私は父と暮らしたことがありませんでした。大学生になって独り暮らしを始めて、子どもの頃に感じていた拒絶され、見捨てられたような気持ちが蘇ってきたんです。この感情から逃げようと、過剰なトレーニングをするようになったんですが、間もなく足を疲労骨折し、練習ができなくなりました。さらに骨が欠け、心臓にも障害が起きてしまったんです。



私は暗闇の中をさまよっていました。



運よく、私のコーチにつてがありました。コーチの紹介でスポーツ心理学者に会い、自分の状況を把握する方法を教えてもらったんです。誰もが何かしらの衝動を持っていて、プラスに働く衝動もあればマイナスに働く衝動があるということを教えてもらいました。訓練すれば、従う衝動を自分で決められるようになります。自分の意志で前向きな姿勢を身につけ、努力できるようになるのです。



あなたの場合も、スポーツ心理学者が助けになるように思います。サポートがないと、あなたが避けたいと思っている問題が発生しているのではないでしょうか。



何かがあなたを、大好きなサッカーから遠ざけようとしています。それが何なのかを突き止めるのは、あなた自身。そうすることで、自分を好きになることや素晴らしいパフォーマンスに向けて努力することがどういうことが分かってきます。



心の底では、学校に通えることやチームのメンバーでいられることを有り難いと感じているんじゃないですか？だったら、自分の衝動に意識を向け、プラスに働く衝動の力を借りて前に進みましょう。



コーチのファーガスより