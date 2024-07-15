Nikeからウルトラフライ トレイル レースシューズが登場

2年以上にわたり、Nike Trailのエリートアスリートとともに厳しいテストを重ねて開発。Nike Runningのデザイナーは、ソールにカーボン製プレートを搭載したブランド初のトレイルシューズを生み出した。それがナイキ ウルトラフライだ。 ウルトラフライは、速いペースでトレイルを駆け抜け、レースを競うトレイルランナーのニーズに合わせて設計されている。

2021年、Nike Runningのシューズデザイナーは、トレイルレース用シューズの開発に着手。Nikeのロードランニングのイノベーションから得た知見を応用し、トレイルランナーに特有のニーズを満たそうと調整を重ねてきた。 開発チームで最初のテストパイロットを務めたのは、Nike Trail所属のアスリートでもあるタイラー・グリーン。開発中のシューズで1,600km以上の走行トレーニングを続け、100マイルのレース「Western States Endurance Run（西部州持久走）」にも出場。3年連続で上位5位以内の結果を収めた。