ナイキ エア フォース 1 シャドウは、クラシックなバスケットボールデザインに遊び心のあるテイストをプラス。レイヤードスタイルを取り入れ、ブランドをアピールする要素を倍増してミッドソールに厚みを加えました。エア フォース 1のDNAを大胆な新しいスタイルで際立たせています。
4.8
811dc49f-4124-4894-afa9-a1d801ea8d43 - 2022年9月27日
My husband just surprised me with a pair of these for our anniversary, LOVE them! Really comfy and perfect for wide feet. He ordered them based on the size of my Metcons and they fit perfectly
14931357929 - 2022年9月25日
Very comfortable and stylish. New favorite sneaker!
79643cac-4b5c-4c1e-b048-8dfa47448c74 - 2022年7月12日
Very comfortable and great colour - light pink. True to size - i bought 6.5 and they fit very well.
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