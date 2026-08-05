大学進学の必需品：Nikeガイド
購入ガイド
引越日から期末試験週間まで、大学生活のあらゆる場面で活躍するウェア、シューズ、バッグなど、ぜひ用意しておきたいNikeのアイテムを紹介しよう。
大学進学は人生の大きな節目だが、自分の生活用品すべてを数個のスーツケース（そして極小の寮のクローゼット）に詰め込むこと自体が、ひとつの大きな課題のように感じられるかもしれない。
秘訣は、朝8時の講義から夜遅くの勉強会まで、そして合間のジムでのワークアウトや友達とのランチにもシームレスに対応できるギアを選ぶことだ。
このガイドでは、スタイリッシュなウェアやシューズ、一日に必要なものをすべて収納できるバックパックなど、大学寮生活に欠かせないNikeのアイテムを紹介しよう。
この記事のポイント
- 主なおすすめアパレル：ナイキ Vネック ゴルフベスト、ナイキ スポーツウェア チルニット ウィメンズ ミッドライズ ショートパンツ、ナイキ アストログラバー、ナイキ クラブ メンズ フルジップ フリースパーカー、ナイキ スポーツウェア クラブ メンズ スニーカー パンツ、ナイキ クラブ メンズ ショートスリーブ オックスフォード ボタンアップ シャツ、ナイキ スポーツウェア プレミアム エッセンシャル メンズ Tシャツ
- 主なおすすめフットウェア：エア マックス 90、テニス クラシック CS、Air Zoom ペガサス
- 大学に最適なバッグ：ヘリテージ バックパック 2.0、コミュート バックパック、ヘリテージ トート、ブラジリア ダッフル
- おすすめアイテムの多くには、アクティブな大学生活に適した機能性素材が採用されている。
- すべてのスタイルは、メンズとウィメンズの両方のサイズで展開されている。
大学生活のために用意したいウェア
大学生活に最適なウェアを選ぶ際は、アウター、トップス、ボトムス、アクティブウェアの4つの主要カテゴリーを考慮することが重要だ。ここからは、メンズとウィメンズの必須アイテムに分けて解説する。
ウィメンズ
- ナイキ ウィメンズ Vネック ゴルフベスト
ベストは、重ね着に最適なアイテムなので、ワードローブに加えておくととても便利。早朝の講義に急いで向かうときは、ベーシックな白いTシャツの上にこのベストを羽織るだけで、「ベッドから出たばかり」という印象から、こだわりのあるコーディネートへとアップグレードできる。
言うまでもなく、講義室や寮の部屋は肌寒いことで知られている。しかし、分厚いパーカーを着ると外に出た瞬間に暑くなりすぎることがある。このベストなら、屋内外の気温にかかわらず、快適な状態をキープできる。
- ナイキ スポーツウェア チル ニット ウィメンズ ミッドライズ ショートパンツ
バスケットボールから着想を得たこのニットのショートパンツは、上述のニットのベストと合わせると完璧なコーディネートになる。快適でスタイリッシュ？これさえあれば、スタイルは決まり。オープンニットのメッシュデザインと快適なリブ仕様のウエストバンドが特徴。ジムでのトレーニングや講義間の移動など、頼れるアスレチック ショートパンツだ。
- ウィメンズ ナイキ アストログラバー
ビンテージ アスレチックとモダン ストリートウェアの架け橋となる、洗練された薄型スニーカー。ブラック、グリーン、ブルー、レッド、ピンクなど、豊富なカラーバリエーションが揃っているので、誰にでもぴったりの一足が見つかるはず。
バギーデニムやアスレジャーと合わせれば、講義、勉強会、クロストレーニングのワークアウト、夜遅くのお出かけなどに最適だ。このシューズは、テキスタイル、レザー、スエードの3種類の素材で展開され、どれも同様にスタイリッシュな仕上がりとなっている。
メンズ
- ナイキ クラブ メンズ フルジップ フリース パーカー
肌寒い講義室や夜遅くの勉強会に欠かせない重ね着アイテム。このフリース パーカーは、快適さとスタイルを完璧に兼ね備え、長く使える一着だ。確かに、安価なパーカーは数回洗濯して着用すると、型崩れしてだらしなく見えることがよくある。しかし、このパーカーの素材は形状をしっかり維持するため、徹夜明けであっても講義に向かう際にきちんとした印象を保つことができる。
- ナイキ スポーツウェア クラブ メンズ スニーカー パンツ
このパンツは、重いフリースの代わりに耐久性に優れた上質な中厚手のコットンキャンバス素材を採用。一般的なスウェットパンツに代わるスタイリッシュなアイテムだ。ゆったりとしたクロップド丈のシルエットで、手持ちのどんなアイテムと合せても相性抜群。伸縮性のあるウエストバンドで快適さをさらに高めている。
