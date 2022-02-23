どんなワークアウトにもぴったり。女性向けの4種類のハイセンスなコーディネート

スタイリングのヒント

どんなワークアウトプランでも、ジム用のファッショナブルなコーディネートでモチベーションを高めることができる。簡単なヒントを紹介するので、ぜひ参考にしてほしい。

最終更新日：2022年2月23日
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女性におすすめのキュートなワークアウトウェア4着

ジムに行ったり、ワークアウトを始めたりするのに、少しだけ背中を押してほしいときがある。 それをしてくれるのが、素敵なコーディネートだ。 ワークアウトの種類や目標にかかわらず、Nikeのファッショナブルなウェアをコーディネートすれば、プランの達成に役立つ。

ワークアウトに耐えられないスポーツウェアは、プランを乱すだけでなく、最大限のパフォーマンスを発揮できない要因になることがある。例えば、ランニング中にシューズの中でソックスがずれたことはないだろうか？ 理想的なのは、タフなワークアウトを乗り越えられると同時に、快適に着ていられるスポーツウェアだ。

ヒントをチェックして、あらゆるタイプのワークアウトに対応できる、トレンドのワークアウト用コーディネートを見つけよう。

どんなワークアウトにもぴったりのコーディネートを選ぶ

新しいワークアウトを始めようとしているときでも、 難しく考える必要はない！ 異なるアクティビティ用のワークアウトウェアを組み合わせてもよいが、スポーツウェアの中には特定のアクティビティに適したものがある。 以下のポイントと、トレンドのワークアウト用コーディネートのアイデアを押さえておこう。

  1. 1.ヨガ

    女性におすすめのキュートなワークアウトウェア4着

    ヨガのクラスで流れるように体を動かすためには、ぴったりとしたフィット感のウェアが役立つ。 スウェットシャツ、ジョガー、パーカーのようなゆったりしたウェアは、ヨガスタジオへの行き帰りには適しているが、ダウンドッグのポーズをキープするには必ずしもベストとは言えない。 ヨガをする場合は、レギンスまたはバイクショートパンツ、スポーツブラ、タンクトップで、ヨガ用のコーディネートをスタイリングしよう。

    ナイキ ラックス ハイウエスト レギンスとDri-FITスポーツブラを組み合わせるとよい。 ハイライズレギンスは、体にしっかりフィットし、逆立ちしてもずり落ちない。 クラスの強度に合わせて、ライトサポートまたはハイサポートのスポーツブラを選ぼう。

  2. 2.ウエイトリフティング

    女性におすすめのキュートなワークアウトウェア4着

    ウェイトリフティングをするときのジム用コーディネートでは、体を最大限に動かせるようにすることが重要だ。 そのため、軽量で通気性に優れたウェアを選ぶとよい。 また、汗をかくため、速乾性に優れた素材で涼しさが持続するウェアを探そう。

    まず、Dri-FITトレーニングTシャツまたはタンクトップと、ナイキ ブリス ラックス トレーニングパンツなどの速乾性のあるレギンスを選ぶ。これらのアイテムは、優れた速乾性を備え、伸縮性のある軽量素材を使用している。

    また、フラットで耐久性に優れたシューズを履くとよい。ウェイトリフティング中に力を発揮しやすくなるうえに、フロアとの一体感があってバランスを安定させてくれる。 ウェイトリフティングにはナイキ メトコン シューズがぴったりだ。 メトコンは、幅広でフラットなヒールにより、必要な部分で安定性とトラクションを発揮する。

    コーディネートの仕上げに、ナイキ スポーツウェア エッセンシャル スウェットシャツまたはパーカーを着て、ジムへ行くときやウォームアップルーティンを始めるときに自分のスタイルをアピールしよう。

  3. 3.ランニング

    女性におすすめのキュートなワークアウトウェア4着

    ロード、トラック、トレイルでのランニングには、快適な状態（天候に応じた暖かさまたは涼しさ）を維持できるウェアが必要だ。 ランニング用のコーディネートを選ぶときは、天気予報と地形に注意しよう。 また、予想外の天候の変化に備えておくのが賢明だ。

    一般的に、ランナーには、素肌のような着心地で風の抵抗を減らし、力強い足運びをサポートする、ぴったりとしたフィット感のレイヤーが最適だ。

    寒い日は重ね着しよう。 インナートレーニングタイツまたはレギンスを身に付け、必要に応じてレイヤーを追加する。 暑い日は、Dri-FITショートパンツとスポーツブラなど、ミニマルで通気性に優れたウェアを着用する。 そうすれば、風通しを確保し、汗をすばやく蒸発させることができる。

    また、ランニングをする場所によって、フットウェアを履き替える必要がある。 例えば、トレイルランニングをする予定なら、でこぼこの路面で優れた安定性とトラクションを発揮するナイキ GORE-TEXなどのシューズがおすすめだ。ロードやトラックには、ナイキ リアクト ランニングシューズやナイキ フライニット ランニングシューズが適している。

  4. 4.高負荷インターバルトレーニング（HIIT）

    女性におすすめのキュートなワークアウトウェア4着

    HIITワークアウトには通常、ジャンプ、バウンス、スプリント、方向転換が含まれている。 HIITワークアウトを乗り越えるためには、ぴったりとしたフィット感のレギンスと、優れたトラクションを備えたシューズを探そう。

    HIITは負荷が高く、汗でびしょ濡れになるため、Dri-FITワークアウトウェアなど、速乾性があってセッション中に快適に着続けられるワークアウトウェアを選ぼう。 Dri-FITテクノロジーには、ハードなワークアウトでもさらりとした状態をキープする効果がある。

    また、あらゆる動きを心地よく安心して行えるハイサポートスポーツブラを選ぶとよい。 最後に、HIITワークアウト用のシューズとして、ナイキ メトコン クロストレーニングシューズを試してみよう。これは、高負荷の運動や筋力トレーニング向けに特別にデザインされたシューズだ。

ワークアウト用のコーディネートをセンス良くスタイリングする方法

ワークアウト後にちょっとしたお出掛けをする人にも、もう少しだけ長く走るためのモチベーションがほしい人にも、気分の上がるワークアウト用コーディネートは効果的だ。 次のワークアウトに向けて、スタイリングのヒントをチェックしよう。

  1. 1.カラースキーム

    自分の気分やマインドに合ったカラーを身にまとおう。 全身ブラックのコーディネートなら、集中しやすくなるかもしれない。 明るいカラーなら、モチベーションが一気に高まるかもしれない。 Nikeは、人それぞれの好みに合ったさまざまなカラーのアイテムを取り揃えている。

  2. 2.フィット感と形状

    心地よく感じるには、ちょうど良くフィットするウェアを着る必要がある。 だからこそ、適切なサイズのシューズとウェアを選ぼう。 Nikeには、XXSから2XLまで、幅広いサイズのワークアウトウェアがある。

  3. 3.レイヤー

    重ね着をすれば、どんなワークアウト用コーディネートもスタイリッシュに決まる。また、特に屋外でのワークアウトに対応するための調整としても、重ね着は便利だ。 薄手で通気性に優れたNikeのウェアは、活動中でも脱ぎ着しやすい。 まずはインナー（スポーツブラとレギンスまたはショートパンツ）を選び、 次にタンクトップかTシャツを着て、パーカーかスウェットシャツで仕上げよう。

公開日：2022年2月11日