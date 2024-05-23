ヴェイパーマックスの歴史

新しいデザインには、まったく新しい製造プロセスが求められた。 ヴェイパーマックス以前のNike Airシューズでは、いずれもAirユニットとアッパーをつなげるのに、フォームなどの他のパーツが必要だった。 ところがヴェイパーマックスは、Airクッショニングが独立した構造だ。



クッショニングイノベーションデザイナーのザック・エルダーは、「Airの将来性」に触発され、より軽く、より柔軟で、Nikeがイメージした空中を走る感覚に近いAirユニットの開発に携わった。 それは簡単なことではなく、当時のヴェイパーマックスは、製造過程でNike史上最も多くのテストを経たシューズになった。 ヴェイパーマックスは、その後も歴史を刻み続ける。 レインボーカラーをあしらったフルレングスのAirユニットは、それまでにないデザインだった。 このナイキ エア ヴェイパーマックス "BeTrue" フライニットは、2015年6月26日のホワイトハウスから着想を得た一足。この日、米国最高裁判所は、同性婚の権利を合衆国憲法が保障するという歴史的判決を下した。 夕暮れのホワイトハウス前では、レインボーカラーのプライドフラッグがはためいていた。