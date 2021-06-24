ジムでのトレーニング：他人と比較せずマイペースに

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ASK THE COACH コーチに聞く：結果を出している友だちと自分を比べないようにするには
Coaching
友だちの「ムキムキになった」体をうらやむジムの常連を、ジョージア大学のジョニ・テイラーが励ます。他の人がどうやって力をつけているかなんて結局わからないのだ。
「コーチに聞く」は、スポーツの成果を上げるヒントが満載のコラム。
質問：
コーチへ
以前からトレーニングに励んでいます。今は、徐々に負荷を上げるHIIT（高強度インターバルトレーニング）のクラスにオンラインで参加し、週に2-3日ランニングをし、ほぼ毎朝ヨガを行っています。しばらく前から食事も野菜中心にしていて、日課をおおむね気持ちよくこなしています。ただ最近、親しい友人がウェイトトレーニングを始め、食事をちょっと変えただけで、まったく別人のように、筋肉隆々に変身したんです。彼女の変化を喜ぶべきですが、むしろいら立ちに近い感情が湧いてきています。正直言って、彼女はずっと怠け者タイプでした。私の方がずっと長くがんばってきたのに彼女のような結果がまだ得られないなんて、不公平に思えます。そんなことばかりくよくよ考えるようになりました。ワークアウトするときには彼女のトレーニングが頭に浮かび、食料品を選ぶときには彼女の食事が気になります。それに、彼女のことを喜べない自分に嫌気が差してきました。自分のペースを取り戻し、常軌を逸した負のスパイラルから抜け出すには、どうすればよいでしょうか？
このところ批判と妬みにとらわれている
24歳のジムの常連より
回答：
正直に話してくれてありがとうございます。この手の感情は告白しにくいものです。私にもありますよ、人を妬む気持ち。
隣のトレッドミルで走っている人がペースを上げたのに気付いて、直前まで自分のペースに満足していたのに、突然同じようにスピードのボタンをたたくことがあります。
そんなときは自分を取り戻さないといけない。そして自分にこう語りかけます。「何をやっているの？この人のことはわからない。自分はもう4日連続走っている。スピードボタンを自分より多く押す人ぐらいいるだろう」って。自分にふさわしい、体に合ったワークアウトを続けて、隣の人のやり方を気にしないようにするために、思考をリセットする必要があるんです。
逆の立場も経験してきました。「そんな腕をしたあなたが嫌い」と言われたことがあります。私がなりたい体を実現するのにウェイトトレーニングをする必要がないことを、その人たちは知ってたからです。これは遺伝のおかげです。決して自分の手柄にはしていませんが、それでも妬みの種になります。
あなたの今の感情は正常なもの。いら立ちを覚えた瞬間に自分を取り戻し、一呼吸して、いくつか大事なポイントを思い出すだけでいいんです。
私たちは必要以上に自分に厳しくなりがちです。
まず、お友だちは楽に結果を出していると自分が思い込んでいることに気付いたら、それは空論にすぎないので注意して。あなたは、彼女がどれだけハードなトレーニングをしているのかも、何を食べているのかも完全に把握しているわけではありません。もしかしたら、彼女はワークアウトのために毎朝2時間早く起きているかもしれません。ここ半年ほどお酒を断っている可能性もあります。
とは言え、同じ運動をしても人によって体に現れる結果が異なることは事実です。それほど運動しない友人がいるのですが、やると決めたらもうあっという間に減量できるんです。あなたのお友だちは、あなたほど努力家ではないかもしれませんが、代謝のタイプが違っていて、あなたが言うようにすぐに「ムキムキ」の体になれるのかもしれません。
また、お友だちは新しいワークアウトの「蜜月期間」で成功している可能性もあります。開始当初は通常、結果が多く現れます。覚えておいてほしいのは、新しいワークアウトを日課に取り入れると、それに適応するために体が必然的にがんばるということ。消費カロリーが増え、より多くの筋肉を使うため、結果として効果が高まり、エクササイズに適応できるのです。
私も少し前にそんな蜜月期間を経験しました。最近出産して、理想体重に戻そうとしていたんです。でも、ロックダウンでジムには行けなかった。そこで15年間も使わなかった古いHIITのDVDを引っ張り出して（古いDVDプレーヤーも！）、いつもとは違うタイプのワークアウトをやっただけで、習慣にしていたワークアウトで結果を出すよりもずっと早く体重を落とせました。
あなたも何か新しいワークアウトに挑戦して、様子を見てもよいかもしれません。ただし、現在日課にしているトレーニングにまったく満足できない場合だけにしてください。あなたは自分にふさわしいトレーニングを探るために、多くの時間を使い、よく考えているという印象を受けました。あなたは決めたことを守れる、知性のある人だと思います。それに私たちは必要以上に自分に厳しくなりがちです。だから、本当に必要がない限り、今までやってきたことをすべてやめてしまうようなことはしないでください。ただお友だちのようになれないからと言って、それはあなたの失敗ではありません。
でも今のワークアウトが本当に嫌だとなったら、つまり、もしやる気を出そうともがき苦しんでいて、週に5日行うワークアウト1つひとつに恐怖心を感じるぐらいなら、違うワークアウトに変える方がよいでしょう。トレーニングに楽しく取り組めていないことが、いら立ちの要因になっている可能性もあります。
いずれにしても、トレーニングや健康的な食事を続けるモチベーションについて少し考えてみてください。見た目を良くするために運動しているのでしょうか？私にとっては、それは継続するモチベーションとしては不十分です。トレーニングはセルフケアで大きな役割を果たします。ストレスを和らげ、頭をすっきりさせてくれます。トレーニングのおかげで、年齢を重ねても健康を維持できることも知っています。それを理解すれば、毎日毎日、自分自身に気持ちを向けることが可能になるのです。
もしやる気を出そうともがき苦しんでいて、週に5日行うワークアウト1つひとつに恐怖心を感じるぐらいなら、違うワークアウトに変える方がよいでしょう。
まず最初にトレーニングを続ける理由に着目できたら、どれだけハードなワークアウトをしているか、どれだけ筋力がついたか、自分自身の取り組みを簡単にほめられるようになるはずです。それが自信につながって、気持ちが落ち着き、「大丈夫。私には私のやり方、他人には他人のやり方がある。不公平はなく、割りを食う人なんていない」と思うようになるでしょう。お友だちのことも喜べるようになるかもしれません。その喜びこそがご褒美です。
コーチのテイラーより
ジョニ・テイラーは、ジョージア大学女子バスケットボールチームのヘッドコーチ。2016年に、スポルディング・マギー・ディクソンNCAAディビジョン1全米年間新人コーチ賞を受賞している。これまでにルイジアナ州立大学、アラバマ大学、ルイジアナ工科大学、トロイ大学でも見事な指導力を発揮してきた。アラバマ大学在籍中は716得点、555リバウンド、103ブロックショットの記録を持つ名選手として活躍。大学のキャリアリーダー内で4位となり、アラバマ・クリムゾンタイドをNCAAトーナメントとWNITに各2回ずつ導いた。地域社会への奉仕活動でも、数々の賞を受賞している。
イラスト：ハリソン・フリーマン