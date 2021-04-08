目の前の状況に集中する方法を、スポーツ心理学者のグラハム・ベッチャートが伝授

5分前の出来事をくよくよと思い悩んだり、まだ起きてもいない未来を心配したり。スポーツや人生で、誰もが陥りがちな精神状態だ。その時々の瞬間に留まるスキルこそが、一流と二流を大きく分ける。これは数多くのNBAのトッププレーヤーを鍛え上げてきたグラハム・ベッチャート（作家、スポーツ心理学者、メンタルパフォーマンスコーチ）の信念だ。「トレーニング最前線」の最新エピソードでは、筋力やスピードや敏捷性を鍛えるように、心を修練する方法についてベッチャートが指南。聞き手は、Nikeシニアパフォーマンスディレクターのライアン・フラハーティだ。常に「自分が今いる場所」に意識を戻すトレーニングを学ぼう。意識を集中させる簡単な瞑想テクニックと、重要視すべきデータについても紹介。最後に勝者となるため、時には勝負を諦めるべき理由についても解説する。