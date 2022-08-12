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リラックスしながらスタイルアップ
スタイリング：サブリナ・イオネスク
コートで見せる強烈なプレーと激しい競争心で知られるサブリナ・イオネスクは、徹底的と言えるほど強い自制心の持ち主。しかし、私服のスタイルからは、このWNBAスター選手のソフトでリラックスした一面がうかがえる。くつろいだ雰囲気を好むサブリナは、スウェットを自分のスタイルとして個性的に着こなす。
最終更新日：2022年8月12日
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サブリナが重視するのは心地良さ。普段はカジュアルで気負いのないスタイルが多く、きちんとしたコーデにも、リラックスした雰囲気にも着こなせるホワイトのTシャツといった、ベーシックなアイテムを愛用している。シューズに関しては、「Air Maxが私の定番。本当にどんな洋服とも合うから」
「いまだにオレゴン大学時代のNikeのトラベル スウェットシャツを着てる。思い出が詰まってるから！」
サブリナ・イオネスク
サブリナの自信がみなぎるのは、抜群に快適なスウェットパンツと、体にぴったりフィットする、かっちりとしたウェアを組み合わせた時だ。快適性とカジュアルの究極のミックススタイルと言える。
スタイルをレベルアップさせるため、違ったテクスチャーの素材をミックスするサブリナ。簡単にシックなスタイルが決まると彼女が選んだのは、ブラックのボマージャケットだ。
カラーに関しては、サブリナは常にニュートラルカラーをチョイス。落ち着いた色合いや、ブラックやホワイトのベーシックなウェアを愛用する。「鮮やかな色よりも、さりげないパステルカラーが好き。実は、ライトピンクがお気に入り」
避けがちなアイテムについて尋ねると、サブリナは「ジーンズだけかな」と回答。「それほど快適じゃないから、私ならスウェットを選ぶ。真のアスリートらしい考え方だと思うんだけど」と冗談を飛ばす。
サブリナが選んだ心地よさ重視のアイテムをチェックして、彼女のスタイルを取り入れよう。