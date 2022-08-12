スタイリング：サブリナ・イオネスク

カラーに関しては、サブリナは常にニュートラルカラーをチョイス。落ち着いた色合いや、ブラックやホワイトのベーシックなウェアを愛用する。「鮮やかな色よりも、さりげないパステルカラーが好き。実は、ライトピンクがお気に入り」

避けがちなアイテムについて尋ねると、サブリナは「ジーンズだけかな」と回答。「それほど快適じゃないから、私ならスウェットを選ぶ。真のアスリートらしい考え方だと思うんだけど」と冗談を飛ばす。

サブリナが選んだ心地よさ重視のアイテムをチェックして、彼女のスタイルを取り入れよう。