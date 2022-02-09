フランス出身のサッカー選手フロリン・クエッサンとウィッチFC

小さい頃は、サッカーといえば間違いなく男の子のスポーツと考えられていました。弟たちでさえ、私を仲間外れにしたい時は、冗談ぽくですが「男子だけでサッカーしたい」と言っていたくらいです。でも、しばらくして、女性たちが正当な評価を求めて声を上げていることに気がつきました。最近関心が高まる女子プロサッカーから昨年の夏にフランスで開催された世界大会、そしてメディアでの注目度。女子サッカーが正当に評価されなかったり、話題にもならない時代もありましたが、今ではテレビや雑誌が大々的に取り上げる存在へと成長を遂げました。女性たちが奮闘した成果です。



女子サッカーのコマーシャルが流れて、それが自然に受け入れられるなんて、数年前には想像もできなかったこと。このような変化を目にすることができて、本当にうれしく思っています。私も定期的にプレーできる女子チームを探すモチベーションをもらいましたから。ただ、サッカーは大好きですが、まさか自分がチームに加入するとは思ってもいなかったですね。