女性におすすめのキュートなワークアウトウェア4着

ロード、トラック、トレイルでのランニングには、快適な状態（天候に応じた暖かさまたは涼しさ）を維持できるウェアが必要だ。 ランニング用のコーディネートを選ぶときは、天気予報と地形に注意しよう。 また、予想外の天候の変化に備えておくのが賢明だ。

一般的に、ランナーには、素肌のような着心地で風の抵抗を減らし、力強い足運びをサポートする、ぴったりとしたフィット感のレイヤーが最適だ。

寒い日は重ね着しよう。 インナーとトレーニングタイツまたはレギンスを身に付け、必要に応じてレイヤーを追加する。 暑い日は、Dri-FITショートパンツとスポーツブラなど、ミニマルで通気性に優れたウェアを着用する。 そうすれば、風通しを確保し、汗をすばやく蒸発させることができる。

また、ランニングをする場所によって、フットウェアを履き替える必要がある。 例えば、トレイルランニングをする予定なら、でこぼこの路面で優れた安定性とトラクションを発揮するナイキ GORE-TEXなどのシューズがおすすめだ。ロードやトラックには、ナイキ リアクト ランニングシューズやナイキ フライニット ランニングシューズが適している。