タイガーベルズの歴史：チャンドラ・チーズボローのストーリー

現在は話題になることは少なくなったが、テネシー州立大学の女子陸上競技チーム、タイガーベルは、テネシー州の歴史上、最も優れた業績を残したスポーツクラブの1つとして知られる。伝説的なコーチ、エド・テンプルの在任中、メンバー全員が黒人で構成された歴史的なチームから40人のオリンピック選手が生まれ、23個のメダルを獲得。その多くが、人種差別的な内容を含むジム・クロウ法が施行中の米国南部で、男女の機会均等を定めたタイトル・ナインが成立する前の時代に成し遂げられた。こうした壁を破った短距離走者の1人が、オリンピック金メダリストでテネシー州立大学の陸上競技ディレクターを務める、「コーチ・チーズ」ことチャンドラ・チーズボローだ。ジャクリン・バイラーが司会を務める今回のエピソードでは、チャンドラがタイガーベル時代について回想。アスリートとして、そして現在はコーチとして大きな成功を収める彼女にエド・テンプルが与えた影響について説明する。また、クラブの歴史を現在まで引き継ぐために行っていること、歴史に名を残したいと考えるアスリートへのアドバイスも紹介する。