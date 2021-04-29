サッカースターのアレックス・モーガンがトレーニングのコツを伝授

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ポッドキャスト「トレーニング最前線」：アレックス・モーガンと人生のゴールを決めよう
Coaching
コロナ禍の2020年に、出産と現役復帰を経験。サッカー米国代表チームのキャプテンが、目標達成の秘訣を語る。
最終更新日：2021年4月29日
「トレーニング最前線」は、ポッドキャストで最先端のフィットネス情報をご紹介。
世界の頂点を2回経験したアレックス・モーガンは、どんなときでも自分の課題に全力でチャレンジしてきた。2019年には、サッカー米国女子代表チームが過去最高視聴率と最多得点数を記録。女子サッカーの限界とされていたガラスの天井を破った。この勢いは2020年も続き、世界的なパンデミックの中で初めての出産を経験。さらに大西洋を渡って新しいクラブに移籍した。世界的なスター選手のアレックスが、2021年最初の「トレーニング最前線」に登場。聞き手は、Nikeパフォーマンスシニアディレクターのライアン・フラハーティだ。試合が中断した時期でも、サッカーに意識を集中させる秘訣とは。目標達成に役立つ日々の食事や、トレーニングルーチンのヒントも紹介する。