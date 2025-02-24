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마지막 업데이트: 2025년 2월 24일
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나이키 ACG의 기본
나이키 ACG의 기본

ACG 디자인 메니페스토

무언가를 만들기 전에 영감을 얻는 과정을 거치게 됩니다.
나이키 ACG 컬렉션의 디자인 철학에 대한 가이드를 만나보세요.

ACG 제품 구매하기
나이키 ACG의 기본

A — 아웃도어를 위해 지구에서 디자인되고,
테스트되며, 만들어지다

나이키 ACG는 'All Conditions Gear' 즉, 어떤 조건에서도 최상의 컨디션을 유지한다는 뜻으로,
'아웃도어를 위해 지구에서 디자인되고, 테스트되며, 만들어지다.'라는 디자인 철학을 갖고 있습니다.
한 번도 하이킹을 해보지 않은 초보자부터 노련한 아웃도어 전문가까지,
오직 자연과 당신에게 집중한 디자인을 선보입니다.

B — 영감을 위해 새로운 자연으로 떠나다

새로운 시즌마다 다른 자연 환경으로 떠나서 그 곳의 자연에 몸을 맡깁니다.
정글, 사막, 화산, 툰드라까지, 영감을 얻기 위해서라면 가지 못 할 곳은 없습니다.

나이키 ACG의 기본

C — 자연에서 영감을 얻어 디자인하다

우리가 자연을 탐험하고 있는 순간에는 디자인에 영향을 줄 수 있는 자연 환경에 대해 항상 주시합니다.
암석 지형을 트레킹할 땐 접지력을, 끈적끈적한 습도의 정글에는 통기성 좋은 메쉬 소재를, 그리고 검은 모래 해변을 거침없이 거닐 때는 방수성을, 자연 환경에 필요한 것들에 대해 이 모든 영감을 얻습니다.

D — 지구에서 테스트하다

나이키 ACG의 기준을 통과한 제품들은 과연 어떻게 만들어질까요?
당신한테 선보이기 전까지 나이키 ACG는 지구 이곳저곳에서 다양한 조건으로 테스트를 하게 됩니다.
그 테스트들을 입증하는 것이 바로 나이키 ACG의 로고입니다.

나이키 ACG의 기본

E — 지구의 지속가능성을 생각하다

제품을 만들 때 대자연을 먼저 생각합니다. 그래서 항상 지금 보다 나은 지속가능성에 대해
끊임없이 연구하고 있습니다. 지구는 하나 뿐이고, 지구를 위하는 일은 당연한 일이니까요.

F — 아웃도어를 위한 설계

나이키 ACG의 철학은 자연과의 조화입니다.
지구는 정복하거나 길들이는 곳이 아닙니다. 즐기는 곳입니다.
이제 남은 일은 지구로, 대자연으로 나가는 것입니다. 지금, 머무르지만 말고 아웃도어로 나가보세요.

나이키 ACG의 기본

ACG 디자인
메니페스토

무언가를 만들기 전에 영감을 얻는
과정을 거치게 됩니다.
나이키 ACG 컬렉션의 디자인 철학에 대한
가이드를 만나보세요.

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나이키 ACG의 기본

A — 아웃도어를 위해
지구에서 디자인되고,
테스트되며, 만들어지다

나이키 ACG는 'All Conditions Gear' 즉,
어떤 조건에서도 최상의 컨디션을 유지한다는
뜻으로, '아웃도어를 위해 지구에서
디자인되고, 테스트되며, 만들어지다.'
라는 디자인 철학을 갖고 있습니다.
한 번도 하이킹을 해보지 않은 초보자부터
노련한 아웃도어 전문가까지, 오직 자연과
당신에게 집중한 디자인을 선보입니다.

나이키 ACG의 기본

B — 영감을 위해
새로운 자연으로
떠나다

새로운 시즌마다 다른 자연 환경으로 떠나서
그 곳의 자연에 몸을 맡깁니다.
정글, 사막, 화산, 툰드라까지, 영감을 얻기
위해서라면 가지 못 할 곳은 없습니다.

나이키 ACG의 기본

C — 자연에서 영감을
얻어 디자인하다

우리가 자연을 탐험하고 있는 순간에는
디자인에 영향을 줄 수 있는 자연 환경에 대해
항상 주시합니다. 암석 지형을 트레킹할 땐
접지력을, 끈적끈적한 습도의 정글에는
통기성 좋은 메쉬 소재를,
그리고 검은 모래 해변을 거침없이 거닐 때는
방수성을, 자연 환경에 필요한 것들에 대해
이 모든 영감을 얻습니다.

나이키 ACG의 기본

D — 지구에서
테스트하다

나이키 ACG의 기준을 통과한 제품들은
과연 어떻게 만들어질까요?
당신한테 선보이기 전까지 나이키 ACG는 지구
이곳저곳에서 다양한 조건으로
테스트를 하게 됩니다. 그 테스트들을 입증하는 것
이 바로 나이키 ACG의 로고입니다.

나이키 ACG의 기본

E — 지구의 지속
가능성을 생각하다

제품을 만들 때 대자연을 먼저 생각합니다.
그래서 항상 지금 보다 나은 지속가능성에
대해 끊임없이 연구하고 있습니다.
지구는 하나 뿐이고, 지구를 위하는 일은
당연한 일이니까요.

F — 아웃도어를
위한 설계

나이키 ACG의 철학은 자연과의 조화입니다.
지구는 정복하거나 길들이는 곳이 아닙니다.
즐기는 곳입니다.
이제 남은 일은 지구로,
대자연으로 나가는 것입니다.
지금, 머무르지만 말고 아웃도어로
나가보세요.

나이키 ACG의 기본

원게시일: 2022년 5월 31일