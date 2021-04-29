サッカースターのアレックス・モーガンがトレーニングのコツを伝授

世界の頂点を2回経験したアレックス・モーガンは、どんなときでも自分の課題に全力でチャレンジしてきた。2019年には、サッカー米国女子代表チームが過去最高視聴率と最多得点数を記録。女子サッカーの限界とされていたガラスの天井を破った。この勢いは2020年も続き、世界的なパンデミックの中で初めての出産を経験。さらに大西洋を渡って新しいクラブに移籍した。世界的なスター選手のアレックスが、2021年最初の「トレーニング最前線」に登場。聞き手は、Nikeパフォーマンスシニアディレクターのライアン・フラハーティだ。試合が中断した時期でも、サッカーに意識を集中させる秘訣とは。目標達成に役立つ日々の食事や、トレーニングルーチンのヒントも紹介する。