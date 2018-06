SAORI みなさん、NIKE SHIBUYA NIGHT OUTは楽しんで頂けましたか?

あの日・あの場所で出会った仲間と特別な空間でトレーニングした事は、 皆さんの新たな一歩になったはず。NIKE SHIBUYA NIGHT OUTをきっかけとして、 さらに充実したライフスタイルをおくれるように、アプリを活用した 1カ月間のスペシャルトレーニングメニューを作りました! 新年を、新たな自分で迎える事が出来るように、一緒に頑張りましょう! JUST DO IT.