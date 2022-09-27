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      ナイキ エア フォース 1 シャドウ

      ウィメンズシューズ

      ￥14,300
      (税込)

      高評価

      ナイキ エア フォース 1 シャドウは、クラシックなバスケットボールデザインに遊び心のあるテイストをプラス。レイヤードスタイルを取り入れ、ブランドをアピールする要素を倍増してミッドソールに厚みを加えました。エア フォース 1のDNAを大胆な新しいスタイルで際立たせています。

      • 表示カラー： ホワイト/ホワイト/ホワイト
      • スタイル： CI0919-100
      • 原産地： ベトナム、 中国

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      レビュー (143)

      4.8

      • LOVE the leopard print!

        811dc49f-4124-4894-afa9-a1d801ea8d43 - 2022年9月27日

        My husband just surprised me with a pair of these for our anniversary, LOVE them! Really comfy and perfect for wide feet. He ordered them based on the size of my Metcons and they fit perfectly

      • Love the Air Force 1 Shadow

        14931357929 - 2022年9月25日

        Very comfortable and stylish. New favorite sneaker!

      • Comfortable and stylish

        79643cac-4b5c-4c1e-b048-8dfa47448c74 - 2022年7月12日

        Very comfortable and great colour - light pink. True to size - i bought 6.5 and they fit very well.

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