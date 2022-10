お気に入りのカラーが見つからない人に朗報。「Color of the Month(今月のカラー)」は、人々のニーズを満足させつつ、知る人ぞ知るNike史の一幕を称えるシリーズ。1984年に誕生した「Color of the Month」シリーズのオリジナルモデルが、エア フォース 1を消滅の危機から救った可能性がある。AF1は発売当初、別バージョンでのリリース予定はなかったが、ボルチモアのスポーツショップでは飛ぶように売れていた。AF1がストリートファッションとカルチャーの代名詞になることを悟り、ショップは店頭で発売するカスタムカラーの製造を依頼。その後の経緯はご存じの通りだ。オリジナルと同じ素材に爽やかなチョコレートとホワイトのカラーウェイをまとった(きれいな状態を保つためのシューズクリーニング用のブラシ付き)、お手本となる人気のオフコートスタイルが完成。AFIを履くたびに、先見の明を持ち、歴史の一端を担ったボルチモアの店員に思いをはせよう。

SKU: DM0576-100

