お気に入りのカラーがなくても大丈夫。「Color of the Month(今月のカラー)」は、好みのカラーを持たない人のニーズを満足させつつ、知る人ぞ知るNike史の一幕を称えるシリーズだ。1984年に誕生した「Color of the Month」シリーズのオリジナルモデルが、エア フォース 1を消滅の危機から救ったのかもしれない。エア フォース 1が登場したばかりの頃は、復刻版の販売は未定だった。しかし、ボルチモアのスポーツショップでは、飛ぶように売れていたことから、エア フォース 1はストリートファッションとカルチャーの代名詞になると考えられていた。そして店頭で販売するためにカラーをカスタマイズできるようにしてほしいとショップから求められ、その後の経緯はご存じの通り。オリジナル同様の素材にくっきりしたトリプルホワイトをまとったこのモデルには、シューズクリーニング用の歯ブラシが付属。人気のオフコートスタイルの見本となるシューズを履くたびに、先見の明を持ち、歴史の一端を担ったボルチモアの店員に思いをはせたくなるだろう。

SKU: DJ3911-100