- ナイキ クラブ メンズ ショートスリーブ オックスフォード ボタンアップ シャツ
このボタンアップ シャツは、ワードローブを格上げしてくれる究極のアイテム。好みの快適さやスポーティーさを損なうことなく、カジュアルなTシャツからシャープでプロフェッショナルなスタイルへと切り替えられる。クラスでのプレゼンテーションや就職説明会など、その場を仕切ったり、強い第一印象を与えたい時に着用したい一着。友達とのお出かけにも最適なアイテムだ。
- ナイキ スポーツウェア プレミアム エッセンシャルズ メンズ Tシャツ
このTシャツは、ワードローブに入れておきたい究極のベースアイテムだ。普通の薄手のアンダーシャツとは一味違う。厚手のコットン素材を使用し、しっかりとした作りでありながら柔らかい肌触り。ジーンズ、カーゴパンツ、スウェットパンツと合せて単独で着るのも良し、オーバーシャツやジャケットの下に重ね着するのにも最適だ。
最大のポイントは、オーガニックコットン繊維を約75％使用したシャツであること。
大学生活のために用意したいシューズ
講義への移動、ジムでの運動、キャンパス内の散策、友達とのお出かけまで、あらゆる場面で活躍する大学生向けのおすすめシューズを紹介しよう。
- ナイキ エア マックス 90
ナイキ エア マックス 90は、定番でありながら、スウェットからきちんとした装いまで、あらゆるスタイルに合わせられる万能な普段使いのスニーカーだ。エア マックス 90は、サポート性に欠けるようなキャンバス素材のフラットなスニーカーとは異なり、しっかりとした構造とクッション性を備えている。メンズとウィメンズの両方で、グレー、ブラック、ホワイト、ピンクなどのカラーで展開されている。
- ナイキ テニス クラシック
すっきりとしていて軽やかな印象を与えるローカットのスニーカー。キャンパスライフやスマートカジュアルな夜のお出かけに最適なミニマルデザインだ。キャンパス内を歩くときには、快適かつトレンド感のあるシューズがほしい。テニス クラシックなら、講義の合間を移動するときも、街へ繰り出すときも、最もベーシックなTシャツやジーンズとのコーデをレベルアップさせてくれる。メンズとウィメンズの両方で、ホワイト、ピンク、グリーンなどのカラーで展開されている。
- ナイキ ペガサス 42
ナイキ ペガサス 42は、忙しい学生のアクティブなライフスタイルにぴったり合う、頼れる機能性トレーニングシューズだ。大学生活で使うシューズには汎用性が求められる。ペガサス 42は、レクリエーション センターでの筋力トレーニング、キャンパス周辺でのジョギング、キャンパスを横断する教室移動など、あらゆる場面で履くことができる。メンズとウィメンズの両方で、ピンク、グリーン、ホワイト、ブルー、ブラックなどのカラーで展開されている。
大学生活のために用意したいバッグ
大学生に最適なバックパックは、何を入れる必要があるかによって決まる。一日中キャンパスにいて、ノートパソコン、複数の教科書、軽食、ジム用の着替えを持ち歩く必要がある？それとも、ノートパソコンと少量の私物が入るスペースだけで十分？バッグを選ぶ際に考慮すべきポイントは次のとおり。
- ナイキ ヘリテージ バックパック 2.0
この23リットルのバックパックは、朝一番の講義から夜遅くのグループ勉強会まで、必需品を安全に収納できるように設計された、究極の通学用オールラウンドバッグだ。大学用に最適なノートパソコン用バックパックの1つで、15インチのノートパソコンまで収められる専用スリーブを装備。他のギアと分けて収納できるため、衝撃や傷から保護できる。
このバックパックは、ノートパソコン用スリーブのほか、大容量のメインコンパートメント、2つのジッパー付きアクセサリー用ポケット、サイドポケット、飲料ボトル用の伸縮性メッシュスリーブを備えている。さらに、調節可能なパッド入りショルダーストラップが、重い教科書の負荷を均等に分散させてくれるので、講義間の移動も無理なく行える。
- ナイキ コミュート バックパック
この25リットルのバックパックは、通学に長い時間を要する学生や、一日中重いギアを持ち歩かなければならない学生に最適だ。このバックパックには、15インチのノートパソコンまで収納できる専用スリーブも装備。その他のコンパートメントは次のとおり。
・一番上のジッパー付きポケットには、スマートフォン、サングラス、イヤホンなどを個別に収納可能 ・前面のジッパー付きポケットには、充電器、電卓、ペンなどを収納可能
・サイドの広げられるポケットは、ジッパーを開けると飲料ボトルを収納でき、取り出した後はジッパーで平らに閉じてスマートな見た目を維持できる
