상의 컨디션을 유지한다는 뜻으로,
'아웃도어를 위해 지구에서 디자인되고, 테스트되며, 만들어지다.'라는 디자인 철학을 갖고 있습니다.
한 번도 하이킹을 해보지 않은 초보자부터 노련한 아웃도어 전문가까지,
오직 자연과 당신에게 집중한 디자인을 선보입니다.
B — 영감을 위해 새로운 자연으로 떠나다
새로운 시즌마다 다른 자연 환경으로 떠나서 그 곳의 자연에 몸을 맡깁니다.
정글, 사막, 화산, 툰드라까지, 영감을 얻기 위해서라면 가지 못 할 곳은 없습니다.
C — 자연에서 영감을 얻어 디자인하다
우리가 자연을 탐험하고 있는 순간에는 디자인에 영향을 줄 수 있는 자연 환경에 대해 항상 주시합니다.
암석 지형을 트레킹할 땐 접지력을, 끈적끈적한 습도의 정글에는 통기성 좋은 메쉬 소재를, 그리고 검은 모래 해변을 거침없이 거닐 때는 방수성을, 자연 환경에 필요한 것들에 대해 이 모든 영감을 얻습니다.
D — 지구에서 테스트하다
나이키 ACG의 기준을 통과한 제품들은 과연 어떻게 만들어질까요?
당신한테 선보이기 전까지 나이키 ACG는 지구 이곳저곳에서 다양한 조건으로 테스트를 하게 됩니다.
그 테스트들을 입증하는 것이 바로 나이키 ACG의 로고입니다.
E — 지구의 지속가능성을 생각하다
제품을 만들 때 대자연을 먼저 생각합니다. 그래서 항상 지금 보다 나은 지속가능성에 대해
끊임없이 연구하고 있습니다. 지구는 하나 뿐이고, 지구를 위하는 일은 당연한 일이니까요.
F — 아웃도어를 위한 설계
나이키 ACG의 철학은 자연과의 조화입니다.
지구는 정복하거나 길들이는 곳이 아닙니다. 즐기는 곳입니다.
이제 남은 일은 지구로, 대자연으로 나가는 것입니다. 지금, 머무르지만 말고 아웃도어로 나가보세요.
A — 아웃도어를 위해
지구에서 디자인되고,
테스트되며, 만들어지다
나이키 ACG는 'All Conditions Gear' 즉,
어떤 조건에서도 최상의 컨디션을 유지한다는
뜻으로, '아웃도어를 위해 지구에서
디자인되고, 테스트되며, 만들어지다.'
라는 디자인 철학을 갖고 있습니다.
한 번도 하이킹을 해보지 않은 초보자부터
노련한 아웃도어 전문가까지, 오직 자연과
당신에게 집중한 디자인을 선보입니다.
B — 영감을 위해
새로운 자연으로
떠나다
새로운 시즌마다 다른 자연 환경으로 떠나서
그 곳의 자연에 몸을 맡깁니다.
정글, 사막, 화산, 툰드라까지, 영감을 얻기
위해서라면 가지 못 할 곳은 없습니다.
C — 자연에서 영감을
얻어 디자인하다
우리가 자연을 탐험하고 있는 순간에는
디자인에 영향을 줄 수 있는 자연 환경에 대해
항상 주시합니다. 암석 지형을 트레킹할 땐
접지력을, 끈적끈적한 습도의 정글에는
통기성 좋은 메쉬 소재를,
그리고 검은 모래 해변을 거침없이 거닐 때는
방수성을, 자연 환경에 필요한 것들에 대해
이 모든 영감을 얻습니다.
D — 지구에서
테스트하다
나이키 ACG의 기준을 통과한 제품들은
과연 어떻게 만들어질까요?
당신한테 선보이기 전까지 나이키 ACG는 지구
이곳저곳에서 다양한 조건으로
테스트를 하게 됩니다. 그 테스트들을 입증하는 것
이 바로 나이키 ACG의 로고입니다.
E — 지구의 지속
가능성을 생각하다
제품을 만들 때 대자연을 먼저 생각합니다.
그래서 항상 지금 보다 나은 지속가능성에
대해 끊임없이 연구하고 있습니다.
지구는 하나 뿐이고, 지구를 위하는 일은
당연한 일이니까요.
F — 아웃도어를
위한 설계
나이키 ACG의 철학은 자연과의 조화입니다.
지구는 정복하거나 길들이는 곳이 아닙니다.
즐기는 곳입니다.
이제 남은 일은 지구로,
대자연으로 나가는 것입니다.
지금, 머무르지만 말고 아웃도어로
나가보세요.