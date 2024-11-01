ジェイソン・テイタムの自在なプレースタイルをヒントにしたテイタム 2が登場

ジェイソン・テイタムの自在なプレーを愛するファンは、乞うご期待。 テイタム 2 バスケットボールシューズは、テイタム 1の軽量デザインをベースに機能を強化し、大胆なデザインを新たに採用した。

テイタムはこのシューズのデザインについてこう語る。「僕にとって2足目となるこのシューズは、進化と、プレーヤーとしての僕の成長を表しています」

バスケットボールシューズのデザインに対するJordanブランドのアプローチを継承した、動きや感情を土台に開発されたこのシューズは、バスケットボール界のスーパースターのプレーと、彼のようなパフォーマンスを目指すプレーヤーのニーズに対応している。 デザインの鍵となったのは、テイタムのコート上での粘り強さとトッププレーヤーとしての安定性。その1つが、衝撃を最小限に抑えるフルレングスの内蔵型Nike Air Strobelユニットだ。

テイタム 2には、テイタムの自信に満ちた自在なプレースタイルだけでなく、彼のファッションセンスも反映されている。 「重要な局面でのジェイソンの冷静さにヒントを得て、『プレッシャーがない』というあの感覚を、テイタム 2を履くすべての人に届けたいと思いました」と語るのは、Jordanブランドのエキスパートフットウェアデザイナー、ブライアント・クルーグだ。

2足目となるテイタムのシグネチャーシューズでは、Tatumシリーズの定番である軽量性を追求。 アッパーには大型のフォームとテキスタイルのポッドが、バスケットボールで最も力がかかる部分に計算して配置されている。 シューズの高い位置まで包み込むフォームフレームでポッドの周囲を囲み、動きを制限したり締め付けを感じさせたりすることなく、多方向への動きで安定感を確保。 改良されたヘリンボーントラクションパターンを配した軽量アウトソールが、必要な部分をしっかりカバーする。

シューズのデザインにおいて、スタイルは機能と同じくらい重要な要素だった。大きなフォームポッドと目を引くカラーが、90年代のバスケットボールシューズの遊び心あふれるスタイルを彷彿とさせるスタイル。 後部にはテイタムのロゴと背番号に加え、テイタム個人にとって意味の込められたメッセージがあしらわれている。「Find a Way（道を見つけよう）」「Like Father, Like Son（父のように、息子のように）」など、自分自身を信じる気持ちや家族への思いを表すものだ。

カラーは、“Denim”（持続可能性に配慮した素材を使用）、“Sidewalk Chalk”、“Vortex”、“Legacy”、“Momma’s Boy”の5種類。メンズとウィメンズ用に、ハーフサイズ刻みのサイズ展開で用意されている。 それぞれのスタイルに、パステルカラーまたはネオンカラーの大胆なデザインが採用されており、テイタムのユニークなプレーや私生活、個性を形にしている。 たとえば、“Vortex”ではプレッシャーの中でも安定感を維持する彼の能力を表現。“Momma’s Boy”では、テイタムの母親の好きなカラーと花をデザインに取り入れ、仲の良い親子関係を表現している。

また、テイタム 2では、ジュニア向けに“Vortex”、“Sidewalk Chalk”、“Legacy”のカラーが、リトルキッズとベビー向けには“Vortex”のカラーが用意されている。 オリジナルモデルと同様に、テイタム 2のキッズシューズもかかとに折りたたみ式のテールゲートを装備。テイタムのプレースタイルと同じく、簡単に軽やかにシューズを着脱できるデザインだ。

2024年3月に “Momma’s Boy”カラーが最初に発売されたテイタム 2は、Nike.comと一部の小売店で販売されている。