このバックパックの最大の特徴は、小ぶりの取り外し可能なポーチだろう。このポーチには、バスや電車の乗車券、鍵、クレジットカードを収納できて、メイン収納を探らずにサッと取り出すことができる。
- ナイキ ヘリテージ トート
カラフルなアートワークが施されたこのトートバッグは、キャンパス用のデイバッグと週末のストリートスタイルの両方のシーンで活躍する。22リットルのメインコンパートメントにはあらゆる必需品を収納可能。小さなガジェットをすべて整理して収納できるポケットも備えている。さらに、バッグのキーループを使えば、鍵を紛失してしまうことだってない。しかも、このトートバッグはリサイクルポリエステル製。環境に配慮した素材を使った、キャンパスで活躍してくれるアイテムだ。
- ナイキ ブラジリア ダッフル
40Lの容量を備えたこのダッフルバッグは、毎日使うバックパックではないものの、重いワークアウトギアや週末の旅行、思い立ったときのドライブ旅に最適だ。
ワークアウトで使うなら、通気性に優れたサイド コンパートメントが役に立つ。シューズや汗で湿ったギアをきれいなウェアと分けて収納できるようになっている。週末に旅に出かける時も、かさばるセーターを数着、洗面用品、予備のシューズを簡単に収納可能だ。サイドのメッシュポケットにはウォーターボトルを収納でき、ワークアウトにも旅行にも便利だ。
このダッフルバッグは耐久性の高い素材で作られているため、バッグ本体や中身が傷つく心配なく、ジムのロッカーに放り込んだり、地面に置いたりできる。
大学生向けのNikeアイテム完全パッキングリスト
- 衣類：ナイキ Vネック ゴルフベスト、ナイキ スポーツウェア チルニット ウィメンズ ミッドライズ ショートパンツ、ナイキ アストログラバー、ナイキ クラブ メンズ フルジップ フリースパーカー、ナイキ スポーツウェア クラブ メンズ スニーカー パンツ、ナイキ クラブ メンズ ショートスリーブ オックスフォード ボタンアップ シャツ、ナイキ スポーツウェア プレミアム エッセンシャル メンズ Tシャツ
- シューズ：エア マックス 90、テニス クラシック、Air Zoom ペガサス
- バッグ：ヘリテージ バックパック 2.0、コミュート バックパック、ヘリテージ トート、ブラジリア ダッフル
よくある質問
大学生が備えるべきアイテムは？
大学生活で必要なものは、通学距離や寮の部屋、履修する授業など、さまざまな要因で変わってくる。しかし、キャンパスの中でも外でも、ウェア、シューズ、バッグなどの必需品は欠かせない。
大学生活で活躍するNikeのウェアとは？
大学生活のワードローブには、アウターやトップス、ボトムス、アクティブウェアなどの衣類に加え、ジム用や普段使いのシューズも欠かせない。どんなコーディネートにも合わせやすいTシャツなどのインナー、快適さとスタイルを兼ね備えたパンツ、そして暖かさを保つベストやスウェットシャツなどのアウターレイヤーを用意しておこう。
大学生に最適なNikeのバックパックは？
大学生に最適なバッグは、持ち運ぶ荷物の量によって決まる。ノートパソコンや教科書数冊、身の回りのものを持ち運ぶための一般的なバックパックを探しているなら、ナイキ ヘリテージ バックパック 2.0がおすすめだ。もう少し容量が必要なら、ナイキ コミュート バックパックを選ぶといい。キャンパスで過ごす時間が数時間程度なら、小さめのナイキ ヘリテージ トートバッグも選択肢に入ってくるだろう。
大学生活に最適なNikeのスニーカーは？
大学生活に最適なスニーカーには、エア マックス 90、テニス クラシック、Air Zoom ペガサスなどがある。最初の2足は、どんなコーディネートにも合わせられるスタイリッシュで快適なスニーカーで、最後の1足は、ランニングやリフティングなどに最適なジム用シューズだ。
大学のジムに最適なNikeバッグは？
ジムに最適なバッグといえば、ブラジリア ダッフルだ。この40L容量のバッグには、すべてのワークアウトギアに加え、着替えも収納可能だ。また、通気性に優れたサイド コンパートメントには、ワークアウト後の汗で湿ったショートパンツやTシャツを他のものと分けて収納することができる。さらに、ウォーターボトルを収納できるメッシュのサイドポケットも備えている。
授業とジムの両方に適したNikeのウェアとは？
以下は、授業にもジムにも適したアイテムだ。それぞれの特長は、すでに紹介したとおりだ。
- ナイキ スポーツウェア チル ニット ウィメンズ ミッドライズ ショートパンツ
- ナイキ クラブ メンズ フルジップ フリース パーカー
- ナイキ スポーツウェア クラブ メンズ スニーカー パンツ
- ナイキ スポーツウェア プレミアム エッセンシャルズ メンズ Tシャツ
- ナイキ ペガサス 42