Nikeからウルトラフライ トレイル レースシューズが登場
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Nikeの新しいトレイルランニングシューズは、ソールにカーボン製Flyplateを搭載。洗練されたスタイルで、スピードとグリップ性を発揮する高性能デザインだ。
オリジナル記事の公開日：2023年7月7日
注目ポイント：
- ウルトラフライは、ソールのZoomXフォームとファブリックで包まれたミッドソールの間にカーボン製Flyplateを搭載したシューズ。Nike Trailブランドでは初めてとなる仕様だ。
- ナイキ ウルトラフライは、高性能ラバーソールで有名なVibramとのタイアップでデザインされた。 軽量で機敏に動けるVibramのアウトソールデザインや、足裏で優れたトラクションを発揮するラグテクノロジーが活かされたシューズだ。
2年以上にわたり、Nike Trailのエリートアスリートとともに厳しいテストを重ねて開発。Nike Runningのデザイナーは、ソールにカーボン製プレートを搭載したブランド初のトレイルシューズを生み出した。それがナイキ ウルトラフライだ。 ウルトラフライは、速いペースでトレイルを駆け抜け、レースを競うトレイルランナーのニーズに合わせて設計されている。
2021年、Nike Runningのシューズデザイナーは、トレイルレース用シューズの開発に着手。Nikeのロードランニングのイノベーションから得た知見を応用し、トレイルランナーに特有のニーズを満たそうと調整を重ねてきた。 開発チームで最初のテストパイロットを務めたのは、Nike Trail所属のアスリートでもあるタイラー・グリーン。開発中のシューズで1,600km以上の走行トレーニングを続け、100マイルのレース「Western States Endurance Run（西部州持久走）」にも出場。3年連続で上位5位以内の結果を収めた。
「岩場、きつい上り坂、スピードの出る下り坂、過酷なワークアウトなど、あらゆる状況でこのシューズをテストしました。 ずぶ濡れになったり、特に岩場やきつい上り坂、スピードが出る下り坂などで耐久性を確認し、感想やフィードバックを細かくボイスメモでデザインチームに送りました。 自分の意見が製品に直接反映され、トレイルで目標を追求するすべてのランナーの役に立つと思えばワクワクします」
タイラー・グリーン（Nike Trail所属アスリート）
過酷な地形でも、並外れたグリップ性でトレイルランナーをサポートするシューズ。そんな目標を掲げたNikeとVibramは、力を合わせてウルトラフライ専用の新しいソールデザインを開発した。 その結果、誕生したのがVibramのLitebaseテクノロジー。さらにはVibram Traction Lugテクノロジーが軽量で機敏に動けるアウトソールデザインを実現し、Vibram MegaGripコンパウンドが抜群のトラクションを発揮する。
「この2年以上の間、ウルトラフライを履いてレースやトレーニングで1000km以上走ってきました。100マイルレースにも4回出場しています。 重要なワークアウト、レースのシミュレーション、レース当日などを念頭に置いて戦略的に履いています。 平坦で整備されたコースでも、砂状でテクニックが求められる地形でも、急な上り坂や下り坂でも使用してきました。 軽くて反発力があるだけじゃなく、トラクションにも優れていて、テクニックが必要な地形や砂地にも対応します」
ブリタニー・ピーターソン（Nike Trail所属アスリート）
ウルトラフライは、ソールのZoomXフォームと素材で包み込まれたミッドソール（アッパーとアウトソールをつなぐパーツ）の間に、Nike Trailブランドで初めてカーボン製Flyplateを搭載したシューズ。 ヒールからつま先までの足裏のロッキングチェア構造が、踏み出すたびに滑らかな体重移動をサポートする。さらにはVaporweaveのアッパーが、長距離のトレイルレースでも軽く快適な履き心地を実感させてくれる。
ナイキ ウルトラフライは、まず7月27日にヨーロッパで数量限定の先行販売をスタート。8月にはnike.comと一部の専門小売店で、すべてのランナーに向けて発売される。
ナイキ ウルトラフライの仕様：
- 重さ：ウィメンズ8：249g、メンズ10：300g
- オフセット：8.5mm
- 底の厚さ：（メンズ10／ウィメンズ11.5）前足部：30mm、ヒール：38.5mm
- ラグの厚さ：3.5mm
- 価格：250ドル
よくある質問
ナイキ ウルトラフライ トレイル シューズの価格は？
ナイキ ウルトラフライ トレイル シューズは250ドル。
ナイキ ウルトラフライ トレイル シューズの発売はいつ？
ナイキ ウルトラフライは、まず7月27日にヨーロッパで数量限定の先行販売をスタート。8月にはnike.comと一部の専門小売店で、すべてのランナーに向けて発売される。