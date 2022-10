お気に入りのカラーがまだ見つからない人に朗報。「Color of the Month(今月のカラー)」は、人々のニーズに応えながら、知る人ぞ知るNike史の一幕を称えるシリーズ。1984年に誕生した「Color of the Month」シリーズのオリジナルモデルは、エア フォース 1を消滅の危機から救ったかもしれないのだ。AF1が登場したばかりの頃、復刻版の販売は未定だったが、ボルチモアのスポーツショップでは飛ぶように売れていた。AF1はストリートファッションとカルチャーの代名詞になると確信したショップは、店頭で販売するカスタムカラーの製造を依頼。その後の経緯はご存じの通りだ。オリジナルと同じ素材に斬新なピンクガムとホワイトをまとい、クリーニング用の歯ブラシも付属したこのモデルは、いわば人気のオフコートスタイルの見本。履くたびに、先見の明を持って歴史の一端を担ったボルチモアの店主に思いを馳せよう。

SKU: DM0576-101

10日間返品ポリシー適用。