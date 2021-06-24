ジムでのトレーニング：他人と比較せずマイペースに

また、お友だちは新しいワークアウトの「蜜月期間」で成功している可能性もあります。開始当初は通常、結果が多く現れます。覚えておいてほしいのは、新しいワークアウトを日課に取り入れると、それに適応するために体が必然的にがんばるということ。消費カロリーが増え、より多くの筋肉を使うため、結果として効果が高まり、エクササイズに適応できるのです。



私も少し前にそんな蜜月期間を経験しました。最近出産して、理想体重に戻そうとしていたんです。でも、ロックダウンでジムには行けなかった。そこで15年間も使わなかった古いHIITのDVDを引っ張り出して（古いDVDプレーヤーも！）、いつもとは違うタイプのワークアウトをやっただけで、習慣にしていたワークアウトで結果を出すよりもずっと早く体重を落とせました。



あなたも何か新しいワークアウトに挑戦して、様子を見てもよいかもしれません。ただし、現在日課にしているトレーニングにまったく満足できない場合だけにしてください。あなたは自分にふさわしいトレーニングを探るために、多くの時間を使い、よく考えているという印象を受けました。あなたは決めたことを守れる、知性のある人だと思います。それに私たちは必要以上に自分に厳しくなりがちです。だから、本当に必要がない限り、今までやってきたことをすべてやめてしまうようなことはしないでください。ただお友だちのようになれないからと言って、それはあなたの失敗ではありません。



でも今のワークアウトが本当に嫌だとなったら、つまり、もしやる気を出そうともがき苦しんでいて、週に5日行うワークアウト1つひとつに恐怖心を感じるぐらいなら、違うワークアウトに変える方がよいでしょう。トレーニングに楽しく取り組めていないことが、いら立ちの要因になっている可能性もあります。



いずれにしても、トレーニングや健康的な食事を続けるモチベーションについて少し考えてみてください。見た目を良くするために運動しているのでしょうか？私にとっては、それは継続するモチベーションとしては不十分です。トレーニングはセルフケアで大きな役割を果たします。ストレスを和らげ、頭をすっきりさせてくれます。トレーニングのおかげで、年齢を重ねても健康を維持できることも知っています。それを理解すれば、毎日毎日、自分自身に気持ちを向けることが可能になるのです。