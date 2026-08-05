大学進学の必需品：Nikeガイド

大学進学は人生の大きな節目だが、自分の生活用品すべてを数個のスーツケース（そして極小の寮のクローゼット）に詰め込むこと自体が、ひとつの大きな課題のように感じられるかもしれない。

秘訣は、朝8時の講義から夜遅くの勉強会まで、そして合間のジムでのワークアウトや友達とのランチにもシームレスに対応できるギアを選ぶことだ。

このガイドでは、スタイリッシュなウェアやシューズ、一日に必要なものをすべて収納できるバックパックなど、大学寮生活に欠かせないNikeのアイテムを紹介しよう。