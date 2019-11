パワフルなアイコン

レースカーのスタイルを再現するため、デザイナーはヒールでネイマールのストーリーを表現できる数種類のアイコンを作成した。ヒールの外側では過去のシューズに加え、彼の家族を象徴する「IV」やアウェイのスタジアムでファンを静かにさせるために使う人差し指の「Shhh…」などのタトゥーを表現。ヒールの内側にはマーキュリアルのグラフィックと、このシューズの本質を表す「Engineered to the exact specifications of Neymar Da Silva Santos Junior.(ネイマール・ダ・シウバ・サントス・ジュニオールの仕様に正確に基づいたデザイン)」のメッセージが刻まれている。