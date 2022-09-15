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      ナイキ エア ハラチ

      メンズシューズ

      ￥13,099
      (税込)
      セール価格

      足にフィットする快適なデザインを追求し、ストリートの人気アイテムを復活させたナイキ エア ハラチ。 柔らかいレザーのアクセントと、抜群に通気性に優れ、適度な光沢のあるネオプレンのような素材を組み合わせたアッパーで、スタイリングしやすいデザインに仕上がっています。 ローカットの履き口とブーティーのような構造がすっきりとしたスタイルをキープ。 アイコニックなヒールクリップと剥きだしのロゴで、90年代初頭の人気デザインを継承しました。

      • 表示カラー： ホワイト/ハイパーグレープ/ブラック
      • スタイル： DD1068-108
      • 原産地： ベトナム

      サイズとフィット感

      • 小さめのサイズ感で作られているため、通常よりハーフサイズ上がおすすめです。

      配送および返品が無料

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      ⼀部の商品を除き、30⽇以内であれば未使⽤品に限り返品を承ります（詳細はこちら)。

      レビュー (42)

      4.3

      • gdeh0722 - 2022年9月15日

        Comfortable shoe!

      • Classic but up to date flow

        MikellS669182473 - 2022年8月09日

        I have the Mowab in high school so when I seen these I had to snatch. Worth it.

      • Full size too small!!

        c0b9dd0a-c852-4111-b2e1-a2630585c99a - 2022年7月16日

        Always comfy but sizing is way off. Listen to reviews and buy 1 size bigger. Do better Nike!