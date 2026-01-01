  1. Jordan
    2. /
  2. Flight

Jordan Flight

Jordan Flight
Jordan Flight Men's Heavyweight Short-Sleeve Top
Just In
Jordan Flight
Men's Heavyweight Short-Sleeve Top
¥8,250
(Tax Incl.)
Jordan Flight
Jordan Flight Women's Open Knit Top
Jordan Flight
Women's Open Knit Top
¥8,250
(Tax Incl.)
Jordan Flight
Jordan Flight Women's Oversized Graphic T-Shirt
Jordan Flight
Women's Oversized Graphic T-Shirt
¥5,500
(Tax Incl.)
Jordan
Jordan Women's Flared Pants
Jordan
Women's Flared Pants
¥9,999
(Tax Incl.)
Sale Price
Jordan Flight
Jordan Flight Women's Asymmetrical Tank Top
Jordan Flight
Women's Asymmetrical Tank Top
(Tax Incl.)
Sale Price
Jordan Flight Fleece
Jordan Flight Fleece Women's Baggy Pants
Jordan Flight Fleece
Women's Baggy Pants
¥12,899
(Tax Incl.)
Sale Price
Jordan Flight
Jordan Flight Women's Reversible Vest
Recycled Materials
Jordan Flight
Women's Reversible Vest
¥15,599
(Tax Incl.)
Sale Price
Jordan Flight Club
Jordan Flight Club Women's Jacket
Jordan Flight Club
Women's Jacket
¥16,599
(Tax Incl.)
Sale Price
Jordan Flight
Jordan Flight Women's Long-Sleeve Top
Jordan Flight
Women's Long-Sleeve Top
¥7,299
(Tax Incl.)
Sale Price
Jordan Flight Fleece
Jordan Flight Fleece Women's Baggy Pants
Jordan Flight Fleece
Women's Baggy Pants
(Tax Incl.)
Sale Price
Jordan Flight Fleece
Jordan Flight Fleece Women's Rugby Top
Jordan Flight Fleece
Women's Rugby Top
(Tax Incl.)
Sale Price
Jordan Flight Fleece
Jordan Flight Fleece Men's Pullover Hoodie
Jordan Flight Fleece
Men's Pullover Hoodie
¥11,399
(Tax Incl.)
Sale Price
Jordan Flight Fleece
Jordan Flight Fleece Men's Pullover Hoodie
Jordan Flight Fleece
Men's Pullover Hoodie
(Tax Incl.)
Sale Price
Jordan Flight
Jordan Flight Women's Oversized Long-Sleeve T-Shirt
Jordan Flight
Women's Oversized Long-Sleeve T-Shirt
(Tax Incl.)
Sale Price
Jordan Flight
Jordan Flight Women's T-Shirt
Jordan Flight
Women's T-Shirt
¥4,799
(Tax Incl.)
Sale Price
Jordan Flight Fleece
Jordan Flight Fleece Women's Mod-Crop Crew-Neck Sweatshirt
Jordan Flight Fleece
Women's Mod-Crop Crew-Neck Sweatshirt
(Tax Incl.)
Sale Price
Jordan Fleece
Jordan Fleece Women's Baggy Pants
Jordan Fleece
Women's Baggy Pants
¥15,840
(Tax Incl.)
Jordan Flight Club
Jordan Flight Club Women's Fleece Quarter-Zip Pullover
Jordan Flight Club
Women's Fleece Quarter-Zip Pullover
¥11,399
(Tax Incl.)
Sale Price
Jordan
Jordan Women's T-Shirt
Jordan
Women's T-Shirt
¥4,840
(Tax Incl.)
Jordan Flight Chicago
Jordan Flight Chicago Women's Parachute Pants
Jordan Flight Chicago
Women's Parachute Pants
¥15,180
(Tax Incl.)
Jordan Flight
Jordan Flight Women's Jersey Dress
Jordan Flight
Women's Jersey Dress
¥13,750
(Tax Incl.)
Jordan Flight Essentials
Jordan Flight Essentials Men's Oversized T-Shirt
Jordan Flight Essentials
Men's Oversized T-Shirt
¥5,830
(Tax Incl.)
Jordan Flight Fleece
Jordan Flight Fleece Women's French Terry Full-Zip Jacket
Jordan Flight Fleece
Women's French Terry Full-Zip Jacket
¥15,180
(Tax Incl.)
Jordan Flight Fleece
Jordan Flight Fleece Women's Skirt
Jordan Flight Fleece
Women's Skirt
¥15,180
(Tax Incl.)