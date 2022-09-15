足にフィットする快適なデザインを追求し、ストリートの人気アイテムを復活させたナイキ エア ハラチ。 柔らかいレザーのアクセントと、抜群に通気性に優れ、適度な光沢のあるネオプレンのような素材を組み合わせたアッパーで、スタイリングしやすいデザインに仕上がっています。 ローカットの履き口とブーティーのような構造がすっきりとしたスタイルをキープ。 アイコニックなヒールクリップと剥きだしのロゴで、90年代初頭の人気デザインを継承しました。
4.3
gdeh0722 - 2022年9月15日
Comfortable shoe!
MikellS669182473 - 2022年8月09日
I have the Mowab in high school so when I seen these I had to snatch. Worth it.
c0b9dd0a-c852-4111-b2e1-a2630585c99a - 2022年7月16日
Always comfy but sizing is way off. Listen to reviews and buy 1 size bigger. Do better Nike!